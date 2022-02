Die Austrittswelle rollt seit vielen Jahren: Zuletzt verlor die Landeskirche Hannover so viele Gläubige wie eine Kleinstadt Einwohner hat – 2021 waren es allein in der Stadt Hannover 6401. Aber die Kirche kämpft und hat Erfolg: auf Hochzeitsmessen, mit Taufkursen, mit Wiedereintrittsstellen. Der Leiter der Stelle an der Marktkirche, Pastor Stephan Lackner, spricht über die Rückkehr in die Glaubensgemeinschaft.