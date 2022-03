Hannover

Der „Monte Müllo“, der renaturierte Abfallberg auf der Deponie in Hannover-Lahe von Abfallentsorger Aha, kommt nicht in Frage. Obwohl er mit seinen 121 Metern Höhe geografisch wohl wunderbar für die Gewinnung von Windenergie geeignet wäre. Das Problem ist nur, dass der künstliche Berg nur von Wiesen bedeckt ist, eine Windkraftanlage fände also gar keinen Halt.

Die Region Hannover hat bei ihrer geplanten Raum-Neuordnung für die regenerative Windenergie die Deponie Lahe in Hannover als zusätzliche Potenzialfläche ausgemacht – und ein 104 Hektar großes Areal auf dem Gelände der Abfalldeponie der Stadt Hannover ausgewiesen. Es liegt im nordöstlichen Eck der Autobahnkreuzung der A2 und A37. Allerdings hält die Behörde auch fest, dass eine Anlage wegen der Nähe zu Sonnensee und Altwarmbüchener See eventuell zu Konflikten mit windkraftsensiblen Fledermausarten und Rotmilanen führen könnte, die dort auf Nahrungssuche sind. Auch ein Schwarzstorch soll in der Nähe sein Brutrevier haben. Unterm Strich aber hält die Region den Standort aber für geeignet.

Planungsverfahren startet am 15.März im Umweltausschuss

Auf dem Weg zur Energiewende – die Region Hannover will bis 2035 klimaneutral sein – hat die Behörde das Ziel ausgegeben, die Stromerzeugung durch Windenergie zu verfünffachen. Dazu sollen Abstandsregelungen etwa zu Gewerbe-und Industriegebieten, zu Wäldern und Naturschutzgebieten verkürzt und vorhandene Windparks oder Einzelanlagen erneuert werden, um eine höhere Leistung zu erzielen. Mehr als 300 Gigawattstunden Strom im Jahr sollen auf diese Weise zustande kommen.

Die Neufestlegung der Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2016 wird formal in der kommenden Woche im Ausschuss für Umwelt und Naherholung der Region eingeleitet – was geht und was nicht, was tatsächlich an Anlagen dann kommt oder erneuert wird, das ist Sache der Politik. Und die wiederum entscheidet erst nach einem umfänglichen, öffentlichen Beteiligungsverfahren, das am 15. März starten soll – Startschuss zu einem wohl langwierigen Prozess. Auch juristischer Natur.

Pattensen-Süd ist wegen des Vogelbestands hoch sensibel

Zusätzlich zu dem Areal auf dem Deponie-Gelände von Aha in der Landeshauptstadt hat die Region Hannover – neben der Erweiterung einzelner vorhandener Standorte – neue sogenannte Potenzialflächen in vier Umland-Kommunen aufgenommen, die bislang nicht für Windenergie zur Verfügung standen: in Burgdorf-Steinwedel/Immensen (181 Hektar, ha), in Sehnde Klein-Lobke (273 ha), in Uetze-Dollbergen 130 ha) und in Pattensen-Süd (245 ha). Durch diese geplanten Änderungen stehen künftig 4300 Hektar oder 1,9 Prozent des Regionsgebietes zur Verfügung. Davon sind tatsächlich aber nur 2600 Hektar Vorranggebiete: Beim Rest erwartet die Region große Probleme mit dem Artenschutz, deshalb hat sie diese Bereiche zunächst (weiter) nur als untergeordnete Vorhaltegebiete eingestuft.

Dazu zählt auch das neue Gebiet Pattensen-Süd – mehr als ein Vorhaltegebiet sei nicht zu empfehlen, so die Region. In dem geplanten Bereich sind landesweit bedeutsame Bestände verschiedener Vogelarten aktenkundig wie Kiebitze, Mornellregenpfeifer oder die Blässgans. Zudem sind in dem ausgewiesenen Bereich Brutvögel nachgewiesen worden wie Fischadler und der Rotmilan. Die 245 Hektar bei Pattensen kommen aus Sicht des Vogel-und Artenschutzes deshalb unterm Strich wohl eher nicht in Betracht.

Keine Begeisterung vor Ort – und eine Militärflugschneise

Windräder vor der eigenen Haustüre – ökologisch sinnvoll, optisch aber nicht überall gern gesehen. Helmut Süß, SPD-Ortsbürgermeister von Klein Lobke, sagt, er rechne sowohl mit Zustimmung als auch Ablehnung bei den Bürgern. „Nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg schreien jetzt viele nach alternativen Energien. Aber es wird auch Widerstand vor Ort geben wegen der Optik, des Schattenwurfs, der Geräusche und wegen des Naturschutzes.“ Das Potenzialgebiet sieht die Region zwischen den Ortschaften Gretenberg im Westen und Haimar im Osten vor. „Diese freie Fläche sieht auch ohne Windkraftanlagen ganz schön aus“, sagt Süß.

Ortsbürgermeister Jens Utermann (SPD) aus Steinwedel geht davon aus, dass Windkraftanlagen am Veto der Bundeswehr scheitern werden, da es über einem Teil des vorgesehenen Areals eine als geheim eingestufte Flugschneise für Militärflugzeuge gebe. „In der Nähe von Steinwedel halte ich Anlagen für unwahrscheinlich“, sagt er. Auch eine zivile Nutzung des Luftraums gibt es an anderer Stelle des Gebietes. Deshalb geht die Region von sich auch schon davon aus, dass die Deutsche Flugsicherung DFS das Vorhaben ablehnt. Eine Anlage in Richtung Süden – da ist sich Ortsbürgermeister Jens Utermann sich – riefe den Widerstand des Bürgers hervor: „Wegen der Schlaglichter der Rotoren im Winter.“

Von Andreas Voigt