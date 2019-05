Hannover

Wie hoch wird das Ruhegeld von Oberbürgermeister Stefan Schostok nach seinem Rücktritt ausfallen? Fest steht, dass ihm mindestens 35 Prozent seiner Bezüge von aktuell rund 11.000 Euro monatlich zustehen – also etwa 3850 Euro. „Da können ihm nach dem niedersächsischen Beamtenversorgungsrecht noch weitere Tätigkeiten angerechnet werden“, sagt Clemens Hons, hannoverscher Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Für jedes weitere Jahr neben seiner fünfjährigen OB-Amtszeit kämen dann 1,7 Prozent oben drauf.

Was wird noch hinzugerechnet?

Eine solche Tätigkeit könnte etwa sein Job als Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Umweltministerium von 1999 bis 2000 sein. Unklar ist, ob sich auch seine Funktion als SPD-Fraktionsvorsitzender im Niedersächsischen Landtag von 2010 bis 2013 auf das Ruhegeld auswirken könnte.

Das Gesetz spricht von einer „hauptberuflichen Tätigkeit“, Fraktionsvorsitzende erhalten aber nur Zulagen für ihr Amt und sind nicht bei der Fraktion angestellt. Als früherer Landtagsabgeordneter erhält Schostok ab seinem 65. Lebensjahr dazu noch eine Altersversorgung aus der Landeskasse.

Wie lange bekommt Schostok das Ruhegeld ?

Das Ruhegeld wird Schostok bis an das Lebensende ausgezahlt – außer er nimmt ein neues Beamtenverhältnis ein und würde zum Beispiel Bürgermeister einer anderen Stadt werden. Sollte Schostok im Gerichtsverfahren wegen Untreue zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden, würde ihm das Ruhegeld wieder gestrichen, so Hons. Zusätzlich hat das Innenministerium ein Disziplinarverfahren gegen den OB laufen – auch hier drohen ihm Abschläge.

Wie viel darf Schostok hinzuverdienen?

Doch was passiert, wenn Schostok einen neuen Beruf in der Privatwirtschaft aufnimmt? Dann wird das Ruhegeld erst gekürzt, wenn er zusammen mit seinem privatwirtschaftlichen Einkommen mehr verdient als in seinem Amt als Oberbürgermeister, erklärt Hons.

Von Sascha Priesemann