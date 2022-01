Wilkenburg: Neuer Radweg ist Land zu aufwendig – ADFC verärgert

Hemmingen

Monatelang war die Wülfeler Straße zwischen Hemmingen-Wilkenburg und dem Abzweig zum Ortsteil Westerfeld eine Baustelle. Mittlerweile hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Arbeiten abgeschlossen und die Strecke wieder freigegeben. Für Radfahrer brachte das aber Ernüchterung mit sich. Denn einen echten Radweg neben der Straße bescherte ihnen die Sanierung nicht.

Stattdessen hat das Land nur einen Fußweg ausgewiesen – und diesen mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ versehen. Der Radfahrerclub ADFC in Region Hannover ist verärgert. „Das ist leider ein grundsätzliches Problem. Wenn an den Landesstraßen überhaupt etwas passiert, wird in den alten Breiten saniert“, kritisiert ADFC-Vorstandsmitglied Annette Teuber. In Wilkenburg sei dabei eine Chance vertan worden, weil es sich bei der Route um eine „wichtige Verbindung“ zwischen Hemmingen und Hannover handele.

Zusatzschild: Dieses Symbol erlaubt Radfahrern die Benutzung des Fußweges. Sie dürften aber auch auf der Straße fahren. Quelle: Rainer Dröse

50 Zentimeter zu schmal für einen richtigen Radweg

Zwar ist der Weg neben der Fahrbahn jetzt besser als zuvor. Vor der Sanierung mussten Radfahrer bei Gegenverkehr teilweise auf die Fahrbahn ausweichen, auch, weil die Begrenzungspfosten ungünstig platziert waren. Allerdings wurden mit dem Umbau längst nicht die heute gültigen Standards für Radwege verwirklicht. Um einen Radweg mit Verkehr in beiden Richtungen einzurichten, hätte dieser eine Breite von 2,50 Metern haben müssen. Der neue Weg an der Wülfeler Straße hat allerdings nur eine Breite von zwei Metern.

„Für den Bau eines Radweges in der Breite von 2,50 Metern wäre ein aufwendiges und in der Regel auch langwieriges Planrechtsverfahren erforderlich gewesen“, erklärt Julia Fundheller vom Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Dabei hätte man auch auf private Flächen zurückgreifen müssen. Zudem wären zusätzliche Flächen versiegelt worden, alte Bäume hätten gefällt werden müssen.

Ein weiterer Punkt, der die Sache nach Einschätzung des Landes komplizierter gemacht hätte: Bei einer Verbreiterung hätte es sich um einen Eingriff in das Überschwemmungsgebiet der Leine gehandelt.

Landesbehörde sieht gute Lösung für Radfahrer und Fußgänger

„Vor dem Hintergrund des Straßenzustandes und der Risiken, die ein solches Planrechtsverfahren birgt, wurde hier zugunsten einer schnellen planerischen und baulichen Realisierung auf eine solche Planung verzichtet“, berichtet Fundheller. Im Ergebnis stehe „eine gut für Fußgänger und Radfahrende nutzbare Nebenanlage zur Verfügung“. Das Land verweist auch darauf, dass diese für Radfahrer „nicht benutzungspflichtig“ sei. Diese dürften also auch auf der Straße fahren.

Ähnlich vorgegangen war das Land bereits beim angrenzenden Abschnitt Richtung Hannover, wo im Rahmen der Sanierung der Landstraße ebenfalls nur ein Fußweg eingerichtet wurde, der von Radfahrern mitbenutzt werden darf.

Auch zu schmal: Das angrenzende Stück Richtung Hannover ist offiziell ebenfalls nur ein Fußweg. Quelle: Rainer Dröse

ADFC: Dem Land fehlt es an Geld und Personal

Nach Einschätzung von Annette Teuber vom ADFC hat dieses Vorgehen System. Der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr fehle es beim Radwegebau an Geld und Personal. Deshalb würden solche Lösungen wie bei Wilkenburg bevorzugt. „Bei einem ganz neuen Radweg dürften sie das so nicht umsetzen. Aber wenn sie in der bisherigen Breite der Straße bleiben, können sie das so machen. Da gibt es eine Klausel“.

Teuber ärgert sich auch, dass für den Rad- und Autoverkehr offenbar unterschiedliche Maßstäbe gelten. „Beim Südschnellweg wird uns immer erzählt, dass unbedingt die massive Verbreiterung inklusive Standstreifen umgesetzt werden muss, weil das den heutigen Standards entspreche. Wenn es um den Radverkehr geht, ist es dann aber scheinbar nicht so wichtig, dass diese realisiert werden“, kritisiert sie.

Von Christian Bohnenkamp