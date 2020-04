Hannovers Friseure erleben Ansturm auf Termine

Hannover

Am Abend des 15. April teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit, dass Friseure am 4. Mai wieder öffnen dürfen. „Sofort danach meldeten sich die ersten Stammkunden bei mir“, erinnert sich Petra Ulrichs, die die Nummer des Ladens auf ihr Handy umgeleitet hatte. Die 60-jährige Friseurmeisterin ist seit 16 Jahren selbstständig, seit zwölf im Dreier-Team in Misburg-Nord: „Alle waren unglaublich dankbar, dass sie wieder kommen dürfen.“ Bis zum 21. Mai ist Ulrichs schon ausgebucht, „wir schließen den Wartebereich, entzerren die Friseurstühle und nutzen einen zweiten Raum“, so können drei Kunden gleichzeitig bedient werden. Eigentlich hat Ulrichs am Montag frei, „aber da habe ich mir selbst jetzt auch Termine gegeben, sonst ist das nicht zu schaffen“, sagt sie und freut sich: „Bei mir wird gerade unglaublich viel positive Energie frei.“ Kontakt: 0511/ 590 1666

Vittoria da Friseur Conny: Neueröffnung mit vielen Kunden

Für Vittoria di Silvestro wird der 4. Mai ein ganz besonderer Tag. „Mein erster als Chefin“, sagt sie und lacht. Am 1. April hat die 50-Jährige den Salon in Döhren von Vorgängerin Cornelia Wilking übernommen und als „Vittoria da Friseur Conny“ neu aufgemacht, „aber wir hatten wie alle Kollegen geschlossen und die Einweihungsfeier musste ausfallen“. 618 Kundentermine hat sie im Mai schon vergeben, die Chefin und ihre drei Mitarbeiter werden auf zwei Etagen arbeiten, um alle Regeln einhalten zu können. Di Silvestro hofft; „dass die Kunden die Zeit bei uns genießen und Corona wenigstens für eine Stunde vergessen können. Bei uns soll der Kunde mal nur an sich denken.“ Die Preise bleiben stabil, trotz teurer Maßnahmen. „Ich will keinesfalls an einer Krise verdienen“, sagt sie. Kontakt: 0511/ 839 256

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Trio: Schon mehr als 3000 Termine bis in den Juni

Die 25-Jahr-Feier mit den Mitarbeitern aller fünf Filialen und der Academy konnte die Trio Hair & Company im Februar im Pier 51 gerade noch so feiern. „Wenige Wochen später mussten wir schließen“, erzählt Linda Lindblom, Friseurin und Marketingfrau der erfolgreichen Kette aus Hannover mit zwei Geschäftsführern und alleine in Hannover 55 Mitarbeitern. Seit acht Jahren ist die 34-Jährige im Team, aber „so einen Ansturm haben wir niemals zuvor erlebt“. Bis in den Juni sind mehr als 3000 Friseurtermine vergeben, „wir haben Plätze ins Ausbildungszentrum ausgelagert, um alles abarbeiten zu können. Ich bin echt nicht neidisch auf die Kollegen, die am Telefon gerade die Wünsche der Kunden koordinieren müssen.“

Quelle: Dröse

Trio Hair erhöht die Preise nicht und Lindblom freut sich, „dass es wieder losgehen kann und auch die Kunden darüber so dankbar sind. Kleine Bedenken im Hinterkopf bleiben, wir arbeiten schon sehr nah am Menschen.“ Sie hofft, „dass alle kein Problem mit den neuen Regeln haben“. Kontakt: 0511/ 3681780 oder 306079 (Trio-Rezeption von elf bis 16 Uhr besetzt)

Die neuen Regeln bei Friseuren Termin telefonisch oder online vereinbaren Alleine zum Termin kommen Kontaktdaten werdendokumentiert Kein Warten im Salon Im Salon zuerst Hände waschen Gesichtsnahe Dienstleistung wie Rasur, Bartpflege, Färben und Zupfen von Wimpern und Augenbrauen sind verboten Mundschutzpflicht für Kunde und Friseur Umhang-Pflicht für Kunden Haarewaschen im Salon Pflicht Keine Bewirtung mit Kaffee, Wasser etc. Kein Bereitlegen vonZeitschriften Zwischen den Kundenplätzen muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden Kunden dürfen Haare nicht selbst föhnen Bezahlung möglichstkontaktlos

La Bella Passione: „Wir fiebern auf den 4. Mai hin“

Als „La Bella Passione“ (Das schöne Gefühl) am 23. März schließen musste, bekam Chefin Susanne Dittrich schnell „viele unmoralische Angebote“, wie sie lachend erinnert: „Komm doch zum Grillen und bring die Schere mit - oder wir machen einen kleinen Kaffeeklatsch und hinterher färbst du mir kurz die Haare.“ Die 47-Jährige hat ebenso wie ihre drei Kolleginnen alles abgelehnt und freut sich, dass die Renovierung ihres 100-Quadratmeter-Geschäftes nach 18 Jahren im vergangenen Sommer „für uns in der jetzigen Situation Gold wert ist. Alle Bedienplätze sind freistehend, wir haben alles so entzerrt, dass bis zu acht Kunden gleichzeitig da sein können.“

Susanne Dittrich in ihrem Salon. Quelle: Dröse

Durch eine Rufumleitung klingelte Dittrichs Handy „wirklich pausenlos, bis Monatsende Mai geht fast nichts mehr“, sagt die Inhaberin, die ihren Salon in der Maschstraße seit 2002 führt. Weil für Hygienemaßnahmen - und artikel pro Monat nun 1500 Euro an Kosten fällig werden, „erhöhe ich die Preise pro Kunden um einen Euro. Bisher hatten alle Verständnis“, sagt Dittrich, die die Arbeitszeiten verlängert hat: statt neun bis 18 nun acht bis 20 Uhr, statt an fünf Tagen nun an sechs. „Wir sind alle total glücklich und fiebern auf den 4. Mai hin. Das wird nicht nur uns so gehen, sondern der ganzen Branche. Die Friseure sind wieder da.“ Kontakt: 0511/ 353 79 801

Von Christoph Dannowski