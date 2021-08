Hannover

Die Autobahn 2 ist nach Bauarbeiten in Fahrtrichtung Berlin am Montagmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit Donnerstagabend war die Fahrbahndecke auf einem vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Hämelerwald und Peine erneuert worden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Arbeiten hatten rund 90 Stunden gedauert. Etwa 120 000 Fahrzeuge sind auf diesem A2-Abschnitt am Tag unterwegs. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommen hatte es Schäden an der Fahrbahndecke gegeben.

In den vergangenen Tagen wurden 12 000 Tonnen Asphalt herausgefräst und genauso viel neuer Asphalt wieder eingebaut. Die Gesamtlogistik habe gestimmt, erklärte die Autobahn GmbH. Deshalb habe die Sperrung früher als ursprünglich geplant aufgehoben werden können. Sie sollte eigentlich bis zum Montagabend andauern.

Von NP/dpa