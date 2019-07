Hannover

Die Anwältin Seda Başay-Yıldız erhält in Frankfurt Drohbriefe, unterschrieben mit „ NSU 2.0“. Darin enthalten sind Infos, die nur aus dem Polizeicomputer stammen können. Möglicherweise, so steht es im Raum, haben Polizisten den Brief sogar selbst geschrieben.

Ein Beamter der Bundespolizei Hannover brüstet sich damit, einen Geflüchteten in einer Zelle gequält zu haben (siehe Text unten). In Duisburg klebt an einem Einsatzfahrzeug der Aufkleber „Wehr dich! Es ist dein Land!“ – ein Slogan der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung. Drei Beispiele und eine Entwicklung, über die sich die Grünen länderübegreifend sorgen. Geschlossen fordern sie deswegen die Innenministerkonferenz dazu auf, solche Ausfälle künftig statistisch zu erheben. So steht es in einem Papier, das sie beim Bund-Ländertreffen Ende Juni verabschiedet haben und das der NP vorliegt.

Kein Generalverdacht

„Es geht in keiner Weise darum, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen“, machte der innenpolitische Sprecher der niedersächsischen Landtagsfraktion der Grünen, Belit Onay, im Gespräch mit der NP deutlich. Allerdings sei der Rechtspopulismus in der Gesellschaft angekommen. „Die Polizei ist ihr Spiegelbild. Doch die Folgen von Rechtsextremismus innerhalb dieser Behörden sind weitreichend. Deswegen dürfen unsere Erkennnisse darüber nicht im vagen liegen, sondern müssen genau erfasst werden.“ Fänden sich solche Positionen innerhalb der Polizei wieder, sei nämlich der Rechtsstaat infiziert. Umso wichtiger, dass dieser dann schnell handele, so Onay.

„Wir fordern daher die Innenminister in Bund und Ländern auf, spätestens bis zur nächsten Innenministerkonferenz ein Konzept vorzulegen, um Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in unseren Polizeibehörden zu begegnen“, heißt es in dem Papier, das unter anderem auch von der Parlamentarischen Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, unterzeichnet wurde. Um Klarheit über das Gesamtbild zu bekommen, sei es notwendig, wissenschaftlich zu untersuchen, wie verbreitet rechtsextremistische Einstellungen unter den Beamten seien.

Seit 2016 vier Disziplinarverfahren in Niedersachsen

Darüber hinaus fordern sie, dass das Tragen von extremistischen Abzeichen an Uniformen, Äußerungen in Chatgruppen und Hetze gegen Geflüchtete ebenfalls kontinuierlich dokumentiert werde. Die Datenerhebung gestalte sich derzeit vor allem auch wegen der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche von Bund und Ländern als schwierig. Doch wie viele Fälle, rechtsextremer Tendenzen sind der Bundespolizei bekannt? Auf NP-Nachfrage teilte man mit: „Bundesweit sind seit dem Jahr 2012 insgesamt 27 Disziplinarverfahren erfasst.“ Bei der niedersächsischen Polizei liefen nach Angaben des SPD-geführten Innenministeriums seit 2016 vier Disziplinarverfahren „mit rechtsextremistischen Bezügen“ gegen Beamte.

Das Haus von Boris Pistorius verwies darauf, dass es wegen der politischen Entwicklungen immer mehr darauf ankomme, die „Schlüsselkompetenz und Demokratiefähigkeit dauerhaft und nachhaltig zu erhalten“. Vor der Einstellung werden daher die politischen Ansichten der Polizeianwärterinnen und -anwärter genau überprüft, heißt es. Man setze überdies auf die Vermittlung interkultureller Kompetenzen.

CDU sieht keinen Handlungsbedarf

Für Uwe Schünemann ( CDU) steht deswegen fest: „Es gibt keinen weiteren Handlungsbedarf.“ Es sei die ständige Aufgabe innerhalb der Behörden, Extremistische Tendenzen zu erkennen.

Anders argumentierte derweil Marco Genthe ( FDP): „Extremistisches Verhalten ist in allen Bereichen des Vollzugs höchst problematisch.“ Das Disziplinarrecht müsse in solchen Fällen „knallhart“ greifen. Er forderte in dem Zusammenhang, dass es eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern geben müsse.

