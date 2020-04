„Als würde man ertrinken“: Wie zwei Frauen aus Hannover in Ägypten Corona überlebten

Hannover

Es ist der 5. März: Mina Fetaj (25) ist mit drei Freunden und Verwandten im Ski-Urlaub in Ischgl. Die vier entscheiden sich, feiern zu gehen, auf eine der berüchtigten Après-Ski-Partys – das einzige Mal seit ihrer Ankunft in Österreich. Was Fetaj nicht ahnen kann: Diese Nacht wird sie später einmal auf einem anderen Kontinent in große Not bringen.

Das Coronavirus scheint zu diesem Zeitpunkt noch weit weg. Es gibt Fälle in Südtirol, aber in Ischgl ist die Welt noch in Ordnung, offiziell zumindest. Erst hinterher kommt heraus, dass die österreichischen Behörden Warnungen ignoriert haben. Das Virus ist bereits mitten unter den Urlaubern und kann sich auf den rauschenden Partynächten in den Skihütten ungehindert verbreiten.

Atemnot in der Pharaonenstadt

Auch die Hannoveranerin und ihre drei Begleiter haben sich vermutlich an diesem Abend angesteckt. Davon spürt sie aber zunächst nichts. Zwei Tage später ist die junge Frau, die bei Continental in der PR-Abteilung arbeitet, zurück in Hannover. Zusammen mit ihrer Mutter (47) fliegt sie nur einen Tag später in den Ägypten-Urlaub – das absolute Kontrastprogramm, das sich schnell zu einem Albtraum entwickelt.

Da war noch alles gut: Mina Fetaj in Ägypten. Quelle: privat

Schon in den ersten Tagen wird Fetaj schwindelig, sie bekommt Schüttelfrost und schwitzt. „Da dachte ich, es liegt an dem Wetterumschwung.“ Von einem Arzt lässt sie sich durchchecken. Der Doktor beruhigt sie, es sei nur eine Bronchitis.

Zusammen mit ihrer Mutter macht sie sich von Hurghada auf den Weg nach Luxor. Es geht ihr immer schlechter in der Pyramidenstadt der Pharaonen. Sie bekommt Atemnot, schwitzt, hat Fieber – und dann noch dieser trockene Husten. „Ich habe damals schon gemerkt: Irgendwas ist anders“, sagt sie.

„Wie Kriminelle behandelt“

Danach fahren sie nach Kairo. Plötzlich suchen heftige Gewitter Ägyptens Hauptstadt heim, Menschen sterben, Straßen werden überschwemmt. Nur mit Glück und auf vielen Umwegen gelangen sie nach Hurghada zurück, nur wenige Stunden bevor der Flieger abhebt. Fetaj und ihre Mutter holen schnell ihr Gepäck, dann geht es zum Flughafen.

Gerade wollen sie einchecken, da kommt jemand auf sie zu. „Sind Sie Frau Fetaj? Sie können nicht mitfliegen.“ Das Gesundheitsamt hatte sich in Ägypten gemeldet, weil Fetajs Freundin vom Ski-Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Am Flughafen sind wir wie Kriminelle behandelt worden“, sagt sie.

Ein Tag kein Essen und Trinken

Die Polizisten führen sie ab, sprechen nicht mit ihnen. Das macht erst der Flughafenarzt, der beide untersucht, während der Flieger abhebt. Die Polizisten bewachen die beiden, sie dürfen das Gelände nicht verlassen. Als sie sich um 5 Uhr draußen auf Hocker setzen wollen, zücken die Polizisten plötzlich ihre Waffen und richten sie auf sie.

„Hätten wir uns bewegt, hätten sie womöglich geschossen“, sagt Fetaj. Fragen an die Beamten werden mit einem „Halt die Klappe, du bist hier in Ägypten“ beantwortet. In ihrer Not ruft Fetaj den Flughafenarzt an, der kommt vorbei und holt sie ab. Dabei riskiert er seinen Job, wie er erzählt – doch es ist ihm egal.

Mina Fetaj plagt der Schüttelfrost. Quelle: privat

Fetaj und ihre Mutter kommen in ein Krankenhaus in Hurghada. In der Stadt, in der der erste Deutsche nachweislich an dem Virus verstarb. Sie wissen zu dem Zeitpunkt nicht, wo sie sind. Endlich bekommen sie Kekse und ein wenig Wasser. „Wir hatten 24 Stunden nichts gegessen und getrunken“, sagt Fetaj.

Auch der Mutter geht es schlechter

Nun stellen sich auch Symptome bei ihrer Mutter ein, die Schüttelfrost bekommt. „Dieses Krankenhaus – das war nicht mit deutschen Standards zu vergleichen“, sagt Fetaj. Es gibt nur Plumpsklos, zum Saubermachen danach Wasser aus dem Schlauch.

Als ihr Testergebnis positiv ist, werden sie nach Esna bei Luxor gebracht. Dort liegen sie auf einer Station mit weiteren Corona-Kranken. Fetaj und ihrer Mutter geht es deutlich schlechter. „Wenn man diese Atemnot bekommt, ist es, als würde man ertrinken“, sagt Fetaj.

Lungenentzündung: Mina Fetaj wird beatmet. Quelle: privat

Beide Frauen bekommen eine Lungenentzündung. Fetaj nur in einem Lungenflügel, ihre Mutter in beiden. Die Ärzte behandeln sie mit dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Malaria-Medikament. Viermal am Tag bekommen sie die Tabletten, die eigentlich noch getestet werden sollen.

„Wir beten zu Gott“

Während Fetaj sich langsam erholt, wird die Lage bei ihrer Mutter dramatisch. „Die Aussichten sind nicht gut. Wir beten zu Gott“, sagen die Ärzte zu ihr. Eines Nachts stolpert Fetaj auf dem Weg zur Toilette beinahe über eine Leiche, die mit einem schwarzen Müllbeutel abgedeckt ist. Die blassen Füße gucken hervor. „Das war ein Schock für mich“, sagt sie.

Bei dem Toten soll es sich um einen Deutschen handeln, der an dem Coronavirus erkrankt war. Die Ärzte sagen ihr, dass er bereits seit sechs Tagen tot dort liegt, die deutsche Botschaft sich aber nicht melde. So wollen Fetaj und ihre Mutter nicht enden.

Mina Fetaj unterstützt die Pfleger und Ärzte in dem Krankenhaus bei Luxor. Quelle: privat

Die 25-Jährige bekommt auch hautnah mit, wie es den anderen schweren Fälle geht. Ein junger, sportlicher Ägypter ist in einem schlimmen Zustand, es plagen ihn Krämpfe. „Das ganze Bett zitterte“, sagt Fetaj. Er überlebt wie durch ein Wunder.

ADAC bringt beide nach Hannover zurück

Weil die Hannoveranerin auch ein wenig arabisch spricht, hilft sie den Ärzten als Übersetzerin für die anderen deutschen Patienten. Sie stellt auch Kontakt zur deutschen Botschaft her, die später ein Hilfspaket absendet. Fetaj gehört plötzlich mit zum Team, die den anderen helfen.

Mina Fetaj und ihre Mutter auf dem Wege der Besserung. Quelle: privat

Nach dramatischen Tagen geht es auch Fetajs Mutter besser. Am zehnten Tag können sie erstmals nach draußen gehen. „Die Sonne, die frische Luft, das Zwitschern der Vögel – es war ein ganz besonderer Moment“, sagt sie.

Beide Frauen werden erneut auf Corona getestet, beide Tests fallen negativ aus. Fetaj möchte das Land schnellstmöglichst verlassen. Sie bittet den ADAC, über den sie einen Auslandskrankenschutz abgeschlossen hat, um Hilfe. Zwei Tage später holt eine gelbe Maschine die Frauen ab und bringt sie zurück nach Hannover, wo es ins Henriettenstift geht.

Der ADAC brachte Mina Fetaj und ihrer Mutter zurück nach Hannover. Quelle: privat

Dort fällt der Test der Mutter plötzlich wieder positiv aus. Fetajs Test, den sie erst nach einigen Diskussionen bekommt, bleibt negativ. Seitdem erholt sie sich zu Hause. Auch ihrer Mutter geht es inzwischen gut.

„Ich habe noch immer Hitzewallungen und leichten Schwindel“, sagt Fetaj. Der Husten sei aber weg. Auch die drei anderen Ischgl-Mitreisenden haben die Erkrankung gut überstanden, die beiden Männer zeigten nicht einmal Symptome.

Fetaj erzählt, dass sie nun ganz anders über das Leben nachdenkt. „Viele jungen Menschen nehmen Corona noch immer auf die leichte Schulter. Aber die Einschränkungen hier sind Luxusprobleme im Vergleich zu dem, was ich in Ägypten erlebt habe.“

Von Sascha Priesemann