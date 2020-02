Wie wichtig sind Lost Places für Hannover, Herr Auffarth?

Hannover

Mit alten Gemäuern hat Hannover keine gute Erfahrung: Bauhistoriker Sid Auffarth (81) spricht im Interview über die Fehler der Stadt und dem Charme der „Lost Places“.

Herr Auffarth, verfallene Bauwerke, sogenannte „Lost Places“, begeistern Hobbyfotografen und Adrenalinjunkies – sollte man die Gemäuer dennoch abreißen?

Erhalten – auf keinen Fall abreißen. Sie sind wichtig, um die Geschichte einer Stadt zu vervollständigen. Es gibt so viele Details an diesen Orten, die uns so viel verraten können. Das funktioniert bei „Lost Places“ noch besser als bei bekannten Gebäuden – denn dort ist die Geschichte ja bereits erschlossen. Als wir beispielsweise den Limmer Brunnen entdeckt haben, haben wir herausgefunden, dass diese Schwefelquelle damals so bekannt war wie heute jene in Bad Nenndorf. Die beiden Orte haben also konkurriert.

Und wie wichtig sind diese „Lost Places“ für das Stadtbild?

Prägend. Diese Orte bringen Vielfalt und Komplexität in eine Stadt. Nehmen wir das Beispiel Wasserstadt Limmer mit seinen alten Industriebauten: Menschen, die über den Stichkanal Linden nach Hannover kommen, wissen: Hier beginnt jetzt Hannover. Das hat eine große Symbolkraft. Viele dieser Bauten sind charakteristisch für eine Stadt.

Prägend für die Stadt: Die alten Conti-Ruinen in Limmer. Quelle: Moritz Frankenberg

Wie geht die Stadt Ihrer Meinung nach mit diesem Erbe um?

Schlecht. Es ist hier generell zu viel abgerissen worden. Der Stadtbaurat hatte sich nach dem Krieg auf die moderne Architektur gestürzt und kaum Interesse an Geschichte gehabt. Zum Nachteil – weil jetzt alles gleich aussieht. Ein paar mehr „Lost Places“ würden da gut tun.

Warum genau hat die Stadt so viel abgerissen?

Hannovers Innenstadt war nach dem Zweiten Weltkrieg zu 90 Prozent zerstört und musste schnell wieder aufgebaut werden – und das sieht man auch. In der Innenstadt können wir viel von der typischen, einfachen Nachkriegsarchitektur sehen. In der weitestgehend von Bomben verschont gebliebenen List sieht man noch die beziehungsreiche alte Architektur. Opernhaus, Leineschloss und Marktkirche wurden wieder aufgebaut – und damit war dann kulturell alles abgedeckt. Der Rest konnte weg.

So sah das Friederikenschlösschen 1964 im Schnee aus. Quelle: Archiv

Und in anderen Städten war das anders?

Ja, jede Stadt hat einen anderen Antrieb. Hannover hat den Fokus auf die Industrialisierung und die Funktionalität als Landeshauptstadt gelegt. Rothenburg ob der Tauber hingegen hat sich auf den Tourismus konzentriert. Deswegen wurde zum Beispiel auch das Friederikenschlösschen am Waterlooplatz abgerissen, um einem Neubau der Niedersächsischen Staatskanzlei zu weichen – der übrigens nie verwirklicht wurde...

Wie könnte es die Stadt besser machen?

Was „Lost Places“ betrifft: nicht abreißen, sondern lebendig in den Alltag einbeziehen. Das heißt, an diesen Orten muss nicht unbedingt ein Museum errichtet werden. Eine Infotafel reicht aus. Man sollte solche Bauten sinnvoll nutzen. Wenn es Wohnraum braucht, sollte aus einem „Lost Place“ Wohnraum geschaffen werden – aber behutsam. Das heißt, Raumhöhen und Charakteristika sollten erhalten bleiben.

Haben Sie Beispiele dafür, wo das gelungen ist?

Ja, zum Beispiel beim ehemaligen Militärhospital in Buchholz, im Ahrbergviertel in Linden oder bei der Königlichen Reithalle in der Dragonerstraße. Allesamt Projekte des Architekten Gert Meinhof, den ich sehr schätze. Er hat unter anderem bei der Umwandlung der Uhlhorn-Kirche in ein Studentenwohnheim eindrucksvoll gezeigt, wie es geht. Von außen sieht das Gebäude nach Kirche aus, die Mosaikfenster sind erhalten geblieben, in der Küche nutzen die Studenten die alten Kirchenbänke als Sitzgelegenheiten. Tolle Idee! Diesen Mann sollte man auch in der Wasserstadt einsetzen. Gerade jetzt, wo Hannover Kulturhauptstadt werden will.

Von Josina Kelz