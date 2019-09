Wie sicher ist Hannover? SPD will Bürger mitreden lassen

Hannover

2018 verzeichnete Hannover die drittwenigsten Straftaten der vergangenen 20 Jahre. Trotzdem verschlechtert sich das subjektive Sicherheitsempfinden der Einwohner zunehmend. Um den Sorgen und Ängsten der Bürger Rechnung zu tragen, macht sich die SPD für die Stärkung eines zumindest in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen Instruments stark. Der Kommunale Präventionsrat soll künftig als bürgernahe Plattform auftreten.

Was wohl nur die wenigsten Bürger wissen: Ins Leben gerufen hat die Stadt den Präventionsrat schon 1995. Die Mitwirkung war bislang aber vor allem Sicherheits-Profis aus den Bereichen Polizei, Ordnungsdienst, Staatsanwaltschaft sowie der City-Gemeinschaft, verschiedenen städtischen Fachbereichen und sozialen Verbänden vorbehalten. Geballte Kompetenz, aber nicht gerade transparent und bürgernah. „Dieses Know-how soll verstärkt auch in der Stadtgesellschaft wahrnehmbar sein“, fordert daher SPD-Ratsherr Jens Menge.

SPD denkt an öffentliche Sicherheitskonferenzen

Konkret denken die Sozialdemokraten etwa an öffentliche Sicherheitskonferenzen zu aktuellen Themen, in denen die Bürger mit am Tisch sitzen sollen. „Außerdem halten wir die Einrichtung von Präventionsräten in allen Stadtbezirken für sinnvoll“, so SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Kastning. Vorbilder sind die Bezirke Kleefeld-Buchholz und Döhren-Wülfel, in denen ein solches Gremium zumindest formell schon aktiv ist. „Wir werden auch mit unseren Kollegen in den Stadtbezirksräten sprechen, in welcher Form das umgesetzt werden kann“, kündigt Kastning an.

Möglichst bürgernah, möglichst niedrigschwellig und nicht „von oben herab“, sollte es laut SPD-Ratsherr Christopher Fink, selbst Polizeibeamter und Präventionsratsmitglied, in den Veranstaltungen zugehen. Eine schlecht ausgeleuchtete Straßenecke im eigenen Wohnviertel könne genau so Thema sein, wie das Sicherheitsempfinden auf öffentlichen Plätzen.

„Wollen jetzt einen Impuls setzen“

Bahnhof, Raschplatz, Steintor und Marstall – an Bereichen, die Stoff für das Thema Ordnung und Sicherheit bieten, mangelt es in der Innenstadt nicht. Explizit auf die Entschärfung dieser Brennpunkte ziele der Vorstoß der SPD aber nicht ab. „Weil dort bereits einiges dafür getan wird“, betont Kastning. „Da gibt es bereits Konzepte, einige befinden sich noch in der Umsetzung.“ Trotzdem müsse man laut Menge „an dem Thema dranbleiben“.

Neben den Parteikollegen in den Bezirksräten will die SPD nun auch die Mitspieler des Präventionsrates von der Idee einer neuen Plattform überzeugen. Inwieweit dafür auch Ratsbeschlüsse nötig sind, ist noch unklar. Aber, so Kastning: „Als stärkste Ratsfraktion wollen wir nicht länger warten und jetzt einen Impuls setzen.“

Von André Pichiri