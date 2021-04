Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit, Herr Onay?

Hannover

Autofreie Innenstadt, Kohlestrom und ein Rathaus unter Pandemie-Bedingungen – alles Themen im Interview mit Hannovers OB Belit Onay.

Sie sind jetzt seit rund anderthalb Jahren Oberbürgermeister von Hannover. Zuletzt gab es jedoch viel Kritik aus der Politik an Ihrer Bilanz. Wie zufrieden sind Sie selbst?

Wenn ich auf den Wahlabend zurückschaue, dann muss man ganz klar sagen: Die Situation ist heute eine völlig andere als damals. Dass meine Amtszeit schon nach 100 Tagen von einer weltweiten Pandemie betroffen sein würde, hätte ich natürlich nie erwartet. Trotzdem haben wir mit der Stadtverwaltung viel geleistet. Der Haushalt unter den Bedingungen der Pandemie war ein absoluter Kraftakt. Wir haben ein historisches Defizit und wollen uns dennoch nicht unserem Schicksal ergeben. Wir stemmen uns gegen die Pandemie und investieren eine halbe Milliarde Euro. Wir haben, deutlich umfassender als andere Städte, Hilfspakete auf den Weg gebracht. Zudem mussten wir drei Dezernate neu besetzen und haben sehr kompetente Köpfe gewonnen, die toll als Team funktionieren.

Ein Kritikpunkt, auch aus den Reihen des Ampel-Bündnisses, das sie ja zum Regieren brauchen: Sie hätten die Aufgabe des Oberbürgermeisters unterschätzt...

Mit Corona habe ich natürlich nicht gerechnet. Mit der Ampel haben wir viele gute, konstruktive, natürlich auch kontroverse Diskussionen. Wir haben alle das gemeinsame Interesse, die Stadt Hannover voranzubringen und haben einen Haushalt ohne Probleme durchgebracht, der noch nie so schwierig war. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, etwa beim Thema Innenstadt. Auf der Arbeitsebene funktioniert es sehr gut. Allerdings merkt man auch: Wir haben ein Superwahljahr – und da gibt es vielleicht auch den Bedarf, sich zu profilieren und Botschaften zu senden. Das muss ich als Oberbürgermeister aushalten.

Ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf also?

Ich bin sicher, dass sich die Gemüter nach der Kommunalwahl im Herbst wieder etwas beruhigen. Ein Stück weit ist das aber auch schlicht die politische Kommunikation. Ich brauche auch nicht ständig Jubelarien. Nicht alle finden meine Ideen gut – und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde mich allerdings freuen, wenn der Ton manchmal etwas fairer und höflicher wäre.

Im Wahlkampf sind Sie offensiv mit der autofreien Innenstadt angetreten. Grüne und SPD haben bereits Konzepte zum Verkehr in der City vorgelegt. Aus Ihrer Stadtverwaltung ist in diese Richtung zuletzt nicht viel gekommen. Wie geht es weiter?

Ich kann nicht so tun, als hätten wir noch November 2019. Wir haben heute eine völlig andere Situation. Darauf müssen wir eingehen. Die autofreie Innenstadt bleibt das Ziel, weil die Klimaneutralität der Stadt wichtig ist und wir das Zentrum deutlich attraktiver gestalten wollen. Durch Corona ist das Thema noch sehr viel wichtiger geworden. Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Wir haben eine sehr gute Innenstadt. Aber wir hatten auch schon vor Corona deutliche Anzeichen, dass sich etwas verändert. Wir müssen jetzt die Innenstadt für die Zukunft aufstellen.

Welche konkreten Vorstellungen haben Sie?

Bei der autofreien Innenstadt geht es nicht nur um die Frage: Auto ja? Oder Auto nein? Viel wichtiger ist: Welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir den Platz neu verteilen? Im Innenstadtdialog wollen wir abfragen: Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Den Einzelhändlern geht es ja nicht um theoretische Verkehrsdebatten, sondern konkret um die Frage: Was ist mit meinen Kunden? Wie läuft künftig der Lieferverkehr? Das sind sehr legitime Fragen. Und darauf gibt es Antworten.

Welche?

Natürlich wird es Ausnahmen geben. Die gibt es ja auch jetzt schon für die Bereiche, die bereits Fußgängerzone sind. Ich bin mir aber sicher: Auch Einzelhandel und Wirtschaft werden profitieren, wenn sich Menschen gerne in der Innenstadt aufhalten. Dass das kein Hexenwerk ist, haben andere Städte in Europa schon bewiesen. Wir können bei der Aufenthaltsqualität punkten, dafür sorgen, dass sich Menschen gerne in der Innenstadt auf einen Kaffee treffen oder mit den Kindern Zeit verbringen. Dafür brauchen wir aber Veränderung. Diesen Prozess haben wir jetzt mit dem Innenstadtdialog eingeläutet.

Welchen Zeitplan stellen Sie sich vor?

Wir hoffen, dass wir mit dem Konzept voll loslegen können, wenn die Kommunalwahl durch ist.

Wenn nach dem Innenstadtdialog die ersten konkreten Planungen beginnen, werden seit Ihrer Wahl schon zwei Jahre vergangen sein. Können Sie verstehen, dass das manchen nicht schnell genug geht? Sogar an der grünen Basis gibt es Unmut.

Es gibt im Rathaus keinen Schalter, den man einfach von autogerechter auf autofreie Innenstadt umlegen kann. Ich kann das nachvollziehen, dass es den Wunsch gibt, dass es schneller geht. Ich bin aber nicht nur der Oberbürgermeister der Grünen, sondern aller Menschen in der Stadt. Deshalb möchte ich gerade bei diesem wichtigen Thema auch möglichst viele mitnehmen.

Ein eigentlich ur-grünes Thema ist die schnellere Abschaltung des Kohlekraftwerks in Stöcken. Enercity plant das in 2030. Eine Initiative fordert 2026 als Ausstiegsdatum und will das per Bürgerentscheid durchsetzen. Warum nehmen Sie das Thema nicht selbst in die Hand?

Das haben wir. Wir sind da als Stadt schon längst im Arbeitsmodus. Ich gehe auf die Initiative zu, lade sie ein. Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich, dass es sie gibt. Das Jahr 2030, das Enercity anstrebt, ist bereits ehrgeizig. Ich teile aber das Ziel, so früh wie möglich rauszukommen aus der Kohle, wenn möglich auch vor 2030. Wir klopfen gerade die Möglichkeiten ab: Was ist eigentlich machbar? Wir können aber nicht einfach abschalten, sondern brauchen mindestens ein Dutzend neue Anlagen als Alternative.

Am Ende könnten Sie als grüner Oberbürgermeister in die Situation kommen, dass Sie – gemessen an den Zielen der Initiative – den Einstieg in die klimaneutrale Versorgung Hannovers verzögern müssen.

Ich werde mich mit aller Kraft ins Zeug legen, dass wir so schnell wie möglich eine gute Lösung finden. Noch haben wir ja 2021, und wir reden über 2026. Wir werden alles tun, was rechtlich, technisch und politisch möglich ist, um aus der Kohle rauszukommen.

Von Christian Bohnenkamp, Carsten Bergmann