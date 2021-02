Das Land will bei ihren Hochschulen in diesem Jahr mehr als 24 Millionen Euro sparen. Bei der Musikhochschule Hannover hätte dies den Abbau von etwa zehn Professoren-Stellen bedeutet. Präsidentin Susanne Rode-Breymann stellte dem Wissenschaftsminister deshalb ihren Posten zur Verfügung. Der zog die Sparankündigung für die Musikhochschule zurück – und Rode-Breymann blieb.

Haus in Not: Die Musikhochschule am Emmichplatz braucht nicht nur neue Räume, sondern auch Professoren für die Lehre. Die will die Präsidentin nun suchen, nachdem sie erfolgreich weitere Sparpläne abwehren konnte. Quelle: Archiv