Schon wieder Messerstecherei am Steintor: Am Sonnabendabend ist ein Mann (19) vor einer Shisha-Bar an der Georgstraße lebensgefährlich verletzt worden. Sein 18-jähriger Begleiter erlitt Schnittverletzungen. Wie Polizeisprecher Philipp Hasse am Sonntag mitteilte, fehlt vom Täter jede Spur. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Was bislang bekannt ist: Gegen 23.30 Uhr waren vor dem Lokal mehrere Personen in Streit geraten. Bei der Messerstecherei erlitt der 19-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Auf NP-Nachfrage teilte Hasse mit, dass der Mann am Oberkörper getroffen wurde. Sein Begleiter wurde durch Schnitte leicht verletzt.

Lebensgefährlich Verletzter fährt mit Taxi in Klinik

Der lebensgefährlich Verletzte und sein Freund riefen nicht etwas einen Rettungswagen, sondern nehmen sich ein Taxi und fuhren in ein Krankenhaus. Medizinisches Personal der Klinik schaltete die Polizei ein, die erst so von der Messerstecherei am Steintor erfuhr. Laut Hasse war der Zustand des 19-Jährigen am Sonntag stabil.

Der Hintergrund des Messerangriffs ist bislang unklar. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, so der Polizeisprecher.

Immer wieder schwere Messerattacken

In der Innenstadt von Hannover ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Messerattacken mit Toten und Schwerverletzten gekommen. Der Bereich am Steintor war schon mehrfach Tatort. Zuletzt war ein Georgier (34) verletzt worden.

Die Kripo fahndet nach der Attacke vor der Shisha-Bar am Steintor nach dem Täter und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

Von Britta Mahrholz