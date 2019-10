Wie lösen wir die sozialen Probleme in Hannover?

Hannover

Winter des Jahres 2018/2019 hat Hannover einen neuen traurigen Rekord erlebt. „Mindestens drei Menschen sind den Kältetod gestorben“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. „Vielleicht waren es sogar vier.“ Die Männer waren obdachlos – so wie Tommy. Der 54-Jährige lag bei Minusgraden an einem Sonntagmorgen im Januar fast leblos unter der Kröpcke-Uhr, als ihn eine Passantin fand. Tommy starb einen Tag später im Krankenhaus.

Die Fälle haben aufgewühlt, für hitzige politische Diskussionen gesorgt und für Nachdenken darüber, ob die Hilfsangebote wirklich zeitgemäß sind. Die Stadt will viel verändern. Notunterkünfte sollen besser werden, die Öffnungszeiten länger. Hundehalter dürfen künftig ihre Tiere mitbringen.

Die Pläne sind gut. Ob sie den Kältetod von Wohnungslosen im kommenden Winter verhindern, bleibt zu hoffen. Eine ganz andere Form von Kältetod stoppen sie allerdings nicht. Mindestens acht bis zehn Mal pro Jahr, so schätzen Kenner, wird die Polizei zu einer Wohnung gerufen, in der ein Mensch tot liegt – und das seit Tagen, Wochen, Monaten. Sein Umfeld hat ihn zu spät – wenn überhaupt – vermisst.

Mehr generationenübergreifende Sozialarbeit

„ Deutschland ist die Hauptstadt der Single-Haushalte“, sagt Müller-Brandes. Der Anteil an Einpersonenhaushalten liegt bei 54,3 Prozent. Das hat auch seine Schattenseiten. In 161.839 Haushalten lebt nur eine Person. Sehr viele sind betagt, pflegebedürftig, arm.

Fast jeder Zehnte in der Altersgruppe „60plus“ ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Wobei die Stadt in ihrem neuesten Sozialbericht von hoher Dunkelziffer ausgeht. „Gerade ältere Menschen nehmen Leistungen wie Grundsicherung im Alter (oder auch Wohngeld) seltener in Anspruch, als es ihnen zustünde. Dieser Verzicht auf einen Rechtsanspruch erfolgt aus Scham, Fehlinformiertheit, Unwissenheit oder Stolz. Auch die den älteren Generationen zugeschriebene Bescheidenheit („Sparen in der Not“ und „Aufheben statt wegwerfen“), kann dazu beitragen, dass viele Ältere ihre finanzielle Situation aus eigener Kraft bewältigen wollen“, heißt es.

Der Diakoniepastor spricht von stiller Armut. Man brauche da neue Konzepte, sagt er. Angestoßen durch Foren „Wie wollen wir alt werden“ ließen sich handwerkliche Hilfe, Einkäufe, Fahrten zum Arzt sicherlich organisieren.

„Mehr generationsübergreifende Kultur- und Sozialarbeit“ fällt Birgit Merkel als Forderung zu diesem Thema ein. Die 70-Jährige ist stellvertretende Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in der Region; auf Bundesebene gehört sie dem Zukunftsforum Familie an. Die Awo, berichtet sie, machte das Konzept an der Schleswiger Straße (Vahrenwald) vor, kombiniere Altenwohnungen mit einer Krippe und einem Stadtteilzentrum. Das sichert neue Begegnungen und stoppt Einsamkeit.

Stille Armut bei Kindern

Stille Armut ist auch in einer ganz anderen Altersgruppe präsent – sogar mehr noch als bei „60plus“. 27,8 Prozent der Minderjährigen leben in Familien, die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen.

Nirgendwo sonst dokumentiert sich die Spaltung der Stadt in Arm und Reich so deutlich. Der Stadtteil mit der niedrigsten Kinderarmutsquote ist Isernhagen-Süd mit einem Anteil von 0,9 Prozent. Der Stadtteil mit der höchsten Kinderarmutsquote liegt auch geografisch gesehen am anderen Ende der Stadt: Mühlenberg, mit einem Anteil von 69,0 Prozent.

Wie kann die Stadt da gegensteuern? Diakoniepastor Müller-Brandes: „Durch Bildung, Bildung, Bildung.“ Schulsozialarbeit müsse ausgebaut werden. Die Stadt solle die Kompetenzen der freien Wohlfahrtspflege in dem Bereich nutzen, schlägt Merkel vor. In Ganztagsgrundschulen müssten Räume und Ausstattung besser werden.

Pädagogischer Mittagstisch als Hilfe

Trägerin von Integrationsangeboten in der Egestorffschule ( Linden) ist die Diakonie. Sie bietet einen pädagogischen Mittagstisch an, Hausaufgabenhilfe. „Mit großem Erfolg“, versichert Müller-Brandes. Grundsätzlich wünsche er sich mehr Sprachlernklassen. In den Deutschkursen auch für Flüchtlinge steige die Durchfallquote.

Linden gehört zu den Stadtteilen, in denen der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besonders hoch ist. Jeder Dritte in Hannover hat ausländische Wurzeln (30,8 Prozent; 2012 waren es noch 26,2 Prozent). Dabei sind die Spannen in den Stadtteilen erheblich und reichen von 43 Prozent und mehr in Linden-Süd, Vahrenheide, Sahlkamp, Hainholz, Stöcken und Mühlenberg bis weniger als 17 Prozent in der Südstadt, Kirchrode, Isernhagen-Süd, Waldheim und Wülferode.

Viele dieser Menschen sind aus Kriegs- und Krisengebieten nach Hannover geflüchtet. „Wir haben 30.000 Neubürger mit Migrationshintergrund“, nennt Müller-Brandes eine Zahl. „Der lokale Integrationsplan müsste dringend überarbeitet werden“, kommentiert Birgit Merkel die Entwicklung.

Mit Blick auf die Drogenszene rund um den Hauptbahnhof, auf den nicht abnehmenden Zuzug der Menschen aus Osteuropa, die bettelnd in der City stranden, kommt es vielen Hannoveranern so vor, als habe die Stadt einstige Stärken in der sozialpolitischen Gestaltung verwirkt. Hannover war mal Vorzeige-Großstadt – egal, ob es um Drogenpolitik oder Versorgung mit Kita-Plätzen anging. Alles vorbei?

„Müssen unser Profil schärfen“

„ Hannover ist noch immer eine soziale Stadt“, so Müller-Brandes. „Wir müssen unser Profil schärfen, aber es ist ein gutes“, findet Merkel.

Über die Gründe von noch nicht umgesetzten Chancen, wieder mal bundesweit Vorbildliches zu leisten, will sich niemand auslassen. Dabei liegen sie auf der Hand. Sozialpolitik in einer Großstadt wie Hannover zu gestalten, erfordert neben guten politischen Vorgaben eine engagierte Kraft an der Verwaltungsspitze. Die könnte Dezernentin Konstanze Beckedorf durchaus sein – aber seit fast einem Jahr ist die Sozialdezernentin nach der Suspendierung von Harald Härke mehr mit der Bewerbung Hannovers als Europäische Kulturhauptstadt beschäftigt als mit der Aufgabe, für die sie gewählt wurde. Wird dringend Zeit, dass sich das dreht ...

Damit es nicht den ersten Kältetoten schon in Kürze gibt, können Politik und Verwaltung mit Änderungen gar nicht warten, bis denn der neue OB im Amt ist. Zu regeln ist beispielsweise sehr schnell die Ausgabe von warmen Mahlzeiten. Das Angebot gibt es seit 31 Jahren, aber die Räumlichkeiten der Heilsarmee am Marstall reichen nicht mehr aus.

„Im Schnitt versorgen wir täglich 200 Menschen mit einer Mahlzeit, zu Spitzenzeiten sogar bis zu 300. Noch vor zehn Jahren waren es nur 100 pro Tag“, so Müller-Brandes. Es seien nicht mehr nur Wohnungslose, sondern auch Arme.

Die Diakonie hat jetzt einen Vorschlag, wie das Problem zu lösen ist. Der Pastor: „Wir schlagen den Aufbau eines Zeltes vor der Basilika St. Clemens vor.“ Bis zum Dezember müsste das geschehen, einschließlich Einbau von Heizungen. Nicht nur das Angebot wäre neu, sondern auch die Art der Essensausgabe. Müller-Brandes: „Wir würden den Zugang steuern und einen Sicherheitsdienst einsetzen.“ Nur so sei zu gewährleisten, dass sich auch die armen Alten in das Zelt trauen.

