Wie wollen Sie die Kultur retten, Herr Onay?

Sie bekommen nach wie vor Hassbotschaften und Drohungen. Wie gehen Sie damit um?

Sobald ich meinen Kopf rausstecke, geht es los. Es reicht, wenn ich mich zu irgendeinem Thema äußere. Es ist fast bemerkenswert, dass das immer noch nicht weniger geworden ist. Einiges haben wir zur Anzeige gebracht. Dabei bin ich ein absoluter Normalo, weil ein Migrationshintergrund und Vielfalt in Hannover eigentlich längst normal sind. Ein Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund sollte daher nicht die Ausnahme sein. Leider ist das aber noch so. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass unser Rat nach der Kommunalwahl noch vielfältiger wird.

Viel Kritik haben Sie auch von einigen bekommen, weil sie nach Ihrer Wahl angekündigt hatten, dass es für Sie in Frage komme, Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Können Sie sich das noch immer vorstellen?

Gerade von Frauen habe ich dafür viel Zuspruch bekommen. Für viele ist das leider noch nicht selbstverständlich und wird sozusagen noch als Urlaub angesehen. Tatsächlich ist es aber eine Investition in die Verbindung zum Kind. Es steht auch außer Frage, dass meine Frau derzeit sehr belastet ist. In der aktuellen Corona-Lage wäre es für mich gar nicht darstellbar, Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Aber unter normalen Umständen kann ich mir das vorstellen. Vielleicht braucht es das auch mal als politisches Signal.

„Alles tun, um die Strukturen zu schützen“

Wie erleben Sie das Krisenmanagement des Landes?

Das ist für alle Ebenen eine absolut extreme und neue Situation. Das muss man anerkennen. Wir haben mit dem Land einen wöchentlichen Austausch mit den Oberbürgermeistern, wo wir immer wieder kritische und konstruktive Rückmeldungen geben, wenn etwas in der Praxis nicht umsetzbar ist. Das funktioniert gut, aber ich würde mir an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass unsere Erfahrungen häufiger Berücksichtigung finden. Leider kommuniziert das Land auch nicht immer frühzeitig und transparent in unsere Richtung. Das macht es für uns oft schwieriger, für Akzeptanz zu werben oder die Umsetzung zu organisieren.

Der jüngste Corona-Ausbruch in der KFZ-Zulassungsstelle offenbarte aber auch hannöversche Schwächen. Sollte sich nicht mit geeigneten Hygienekonzepten verhindern lassen, dass fast sämtliche Mitarbeiter zeitgleich ausfallen?

Es sind letztendlich Menschen, die dort arbeiten. Die Kfz-Stelle hat die Besonderheit, dass es den Bedarf an Präsenz gibt. Da ist Homeoffice leider nicht möglich, auch, weil das Angebot, die Kennzeichen digital zu beantragen, leider kaum genutzt wird. Das macht nur ein Prozent aus. Wir haben in der Kfz-Stelle ein Infektionsgeschehen mit einem derartigen Ausmaß, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das, obwohl wir alle Schutzvorkehrungen getroffen haben. Deshalb haben wir auch das Gesundheitsamt der Region gebeten, sich anzuschauen, wo wir gegensteuern können.

Sie selbst haben bereits angedeutet, wie sehr die Corona-Krise Ihre Amtszeit überschattet. Glauben Sie, dass sich die Kultur und Gastronomieszene überhaupt wieder richtig erholen werden?

Die Stadt wird natürlich eine andere sein. Die Pandemie hinterlässt jetzt schon sichtbare Spuren. Für uns ist das Entscheidende, dass wir alles tun, um Strukturen zu schützen, die wichtig für das Zusammenleben sind. Wir werden auch alles dafür tun, dass die Kultur nicht unter die Räder kommt. Wir dürfen aber nicht einfach zurück ins Jahr 2019 wollen. Wir wollen die Krise auch als Chance begreifen, um mit der Innenstadt aber auch der Messe mit Elan aus dieser Situation herauszugehen. Die Messe zum Beispiel ist einfach ein besonderer Faktor, der die Stadt prägt. Sie gibt der Stadt ein internationales Gesicht. Wir haben jetzt ein Konzept für die Zukunft, das sehr einschneidend ist, aber auch eine gute Perspektive bietet. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Leute auch wieder vor Ort treffen und sich kennenlernen wollen.

Und wie wollen Sie die Kultur retten?

Ich glaube, gerade die Kulturhauptstadt-Bewerbung hat gezeigt, welche Energie und Wucht wir in diesem Bereich haben. Das möchte ich auch bei der Entwicklung der Innenstadt nutzen, wo wir Kulturareale umsetzen wollen. Wir haben aus den Erkenntnissen der Bewerbung einen Kulturplan entwickelt. Außerdem haben wir schon zwei Stabilitätspakete für die Kultur auf den Weg gebracht. Es droht jetzt regelrecht eine Generation im Kultur- und Kreativbereich wegzubrechen, wenn sich viele wegen der Erfahrungen während der Corona-Pandemie gegen den künstlerisch-gestalterischen Weg entscheiden. Das ist eine schwierige Phase, in der wir viele junge Künstler verlieren können. Deshalb müssen wir da unterstützend wirken.

