MTU: Ende der Corona-Pause in Sicht

Langenhagen

Der Flugzeugtriebwerks-Konzern MTU hat einen Plan entwickelt, wie seine Werke den Betrieb wieder aufnehmen sollen. Für die 2500 Beschäftigten des Instandsetzungs- und Wartungswerks von MTU in Langenhagen heißt das: Vom 27. April an soll es wieder losgehen.

Nach mehrwöchiger Betriebsunterbrechung ( München und Rzeszow in Polen seit 30. März, Langenhagen und Ludwigsfelde seit der Karwoche) plant die Münchener Konzernzentrale der MTU Aero Engines an ihren deutschen Standorten einen schrittweisen Wiederanlauf des Betriebs. Die Kapazitäten würden entsprechend der Nachfrage und der Situation in der Zulieferkette (Materialmangel) erhöht. Pressesprecher Eckhard Zanger auf die Frage, wie denn wohl die Auftragslage für das Werk bei Hannover sein wird: „Eine Prognose ist sehr, sehr schwierig. Wir werden da auf Sicht agieren, das von Woche zu Woche anpassen.“

Für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter seien umfangreiche Maßnahmen vorbereitet worden. Wo möglich, soll auf Distanz gearbeitet werden, wo eng zusammengearbeitet werden muss, sollen die Mitarbeiter auch Schutzmasken tragen, wo möglich, soll von zu Hause aus gearbeitet werden oder im Wechsel zu Hause – im Werk, erklärt Zanger. Auch werde es aus Gesundheitsschutzgründen „keinen normalen Kantinenbetrieb“ geben.

Langenhagen : Gespräche laufen

Am größten Unternehmensstandort in München wird vom 20. April an Kurzarbeit gelten, das sei so mit dem Betriebsrat vereinbart worden. Der Umfang soll dabei an die jeweils erforderliche Kapazität angepasst werden. In den ersten Wochen sei eine schrittweise Erhöhung der Anwesenheit der Mitarbeiter geplant, in der Auftaktwoche sollen etwa 20 Prozent der Beschäftigten zum Einsatz kommen.

Einige der weltweiten Instandhaltungsstandorte arbeiten laut Zanger bereits auf hohem Niveau, andere werden entsprechend der Nachfrage sehr flexibel auf die Kundenbedarfe reagieren. Die Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung, die auch Kurzarbeit beinhalten können, würden noch festgelegt. Das gilt auch für das Werk Langenhagen, wo man derzeit noch mit dem Betriebsrat spreche.

Solidarität vom Management

Mitarbeiter in Kurzarbeit erhalten von der MTU ein um den jeweiligen Arbeitsausfall gekürztes Entgelt, dazu das von der Agentur für Arbeit finanzierte Kurzarbeitergeld und zudem einen Zuschuss des Unternehmens. Für besondere Härtefälle während der Kurzarbeit haben Vorstand und leitende Angestellte nach MTU-Angaben durch Einkommensverzicht einen Solidarfonds mit mehr als vier Millionen Euro ermöglicht.

VW wartet auf Vorgaben der Politik

Beim Autobauer Volkswagen sind konkrete Termine für die Öffnung der deutschen Werke noch nicht öffentlich bekannt. Beschaffungs-Vorstand Stefan Sommer erklärte am Wochenende in einem Interview, der Konzern werde „nach Ostern“ die Planung für den Wiederanlauf vorstellen, diese werde derzeit ausgearbeitet. Alles hänge stark an den Vorgaben der Politik, „und wann sie plant, das öffentliche Leben wieder hochlaufen zu lassen“, sagte er im Gespräch mit der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Volkswagen selbst werde aber „schon bald mit einer klaren Vorstellung kommen, wann die Werke wieder hochgefahren werden, wie die Lieferketten wieder anlaufen“. Dazu müssten zunächst die Lieferketten wieder aufgebaut werden, sagte er, „und gleichzeitig muss auch die Nachfrage wieder da sein“. Die Werke der Kernmarke VW und die Stöckener Fabrik von VW Nutzfahrzeuge (VWN) sind wegen der Corona-Pandemie nach derzeitigem Stand bis zum 19. April geschlossen.

Continental definiert Schutzmaßnahmen

Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart äußerte sich ebenfalls in einem Interview zu dem Wiederhochfahren der Industrie. Seiner Meinung nach müssten zunächst die Zulieferer die Arbeit wieder aufnehmen, sagte er im „Spiegel“. Die Zulieferunternehmen bräuchten „mindestens eine Woche Vorlauf, bis auch die Hersteller wieder produzieren können“, so Degenhart. Der Hochlauf der Industrie sei „unglaublich kompliziert“, das habe es in diesem Ausmaß noch nie gegeben. „Allein Continental hat im Automobilbereich weltweit mehr als 2300 Zulieferer, die wir koordinieren müssen. Damit die Lieferketten wieder funktionieren, müssen im Prinzip alle gleichzeitig zum Hochlauf bereit sein“, erklärte er. Die Industrie brauche Planungssicherheit und ein konkretes Datum von der Politik, um die nötigen Vorbereitungen treffen zu können. Nach Ostern habe man bereits sechs Wochen Shutdown hinter sich. „Allerspätestens nach zehn bis zwölf Wochen Stillstand ergäben sich aus meiner Sicht enorme wirtschaftliche Kollateralschäden“, so Degenhart. Conti definiere seit zwei Wochen Schutzmaßnahmen, die zur Wiederaufnahme der Produktion notwendig seien, um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung im Job zu bewahren. Dafür werde für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, um Trennwände oder unterschiedliche Masken einzusetzen.

Von Ralph Hübner und Inken Hägermann