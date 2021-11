Hannover

Der Ethikrat hat empfohlen, die Impfpflicht für Pflegende zu überprüfen. Und auch Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, kündigte am Dienstag an, die Ampelkoalition wolle „in den nächsten Wochen“ entscheiden, wie sie sich zur „Impfpflicht für besondere Einrichtungen“ positioniere. In Hannover war das Thema auch im Gespräch beim „Runden Tisch Ethik in der Pflege“, als sich Fachkräfte, Praktizierende und Betroffene am Dienstag auf Einladung der Stadt zum Dialog trafen. Eine abschließende Bewertung des Themas sei allerdings noch nicht erfolgt, gab Stadt-Sprecher Felix Weiper im Anschluss bekannt: „Die Stadt befindet sich in dieser Frage noch in einem Meinungsbildungsprozess.“

Der Pflegeheimbetreiber Diakovere ist da schon weiter: „Diakovere hat als erster Sozial- und Krankenhauskonzern Niedersachsens in Stellenanzeigen für Pflegekräfte ,eine fertige Immunisierung wird erwartet’ geschrieben“, teilte Matthias Büschking mit, der Leiter der Unternehmenskommunikation. „Wir haben die Pflicht, unsere Mitarbeitenden, Patienten und Bewohner zu schützen, das gilt bei steigenden Inzidenzen erst recht. Daher begrüßen wir die Idee der Impfpflicht – auch, wenn sie sich auf alle Mitarbeitenden unserer Einrichtungen beziehen sollte und nicht nur auf die Pflege.“

Gegen die Impfpflicht

Völlig anders sieht das Yazid Shammout, Geschäftsführer des privaten Pflegeheimträgers Dana: „Die nun entbrannte Diskussion über eine mögliche Impfpflicht in der Pflege verdeutlicht die typische Ahnungs- und Hilflosigkeit einiger Politiker. Von uns hierzu ein klares: Nein!“ Die Pflege diene in der Diskussion lediglich „als Sündenbock dafür, dass die Politik es während der gesamten Pandemie noch immer nicht geschafft hat, die dringend notwendigen Strategien umzusetzen, die zur Eindämmung des Virus erforderlich sind.“ Bundesweit besäßen 70 Prozent der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. In Pflegeheimen seien es allerdings schon 99 Prozent der dort lebenden Menschen, einige hätten auch bereits den „Booster“. „Von den Mitarbeitenden der Dana sind 90 Prozent vollständig geimpft“, betonte Yazid Shammout.

Der Dana-Chef hinterfragt aber den Sinn der Impfpflicht für die Pflegenden: „Wenn es eine Impfpflicht für Pflegekräfte geben soll, was passiert mit dem Rest der Belegschaft?“, fragt er. „Sind diese weniger ansteckend?“ Hausmeister etwa, Küchenkräfte oder Verwaltungsmitarbeiter. „Die Pflegerinnen und Pfleger, die sich trotz der Pandemie nicht gegen ihre Tätigkeit entschieden haben, sondern weiterhin jeden Tag mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben, haben das Vertrauen und die Unterstützung der Politik verdient“, wirbt Yazid Shammout, sie dürften nicht durch „Ratlosigkeit der Politik belastet werden“. Bei Dana würden stattdessen täglich alle Besucher und Mitarbeiter durch Antigenschnelltests überprüft, egal, ob jemand geimpft oder genesen sei.

MHH prüft eine Impfpflicht

Die Medizinische Hochschule Hannover gibt dagegen bekannt: „Wir teilen die Einschätzung des Ethikrates, die Einführung einer berufsbezogenen Impfpflicht in Bereichen, in denen besonders vulnerable Menschen versorgt werden, ernsthaft und rasch zu prüfen“, teilt Sprecherin Simone Corpus mit. „Beschäftigte, die schwer oder chronisch kranke sowie hochbetagte Menschen versorgen, tragen eine besondere Verantwortung, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen.“

Ein Fachkrankenpfleger der MHH-Neurochirurgie, der wie seine Kollegen anonym bleiben möchte, sagt dagegen: Er sei gegen die Impfpflicht für Pflegende, „da Pflegeberufe sowieso schon nicht attraktiv genug für Bewerber sind“. Er argumentiert: „Die Befürchtung bei uns ist, dass es durch die mögliche Impfpflicht zu einem noch größeren Personalmangel kommen würde. Von daher hoffe ich, dass es unter keinen Umständen zu einer Pflicht kommt.“ Genauso sieht es eine Fachkraft der MHH-Urologie: „Dann stehe ich irgendwann noch alleine da.“

Und auch auf der MHH-Station für Nierenerkrankungen sieht das eine Fachkraft so: „Den Luxus, Arbeitnehmern aus Pflege- und Gesundheitsberufen Pflichten wie die Impfung aufzuzwingen, hat Deutschland nicht. Jeder wird zwingend gebraucht. Leute auszuschließen, weil sie sich gegen eine Impfung entscheiden, wäre ein Eigentor.“ Und eine Fachkraft der MHH-Unfallchirurgie fügt an: „Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die sich Stand jetzt gegen die Impfung entschieden haben. Mir und uns bleibt nichts anderes übrig, als deren Entscheidungen hinzunehmen. Denn ohne sie wären wir auf unserer Station aufgrund des Personalmangels unterbesetzt.“

