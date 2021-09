Hannover

In Hannover-Misburg steht am kommenden Montag die nächste Bombenräumung an – die insgesamt vierte in diesem Jahr. Im Industriegebiet an der Kreisstraße 20 wurde bei Bauarbeiten möglicherweise ein weiterer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Etwa 6000 Menschen werden deshalb am Montag in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr geht von dem Verdachtspunkt zurzeit keine Gefahr aus.

Bei technischen Sondierungen auf einem Grundstück an der Kreisstraße wurde ein Verdachtspunkt lokalisiert, bei dem es sich um eine Bombe handeln könnte. Laut Feuerwehr handelt es sich dabei um das Areal, dass bereits im Juli von einer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme betroffen war.

Bombenentschärfung Misburg: Das ist der Evakuierungsradius. Quelle: Feuerwehr Hannover

Freilegung erforderlich

Dort plant die Hagedorn-Unternehmensgruppe die Errichtung eines Wertstoffzentrums. Im Zuge des Baufortschritts gab es nun weitere erforderliche technische Sondierungen, bei denen möglicherweise ein weiterer Blindgänger entdeckt wurde. Um den Verdachtspunkt weiter untersuchen zu können, ist dessen weitere Freilegung erforderlich.

Deshalb müssen rund 6000 Menschen in einem Sicherheitsradius von 1000 Metern am Montag ab 16 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind Bewohner in Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten.

Sporthalle als Evakuierungszentrum

Für Personen, die keine andere Aufenthaltsmöglichkeit haben, steht am Montag ab 16 Uhr die Sporthalle Schulzentrum Misburg an der Ludwig-Jahn-Straße zur Verfügung. Für den Personentransport in die Betreuungsstelle stehen zum Evakuierungsbeginn kostenlos Busse der ÜSTRA bereit.

Diese fahren den betroffenen Bereich Anderter Straße auf der Route der Üstra-Buslinie 125 regelmäßig ab. Haltepunkte sind: Max-Kuhlemann-Straße (St. Johanniskirche), Hartmannstraße (St.-Anna-Kirche), Kreisstraße (Meyers Garten), Am Hafen (Sporthalle-Ludwig-Jahn-Straße).

Transporte anmelden

Krankentransport für gehbehinderte Personen Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 0511/19222 einen Krankentransport anfordern. Notwendige Transporte sollen möglichst frühzeitig angemeldet werden, damit die Feuerwehr die erforderliche Anzahl von Transportfahrzeugen bereitstellen kann.

Von NP