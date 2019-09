Wie sicher fühlt sich Hannover?

Hannover

Sicherheit und Sauberkeit: Schon länger ist die Welt in der Innenstadt von Hannover ganz offensichtlich nicht mehr in Ordnung. Eine stetig wachsende Drogen-, Obdachlosen- und Trinkerszene, Rauschgifthändler, die tagsüber wie nachts ganz unverhohlen ihre Geschäfte abwickeln, Müll und die Tatsache, dass es wegen Wildpinkelns an zahlreichen Ecken in der City nach Urin stinkt – das alles stinkt vielen Menschen in dieser Stadt. Der künftige Oberbürgermeister wird sich daran messen lassen müssen, ob er die an manchen Orten ordnungsrechtlich außer Kontrolle geratene Lage in den Griff bekommt.

Schon 2018 kein gutes Zeugnis

Schon 2018 hatten die Bürger der Verwaltung der Landeshauptstadt in Sachen Sicherheit und Sauberkeit kein gutes Zeugnis ausgestellt. Bei einer Befragung (Panel) von knapp 3000 Hannoveranern gaben mehr als 35 Prozent an, dass sie sich abends/nachts in der Innenstadt sehr unsicher oder unsicher fühlen (siehe Text unten). Auch ein Jahr später hat sich die Situation nicht wesentlich gebessert. Ein städtischer Ordnungsdienst, der seit einem Jahr arbeitet, und ein Sicherheitskonzepts namens „Bahnhof.sicher“ von Polizei und mehreren Partnern haben bislang nicht die gewünschte Wirkung entfalten können.

Problemzonen werden offenkundiger

Die Probleme in Hannovers Problemzonen werden immer offenkundiger. Das Paradebeispiel dafür ist die Drogenmeile vor dem Rauschgift-Konsumraum „Stellwerk“ hinter dem Hauptbahnhof: Dort campieren täglich bis zu 200 Junkies, Trinker und Obdachlose. Obwohl es nach dem Ordnungsrecht, für dessen Durchsetzung die Stadt zuständig ist, verboten ist, wird dort gelagert. Süchtige spritzen sich in aller Öffentlichkeit Betäubungsmittel und rauchen Crack. Dealer stehen gleich daneben, versorgen die Abhängigen mit Nachschub.

Drogenmeile vor dem Stellwerk Quelle: privat

Die Bekämpfung von Straftaten ist Aufgabe der Polizei. Die greift auch immer wieder durch, mischt die Szene regelmäßig mit Kontrollen auf. Doch damit allein lässt sich das Problem offensichtlich nicht in den Griff bekommen: Kaum sind die Beamten weg, kehrt die Klientel zurück und macht weiter wie gehabt.

Anlieger leider besonders

Darunter leiden die Anlieger. Zum Beispiel der Modelleisenbahnverein Hannover, dessen Eingang rund um die Uhr von der Szene belagert wird (NP berichtete). Nachdem der Vorsitzende Michael Kahler von einem der Belagerer bespuckt wurde, hatte der Verein vorübergehend den Betrieb eingestellt. Inzwischen treffen sich die Mitglieder wieder in ihrem Clubheim in den Räumen des Bahnsozialwerks an der Fernroder Straße: „Wir lassen uns nicht vertreiben“, betont Kahler.

Das hat schon zu Konsequenzen geführt: Zwischen den Modelleisenbahnern und der Drogen-, Trinker und Obdachlosenszene kracht es immer häufiger. „Hier eskaliert es gerade richtig“, sagt Kahler. Zuletzt musste ein Clubmitglied wieder die Polizei einschalten, nachdem beim Betreten des Vereinshauses zwei Meter neben ihm eine Bierflasche an der Hauswand zerschmettert sei – geworfen von einem Angehörigen der Drogen-, Trinker- und Obdachlosenszene. Außerdem wurde er mit einem Joghurtbecher beworfen.

Verein fühlt sich im Stich gelassen

Der Modelleisenbahnverein fühlt sich insbesondere von der Verwaltung im Rathaus im Stich gelassen: Niemand setze auf der Drogenmeile Regeln durch, die dort gelten. Dazu gehöre auch, dass sich die Mitglieder der Trinker- und Drogenszene nur in einem Bereich bis zu einer grünen Linie vor dem „Stellwerk“ aufzuhalten hätten. Die Vorschrift werde konsequent ignoriert. Und seitens der Stadt würden tägliche Verstöße geduldet und toleriert.

Rund um den Hauptbahnhof gibt es mehrere Orte, an denen sich die Szene sammelt – und sich auslebt. Der Raschplatz ist seit Jahren ein solcher Brennpunkt, auch der Andreas-Hermes-Platz und der Weißekreuzplatz. Ganz in der Nähe betreibt der Gastronom Maurizio Manoli an der Lister Meile das Restaurant „Amici Miei“. Er berichtet, dass Obdachlose immer wieder Gäste und Passanten anpöbeln würden. Auch das gab es laut Manoli schon: Einige bedienten sich an den Brotkörben auf den Tischen seines Lokals.

Händler und Gastronomen hatten die Situation bereits vor einem Jahr beklagt. Laut Manoli geht der städtische Ordnungsdienst öfter Streife und verteilt auch Platzverweise an die Lagernden: „Aber kaum sind die Leute vom Ordnungsdienst weg, sind die Obdachlosen wieder da“, so der Wirt.

Im Gegensatz zu Manoli können die Modelleisenbahner an der Drogenmeile am „Stellwerk“ wenig zur Arbeit des Ordnungsdienstes sagen: „Ich habe sie bei uns noch nicht gesehen“, sagt Kahler. Er vermutet, dass sich die Angestellten der Stadt nicht ohne Polizeibegleitung auf die Drogenmeile trauen.

Einwohner meiden bestimmte Plätze

Apropos: Es gibt Hannoveraner, die inzwischen bestimmte Plätze in der City meiden, weil sie sich dort unsicher fühlen. Die sogenannte „Oettinger-Wiese“ gegenüber dem ZOB an der Lister Meile ist so ein Platz. Nachdem es kürzlich dort einen Übergriff von einem Obdachlosen auf eine Mutter und ihren vierjährigen Sohn gegeben hatte, bei dem der Betrunkene der Frau das Kind entreißen wollte, äußerten sich zahlreiche Menschen in den sozialen Medien – vor allem Frauen. Tenor: Sie würden einen großen Bogen um diesen Bereich machen, nehmen sogar Umwege in Kauf, weil sie es schon lange satt hätten, dort angepöbelt oder angemacht zu werden.

Drogenszene am Steintor

Unheimlich ist auch zahlreichen Hannoveranern das Steintorviertel. Hier treffen sich Drogenhändler und Abhängige zu jeder Tages- und Nachzeit. Die Polizei ist dort ebenfalls immer wieder im Einsatz, beobachtet die Szene und schnappt bei ihren Kontrollen auch immer wieder Dealer. Aber das gehört ebenso zur Wahrheit: Kaum sind Kriminelle weggefischt, rücken Neue an ihre Stelle.

Polizeiaktion am Steintor: Immer wieder gibt es Festnahmen. Quelle: Clemens Heidrich

In den vergangenen Monaten kam es auch immer wieder zu Messerattacken im Steintor. Bei den Angriffen gab es zum Teil schwer- und lebensgefährlich Verletzte – ebenfalls nicht gerade das, was das Sicherheitsgefühl der Bürger in Hannover fördert.

Ganz subjektiv: Was die Bürger konkret stört

Die Meinung ist eindeutig: Für mehr als 81 Prozent der Hannoveraner ist Sicherheit im öffentlichen Raum sehr wichtig. Gleichzeitig werden in Hannover bestimmte Orte gemieden, weil sich vor allem Frauen abends und nachts dort unwohl fühlen. Das ist nur ein Ergebnis einer Befragung (Bürgerpanel) der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr.

11,4 Prozent der Befragten fühlten sich in der Innenstadt insgesamt sehr unsicher, 23,9 Prozent fühlten sich unsicher. Im eigenen Stadtteil sind es viel weniger: 4,9 Prozent gaben an, sie fühlten sich sehr unsicher, 11 Prozent fühlten sich unsicher. In Parks, Grünanlagen, Tunneln und Unterführungen verspürten mehr als 82 Prozent der Frauen nachts und abends ein Unsicherheitsgefühl, bei den Männer waren es knapp 50 Prozent.

Ein negatives Sicherheitsgefühl hatten mehr als 72 Prozent der Frauen und knapp 55 Prozent der Männer nachts und abends am Raschplatz, an bestimmten Orten in der Innenstadt waren es 58 Prozent der Frauen und fast 43 Prozent der Männer. Als sehr stark störend empfanden mehr als 70 Prozent aller Befragten Drogenabhängige und Rauschgifthändler. Dazu kommen noch einmal fast 16,5 Prozent, die Junkies und Dealer als stark störend einstuften. Streitereien oder Schlägereien störten knapp 67 Prozent der Befragten sehr stark und 20,5 Prozent stark.

Auch das Thema Sauberkeit wurde in dem Bürgerpanel der Landeshauptstadt abgefragt. Hundekot auf Gehwegen sorgt bei vielen Menschen für Ärger: 67,7 Prozent störten sich daran sehr stark und 22,4 Prozent stark. Müll wie Zigarettenkippen, Papier und Glas empfanden fast 48 Prozent der Befragten als sehr stark störend und gut 37 Prozent als stark störend.

Mehr als 57 Prozent störten sich sehr stark an demolierten Haltestellen, Briefkästen und Papierkörben. Knapp 31 Prozent empfanden die Sachen im kaputten Zustand als stark störend.

Von Britta Mahrholz