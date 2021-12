„Will nur wissen, ob die beiden am Leben sind“: Weiter keine Spur von Antonio G. und Franziska T. 

Hannover

Seit Anfang September sind Franziska T. und ihr Sohn Antonio G. aus Hannover-Vahrenwald spurlos verschwunden. Während die Polizei weiter um Hinweise bittet, hofft die Familie der Vermissten auf ein Lebenszeichen der beiden. Denn es gibt weder Kontakt noch Spuren zu dem möglichen Aufenthaltsort der Mutter und des elfjährigen Schülers. Die Polizei hat bereits mehrfach mitgeteilt, dass eine Gefahr für Leib und Leben der beiden besteht – das gilt auch weiterhin.

„Ich will einfach nur wissen, ob die beiden noch am Leben sind“, sagt Antonios Großmutter und Franziskas Mutter Silvia C. aus Lauenau. Seit fast drei Monaten werden die 34-jährige und Antonio mittlerweile vermisst. Fabio G., der Vater des Jungen, ist sich sicher, dass die beiden Hannover verlassen haben. Wie sie unterwegs sind und wo sie sein könnten, bleibt aber rätselhaft. „Die Handys der beiden sind aus, sie sind auch nicht mehr online“, sagt der Familienvater. Ein Auto besitze die Mutter nicht. „Niemand hat sie am Tag des Verschwindens gesehen – nicht auf der Straße, nicht in der Stadtbahn und nicht am Bahnhof“, sagt Silvia C.

Antonio spielt Fußball in Hannover-Herrenhausen

Derweil überprüft die Polizei auch die Kontobewegungen sowie Handy- und Bewegungsdaten, die auf die Spur der beiden führen könnten, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Doch weder die Ermittlungen noch die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos von Mutter und Sohn konnten bislang helfen.

Vater und Großmutter hoffen nun, dass es durch neue Informationen Hinweise zum Verbleib der Vermissten gibt. Antonio wäre Anfang September in die sechste Klasse eines Gymnasiums in einem nordwestlichen Stadtteil Hannovers gekommen. „Er ist Mitglied in einem Fußballverein in Herrenhausen“, sagt Vater Fabio. „Er hat viele Freunde, ist ein ganz normaler Junge.“ Antonio kenne sich gut mit Smartphones aus und halte so auch regelmäßig Kontakt zu Freunden und Familie – bis zum 2. September.

Fabio G. und Franziska T. hatten 2010, kurz nach Antonios Geburt, geheiratet. G. war zuvor aus Italien nach Hannover gezogen. Seit 2015 sind beide geschieden. Der Vater berichtet, dass es in der Vergangenheit Streit um das Sorgerecht für Antonio gegeben habe. Letztendlich ging das zu großen Teilen an Fabio G.. „Ich habe meinem Sohn immer gesagt, dass er seine Mutter sehen kann, wenn er das möchte. Das war ein wohl ein Fehler.“

Kontakt in autonome Szene?

Die 34-Jährige Franziska T. hat zunächst in Hildesheim Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und abgebrochen. Derzeit ist sie noch an der Universität Göttingen für Gender Studies eingeschrieben. Ob und wie ausgeprägt ihre Kontakte dorthin sind, können weder ihre Mutter noch ihr Ex-Mann einschätzen. Beide vermuten, dass sie Kontakte in die autonome Szene hat. 2018 hatte sie zeitweise in Leipzig gelebt.

„Wir wissen fast nichts über das Leben von Franziska“, sagt Fabio G.. „Zu Antonio habe ich ein gutes Verhältnis, aber Franziska versucht, den Kontakt zu vermeiden“, sagt ihre Mutter. Das letzte Mal haben sie sich vergangene Weihnachten gesehen.

Franziska T. hat in Hildesheim und Göttingen studiert. Quelle: Polizei Hannover/Privat

Ein Gericht hatte dieses Jahr entschieden, dass Antonio bei seinem Vater leben soll. Doch gegen Ende des Schuljahres hatte Fabio G. seiner Ex-Frau erlaubt, den Jungen tageweise bei sich zu behalten. In den Sommerferien besuchte G. mit seinem Sohn Verwandte in Italien. „Franziska wollte in den Ferien auch Zeit mit ihm verbringen“, sagt der Vater, „dem habe ich zugestimmt.“

Anzeige wegen Kindesentziehung

Drei Wochen lang sollte Antonio bei der 34-Jährige bleiben, um zum Schulstart zurück beim Vater zu sein. „Der Kontakt zu ihr war zu schwierig“, sagt der. Immerhin hätten sie sich ein paar Mal getroffen, etwa bei Antonios Fußballtraining. Mutter und Sohn hätten die meiste Zeit in Hannover verbracht, nur ein paar Tage sollen sie in Berlin gewesen sein.

Am 1. September sollte Antonio zurück zu seinem Vater. „Doch er kam nicht“, sagt G. Am 2. September suchte er mit einem Gerichtsvollzieher die Wohnung von Franziska T. an der Vahrenwalder Straße auf – doch von Antonio und ihr fehlte jede Spur. Einen Tag später wurden Mutter und Sohn als vermisst gemeldet. Kurz darauf erstattete G. Anzeige wegen Kindesentziehung.

Suche mit Personenbeschreibung und Plakaten

Seitdem haben Antonios Vater und Silvia C. Vermisstenplakate erstellt und in Hannover sowie Göttingen aufgehängt. Am 8. Dezember wird Antonio zwölf Jahre alt. „Er kennt meine Telefonnummer auswendig“, sagt Fabio G.. Er und die Großmutter des Jungen hoffen auf ein Lebenszeichen.

Antonio G. ist circa 1,65 Meter groß, hat blonde, kurze Haare (Scheitel nach links) und braune Augen. Zur Bekleidung können keine Aussagen getroffen werden. Er hat vermutlich einen orangefarbenen Rucksack bei sich. Die 34 Jahre alte Franziska T. ist circa 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Figur und hat braun-blonde kurze Haare und trägt eine Brille.

Die Polizei sucht nach Antonio G. Quelle: privat

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu den Vermissten und/oder ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 27 17 oder an jeder anderen Wache zu melden.

Von Manuel Behrens