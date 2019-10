Unfallflucht auf E-Scooter: Radfahrerin (62) bei Zusammenstoß mit Roller verletzt

HANNOVER

Eine unbekannte, jugendliche Fahrerin eines Elektro-Rollers hat am Mittwoch um kurz nach 13 Uhr im Stadtteil Ledeburg einen Unfall mit einer Radfahrerin verursacht und ist danach geflüchtet. Nach Mitteilungen der Polizei verletzte sich die 62 Jahre alte Radlerin, die E-Roller-Fahrerin wird jetzt gesucht.

Radfahrerin verletzt sich – Verursacherin fährt weiter

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Jugendliche gegen 13.05 Uhr mit einem Elektroroller auf dem Gehweg des Entenfangweges unterwegs. An der Einmündung Gretelriede kollidierte sie dann mit einer 62-jährigen Radfahrerin, so die Polizei weiter. Die Radlerin stürzte und zog sich dabei unter anderem Verletzungen im Gesicht und eine Fraktur an der Hand zu. Die Rollerfahrerin fuhr dennoch weiter, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Zwei Ersthelfer kümmerten sich schließlich um die verletzte Frau.

E-Roller-Fahrerin soll etwa 15 Jahre alt sein

Die E-Rollerfahrerin soll etwa 1,70 Meter groß und schlank und ungefähr 15 Jahre alt sein. Ihre schwarzen langen Haare trug sie zu einem Zopf zusammengebunden. Die Kleidung soll "dunkel" gewesen sein. Gefahren ist die Gesuchte mit einem Elektroroller, der grün und schwarz gewesen sein soll, teilte die Polizei weiter mit. Das Mindestalter für das Fahren mit einem Elektro-Roller liegt laut ADAC bei 14 Jahren.

Polizei sucht Zeugen und die beiden Ersthelfer

Die Beamten haben Ermittlungen gegen die Jugendliche eingeleitet und bitten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und auf die Unbekannte geben können, sich zu melden. Insbesondere werden auch die beiden Ersthelfer gesucht. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109 38 17 entgegen.

Probleme mit E-Rollern im Stadtverkehr nehmen zu

E-Roller im Straßenverkehr fallen zunehmend auf. Bis Mitte Oktober stieg die Zahl der Unfälle in Hannover um drei auf inzwischen 18, seit Juni gab es 15 Verletzte. Bei 16 der registrierten Zusammenstöße waren die Rollerfahrer selbst schuld, bilanzierte die Polizei vor kurzem. Auch Betrunkene auf E-Rollern werden in der Stadt zu einem Problem. Aus den jüngsten Unfall- und Kontrollzahlen der Polizei geht hervor, dass es bis Mitte Oktober im Stadtgebiet 117 Alkoholfahrten mit Elektro-Rollern gegeben hat. Auffällig Von Mitte Juni bis Mitte September hatten die Beamten 38 Trunkenheitsfahrten registriert – innerhalb eines Monats stieg die Zahl somit um 79 Fälle oder 208 Prozent. E-Scooter sind erst seit dem 15. Juni offiziell für den Verkehr in Deutschland zugelassen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt