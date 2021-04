Hannover

Wie hat sich der Verkehr in den vergangenen Jahren entwickelt? Der Bund will es genau wissen – und hat dazu am Dienstag (6. April) seine offizielle Verkehrszählung begonnen. Auch in der Region Hannover soll dazu bis Oktober mit Kameras, Helfern sowie Detektoren im Boden erfasst werden, wie viele Fahrzeuge auf Autobahnen, Bundesstraßen aber auch wichtigen Landes- und Kreisstraßen unterwegs sind.

Geplant war das eigentlich schon 2020. Wegen der Corona-Pandemie war die Verkehrszählung, die alle fünf Jahre vorgesehen ist, jedoch verschoben worden. Obwohl auch 2021 weiter vom Virus überschattet ist, soll die Aktion in diesem Jahr durchgezogen werden. Insgesamt soll deutschlandweit an rund 40.000 Stationen gemessen werden – ein Drittel davon an Autobahnen und Bundesstraßen. Gezählt werden nur Kraftfahrzeuge. Fußgänger und Radfahrer gehen nicht in die Statistik ein, die an die Bundesanstalt für Straßenwesen übermittelt und dort geprüft wird.

Im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Nordwest der neu gegründeten Autobahn GmbH des Bundes, zu dem neben der Region Hannover auch Ostfriesland im Norden sowie Teile Hessens im Süden gehören, werden die Zählungen von verschiedenen Auftragnehmern übernommen, teilt diese mit. In den meisten Fällen kämen „unterstützend Videokameras und Zählpersonal zum Einsatz“. Personenbezogenen Daten würden nicht erhoben. Außerdem befänden sich die eingesetzten Kameras nicht im Dauereinsatz, sondern erhöben nur am Zähltag die benötigten Daten.

Aus diesen sollen für jeden Zählabschnitt des Bundesfernstraßennetzes Jahreswerte und weitere Kenngrößen berechnet werden. Diese sind laut der Autobahn GmbH „wichtige Basisdaten für die Verkehrsplanung“. Zudem würden die Jahresfahrleistungen und die mittleren Verkehrsstärken für Autobahnen und Bundesstraßen ermittelt.

Von Christian Bohnenkamp