Wie süß! Zoo Hannover freut sich über Püncktchens Wasserschwein-Babys

Hannover

Was lange währt, wird irgendwann gut. Man darf nur nicht die Geduld verlieren. Oder den Glauben. Lange hat das junge Wasserschwein-Männchen Anton versucht, um die Gunst von Pünktchen zu buhlen. Doch das Weibchen machte ihm klar, dass sie mit ihm nichts anfangen konnte. Irgendwann zahlte sich seine Hartnäckigkeit allerdings aus. Das Resultat: Fünf zuckersüße Wasserschweinchen, die am 29. August das Licht der Welt erblicken und in diesen Tagen ihr neues Zuhause im Erlebniszoo Hannover kennenlernen dürfen.

Anton kümmert sich rührend um seinen Nachwuchs

Der Alltag der frischgebackenen Eltern unterscheidet ist knapp drei Wochen komplett auf den Kopf gestellt. Verbrachten sie zuvor ihre Tage mit Kuscheln, Sonnen, Baden und Fressen, bestimmt nun der Nachwuchs ihren Tagesablauf. Die Fünflinge brauchen schließlich rund um die Uhr ihre volle Aufmerksamkeit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vater Anton kümmert sich rührend um seinen Nachwuchs, der quirlig über die Anlage flitzt. Die Jungtiere bei den Wasserschweinen, mit bis zu 1,30 Metern die größten Nagetiere der Welt, sind nämlich schon kurz nach der Geburt so weit entwickelt, dass sie laufen und sogar schwimmen können.

Zwei Monate haben die Jungtiere zum Erwachsenwerden

Wasserschweine lieben das Wasser und sind in ihrer Heimat Südamerika stets an selbigem anzutreffen. Sie sind sehr gute Schwimmer und an das Leben am Wasser perfekt angepasst. Zwischen ihren Zehen haben sie sogar kurze Schwimmhäute. Wasserschweine werden auch „Capybara“ genannt, was so viel wie “Herr des Grases“ bedeutet. Sie fressen Wasserpflanzen und Gras und nagen Rinde von jungen Bäumen ab.

Die Fünflinge von Püncktchen und Anton knabbern jetzt schon an dem beliebten Gras, denn Wasserschwein-Jungtiere haben nur wenig Zeit, um Milch bei der Mutter zu trinken. Nach nur zwei Monaten müssen sie auf eigenen Pfoten stehen. Das heißt es: Schnell erwachsen werden.

Von NP-Redaktion