Wie viel Kultur braucht Hannover? Das sagen die OB-Kandidaten

Wie wichtig nimmt sich die Hannover in Sachen Kultur? Und wie wichtig ist Kultur für die Politik? Die NP beschreibt den aktuellen Stand und was diese Stadt auszeichnet: eine lebendige Szene, viel junge Kunst und dazu die Schwergewichte von Sprengel Museum, Staatsoper und Staatsschauspiel – für die die Verwaltung nur eingeschränkt verantwortlich ist. Die OB-Kandidaten von SPD, Grünen und CDU sprechen über die Kultur in Hannover.

Wie wichtig ist Kultur für Hannover ? Was würden Sie persönlich für die Kultur tun?

Marc Hansmann:Sehr wichtig! Deswegen werde ich als Oberbürgermeister ein eigenständiges Dezernat schaffen. Das würde aber nicht „Kultur“, sondern „Kulturelle Bildung“ heißen. Das von der Stadt finanzierte Kulturangebot sollte sich an alle Menschen in der Stadt richten – und ganz besonders an Kinder. Das Museum August Kestner würde ich zum Beispiel gerne in ein Kinder- und Jugendmuseum umwandeln.

Belit Onay: Hannover ist eine vielfältige und internationale Kulturstadt. Von den renommierten Häusern über die Freie Szene bis in die Stadtteilkultur hinein. Dieses Profil gilt es, stärker herauszuarbeiten. Dazu gehört eine angemessene Förderung der Kultur, insbesondere auch der freien Kulturszene. Hier arbeiten noch zu viele Künstler in prekären Verhältnissen und unterhalb der Honoraruntergrenze. Um eine Abwanderung in andere Städte zu verhindern, sollten wir das Thema angehen. Kultur hält eine Stadt zusammen, befasst sich mit drängenden gesellschaftlichen Fragen, bringt Menschen zueinander und bereichert jeden persönlich.

Eckhard Scholz:Als Landeshauptstadt ist Hannover naturgemäß Projektionsfläche und Referenzort für die Kultur des ganzen Landes. Wir haben eine sehr aktive freie Szene ebenso wie große Häuser mit enormer Strahlkraft. Beide Bereiche stärken sich gegenseitig. Gemeinsam mit den Kulturschaffenden hier in der Stadt möchte ich diese Angebote weiterentwickeln. Ich sehe mich als Ermöglicher, als jemand, der exzellente Rahmenbedingungen für die Kultur schafft. Dies gilt insbesondere für gute Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus liegt mir viel an einer besseren Vernetzung der Kulturakteure untereinander.

Braucht Hannover einen hauptamtlichen Kulturdezernenten oder eine Kulturdezernentin? Und wie stehen Sie zu einer möglichen Erhöhung des Kulturetats?

Marc Hansmann: Eindeutig ja. Eine gut vernetzte Frau (oder ein Mann) aus der Kulturszene könnte der Kultur ein Gesicht geben. Kultur ist aber kein Selbstzweck und Kulturförderung keine Arbeitsbeschaffung. Wenn es um den Kulturetat geht, will ich wissen, was wir mit dem Geld am besten machen können und wen wir erreichen wollen. Wenn es eine überzeugende Strategie gibt, bin ich gerne bereit, über Geld zu sprechen.

Belit Onay: Wir haben als Grüne immer schon einen Schwerpunkt bei der Kulturförderung gesetzt. Wir müssen aber auch sehen, dass sich derzeit andere Städte kulturpolitisch stark machen, etwa Leipzig als vergleichbar große Stadt, die ihren Kulturetat um 25 Prozent angehoben hat. Als OB würde ich mich für eine Sichtbarmachung des Kulturprofils von Hannover stark machen, dazu gehört selbstverständlich eine Kulturdezernentin oder ein Kulturdezernent.

Eckhard Scholz:Wir sollten uns bei der Wahl der künftigen Kulturdezernentin oder des -dezernenten an herausragenden fachlichen Qualitäten orientieren. Gesucht ist eine Persönlichkeit, die in der nationalen wie internationalen Kunst- und Kulturszene vernetzt ist und ein entsprechendes Standing hat – die aber auch den Aufgaben und Rahmenbedingungen einer Dezernatsführung gewachsen ist. Allerdings müssen wir ein solches Dezernat auch auskömmlich ausstatten. Im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten ist da durchaus Luft nach oben. Unter diesem Gesichtspunkt gehört der Kulturetat zwingend überprüft.

Tut Hannover genug für die Bewerbung um den Titel „ Kulturhauptstadt 2025“? Was müsste noch passieren?

Marc Hansmann: Die Bewerbung ist durchaus mutig und greift aktuelle gesellschaftliche Debatten auf. Ob Hannover das Rennen macht oder nicht ist für mich allerdings zweitrangig. Hannover ist schon heute eine Kulturhauptstadt. Wir haben ein tolles Angebot und viele engagierte Kulturschaffende, die die Vielfalt unserer Stadt widerspiegeln.

Belit Onay: Hannover hat in einem Kraftakt eine ganz hervorragende Bewerbung erstellt. Auf dem Weg dahin ist die ganze Szene enger zusammengerückt und hat sich eingebracht, auch das ist bereits ein Gewinn. Bemerkenswert ist zudem, wie zielstrebig die Kulturverwaltung trotz der Rathauskrise gearbeitet hat, diesen Weg will ich als OB mit allen Kräften unterstützen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Kulturhauptstadt für die Menschen in der Stadt greifbar wird und auch über das Jahr 2025 hinaus erlebbar bleibt. Eine sichtbare Erneuerung in unserer Stadt wäre beispielsweise, das Leibnizufer als Bühne, Treffpunkt und Spielfläche zu etablieren.

Eckhard Scholz:Die Bewerbung um die Kulturhauptstadt zeigt als eines der wenigen Beispiele in Hannover eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man sich parteiübergreifend zusammensetzt. Es ist großartig zu sehen, was das ganze Kulturhauptstadt-Team leistet – und das ohne OB und Kulturdezernent als wichtige Repräsentanten und Fürsprecher. Die Herangehensweise macht Mut und kann für viele weitere Projekte in der Verwaltung als Vorbild dienen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Begeisterung überschwappt. Ich bin überzeugt, dass das klappt und werde mich mit meiner ganzen Projekterfahrung einbringen, um den Titel zu holen.

Wie stehen Sie zu den Kunstfestspielen Herrenhausen ? Waren Sie überhaupt schon einmal da?

Marc Hansmann:In diesem Jahr war ich beim „Tag der offenen Tür“ anlässlich des 10. Geburtstags der Kunstfestspiele. Das Figurentheater hat meiner achtjährigen Tochter und mir richtig gut gefallen. Wir waren beide von der Stimmung total begeistert und fast ein wenig überrascht, wie viele Menschen da waren. Als Oberbürgermeister werde ich den „offenen“ Sonntag zur Tradition machen.

Belit Onay:Die Kunstfestspiele, die ich mit meiner Frau schon mehrfach besucht habe, werden weit über Hannover hinaus wahrgenommen und passen sehr gut in das kulturpolitische Profil der Herrenhäuser Gärten. Bisher erreichen die Kunstfestspiele aber nur einen kleinen Kreis der Hannoveraner. Eine Öffnung beispielsweise für Jugendliche ist bisher nicht wirklich geglückt – da würde ich mich einsetzen, die Zielgruppe noch zu erweitern.

Eckhard Scholz: Selbstverständlich! Für mich persönlich war „Surrogate Cities“ 2017 in der Gleisfeldhalle in Stöcken der Moment, in dem ich spätestens wusste: Hier findet etwas Außergewöhnliches statt. Mit Ingo Metzmacher, der Hannover wie kein anderer Intendant kennt, ist der Erfolg, den wir uns alle für ein solches Format wünschen, endlich da. Verwaltung, Politik, Kulturschaffende ziehen endlich an einem Strang. In Herrenhausen ist während der Spielzeit eine unglaubliche Festival-Atmosphäre zu spüren, aber auch das wiederholte Ausfüllen des Kuppelsaals mit gigantischen Ausmaßen hat die Stadtgesellschaft in den Bann gezogen.

Was waren Ihre letzte Oper, das letzte Theaterstück oder die letzte Ausstellung, die Sie gesehen haben – und warum hat es Ihnen gefallen und warum nicht?

Marc Hansmann: Zuletzt war ich mit meiner Tochter in einer Ausstellung: der Playmobil-Ausstellung im Historischen Museum. Das hat wirklich Spaß gemacht und passt sehr gut zu meinem Verständnis von Kultur: Kultur sollte den Menschen die Vielfalt unserer Welt näher bringen und für alle Hannoveraner da sein, nicht nur für eine kunstsinnige Elite.

Belit Onay:Beim Kunstlauf Zinnober hatte ich die Möglichkeit, verschiedene kleine Galerien zu besuchen. Die Artothek beispielsweise macht ganz einfach das Ausleihen und Erleben von Kunst für alle möglich. In der Galerie BOHAI spürte man die Aufbruchsstimmung und Lebendigkeit der Szene. Auch in der Freien Theaterszene bietet Hannover ein breites Spektrum, was sehr gut angenommen wird. Den Neustart der Spielzeit in Schauspielhaus und Oper mit den Intendantinnen Sonja Anders und Laura Berman werde ich als Gelegenheit nutzen, beide Häuser neu kennenzulernen. Ich freue mich, dass beide speziell das Thema Diversität in den Blick nehmen.

Eckhard Scholz:Gemeinsam mit meiner Frau habe ich Anfang September das gemeinsame Eröffnungskonzert von NDR Radiophilharmonie, NDR Chor und Knabenchor Hannover im Kuppelsaal besucht. Mahlers 3. Symphonie ist ein Meisterwerk, das herausragend von Andrew Manze und den Musikerinnen und Musikern inszeniert wurde. Ein rundum gelungenes Konzert. Besonders beeindruckt haben uns die Präzision des Spiels, der fantastische Gesang des Knabenchors und die Sopranistin Anne Sofie von Otter. Sie ist in der Tat eine der vielseitigsten Sängerinnen unserer Zeit.

Kultur für alle und Instandsetzung der Museen – das sagen die anderen Kandidaten

Was erwarten die anderen vom neuen Oberbürgermeister, wenn es um die Kultur in Hannover geht? Die NP fragte die übrigen Fraktionen und Gruppen im Stadtrat.

Dirk Machentanz, Vorsitzender der Gruppe Linke und Piraten, fordert: „Kultur sollte für alle Bürger*innen der Landeshauptstadt Hannover zugänglich und somit auch bezahlbar sein.“ Deshalb dürften auch Menschen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen von kulturellen Ereignissen, Ausstellungen und Darbietungen nicht ausgeschlossen sein. Ein besonderer Schwerpunkt sollte außerdem insbesondere auf „kulturellen Stadtteilinitiativen“ liegen, die es zu unterstützen gelte.

Machentanz’ Meinung zur Kulturhauptstadtbewerbung Hannovers: „Kultur muss einen Nutzwert für alle Bevölkerungsgruppen haben, und darf sozial benachteiligte Menschen in dieser Stadt nicht ausschließen.“ Dazu gehören eben auch, dass die Obdachlosenzahlen in Hannover deutlich gesenkt werden müssten. Denn: „Erst, wenn es keine obdachlosen Menschen mehr in dieser Stadt gibt und genügend öffentlich geförderter Wohnraum und somit soziale Teilhabe für alle gewährleistet ist, hat der oder die kommende OB in Bezug auf Kulturpolitik einen konstruktiven Beitrag für Hannover geleistet.“

Gerhard Wruck, der kulturpolitische Sprecher der Hannoveraner hat verschiedene Wünsche an den neuen oder die neue OB: Die Beendigung des „Unfugs der gegenderten Verwaltungssprache“, außerdem die schnellstmögliche Instandsetzung der beiden maroden städtischen Museen ( Museum August Kestner und Historisches Museum), Um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen, sei für ihn eine „größtmögliche Förderung der kulturellen Highlights der Stadt ( Herrenhausen, Sprengel Museum, Staatsoper, Stadthalle-HCC, NDR-Konzertsaal, Theater) nötig“.

Zur Förderung der Kultur gehört für Gerhard Wruck auch die „Stärkung des Schützenfestes“. Die Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas würde er unter drei Bedingungen unterstützen: Einhaltung vernünftiger finanzieller Grenzen; Stärkere Einbeziehung bodenständiger hannoverscher Kultur und Vermeidung des „Anscheins einer weitgehend linken Propagandaveranstaltung sowie allzu großer Albernheiten“.

Wilfried Engelke, Fraktionsvorsitzender der FDP, wünscht sich für seine Fraktion vom neuen Oberbürgermeister, dass er dem Thema Kultur den hohen Stellenwert einräumt, den sie verdient: „Kultur in all ihrer Vielfalt ist wichtig für unsere Gesellschaft. Kultur ist ein wichtiger Teil der Bildung. Daher erwarten wir vom neuen Oberbürgermeister einen hundertprozentigen Einsatz für die Kulturhauptstadtbewerbung und auch volles Engagement für die Umsetzung des Kulturentwicklungsplans, egal, wie die Bewerbung ausgeht.“

Julian Klippert, Fraktionsvorsitzender von „Die Fraktion“, findet, dass die Stadt einen Kulturentwicklungsplan braucht, „der Kultur zukünftig fest in der Stadtgesellschaft verankert“. Darüber hinaus müsse die Teilhabe für alle an Kultur gewährleistet werden. „So muss auch das Béi Chéz Heinz erhalten bleiben – ansonsten sollten wir den Titel UNESCO City of Music abgeben.“

Von Joachim Wundrak und der AfD gab es keine Wünsche in Sachen Kultur an den neuen Oberbürgermeister.

