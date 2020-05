Wann läuft der Unterricht wieder normal?

Hannover

.Unterricht in Zeiten des Coronavirus hat wenig mit dem üblichen Lernen und Trubel in Schulen zu tun. Wer Präsenzunterricht hat, wird von Klebebändern und Schildern durch das Gebäude geleitet und erhält klare Anweisungen, was er zu beachten hat. Im Klassenraum sitzen die Kinder und Jugendlichen einzeln und mit Abstand voneinander. Selbst für den Toilettenbesuch gibt es strenge Regeln. Schule in Corona-Zeiten: Fragen und Antworten.

Heute werden die letzten Abiturklausuren in Latein geschrieben, am Donnerstag endeten die Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschüler. Wie fällt die Bilanz aus?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat in einem Brief an die Lehrkräfte geschrieben: „Die Rückmeldungen, die mich erreicht haben, ergeben das Bild eines insgesamt reibungs- und problemlosen Ablaufs mit keinerlei coronabedingten Besonderheiten.“

Abiturienten müssen auf Abschlussfeiern verzichten

Müssen Abiturienten tatsächlich auf Abi-Feierlichkeiten verzichten?

Dazu schreibt der Minister: „Nach derzeitigem Stand sind Abschlussfeiern nicht möglich. Ich bedauere das sehr.“

Wie sieht es mit der Zeugnisausgabe sowie den Einschulungsfeiern aus?

An diesen Fragen werde intensiv gearbeitet, so Tonne. Mit Blick auf die Einschulungen schreibt er: „Das sind besondere Anlässe, die auch in einem angepassten Rahmen stattfinden sollen.“

Schulleitungen sollen Besprechungen und Konferenzen weiter auf das notwendige Maß begrenzen. Gilt das auch für anstehende Zeugniskonferenzen?

„Es besteht kein Anlass, auf Zeugniskonferenzen, Klassen- und Teilkonferenzen sowie Sitzungen des Schulvorstandes zu verzichten“, schreibt Tonne. Insbesondere erstere seien sogar notwendig, um Konferenzbeschlüsse zur Versetzung rechtssicher zu ermöglichen.

Immer mehr Jahrgänge kehren in den Präsenzunterricht zurück. Wie bewertet Tonne die Einhaltung der Hygieneregeln an den Schulen?

Ein realistisch umsetzbarer Hygieneplan, der auch dauerhaft eingehalten werden kann, werde immer wichtiger, so Tonne: „Uns ist bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist.“ Und er betont: „Sollten Schüler mutwillig und wiederholt gegen Hygieneregeln verstoßen, muss dies konsequent geahndet werden, notfalls bis zum Ausschluss vom Präsenzunterricht.“

Unterricht in Hotels oder Messehallen?

Wie geht es nach den Sommerferien mit dem neuen Schuljahr weiter?

Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, sagt: „Wir müssen davon ausgehen, dass auch nach den Ferien die Abstandsregeln gelten. Um möglichst viel Präsenzunterricht für möglichst viele Schüler zu ermöglichen, sollten auch andere Gebäude fürs Lernen genutzt werden, etwa Vereinshäuser, Hotels oder Messehallen.“ Die Schulträger sollten bereits jetzt Ausweichlösungen einplanen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, mahnt zudem eine systematische Förderung benachteiligter Kinder an: „Sollte es weiter einen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht geben, sollten diese Kinder davon ausgenommen werden.“

Wie sehen die Planungen in Niedersachsen aus?

Das Kultusministerium arbeite an unterschiedlichen Szenarien, heißt es. Zu Wochenbeginn wollen sich dazu die Kultusminister der Länder austauschen.

Kritik an der aktuellen Unterrichtsversorgung kommt vom Landeselternrat. Worum geht es?

Der Landeselternrat fordert eine Bestandsaufnahme zur Unterrichtsversorgung zu Hause und in den Schulen. „Das Homeschooling wird sehr unterschiedlich umgesetzt. Die bisherigen Regelungen gewährleisten kein landesweit einheitliches Bildungsniveau“, sagt die Vorsitzende Cindy-Patricia Heine. Zudem stehe eine unbekannte Anzahl von Lehrern nicht für den Unterricht zur Verfügung, weil sie oder ihr Umfeld zur Risikogruppe gehörten. Das Kultusministerium müsse die Schulträger und -leitungen besser unterstützen und gegebenenfalls das Personal aufstocken. Der Elternrat fordert dazu einen Runden Tisch.

Eltern wollen besser informiert werden

Fühlen sich Eltern in der Krise ausreichend vom Kultusminister informiert?

Offenbar nicht, auch das kritisiert der Landeselternrat. Demnach würde der Minister zwar Lehrkräfte und Schulleitungen wöchentlich informieren, Eltern hingegen nicht. „Der Minister muss endlich auch die Erziehungsberechtigten regelmäßig und ausführlich durch einen Elternbrief über die neuesten Regelungen und Sondererlasse im Verlauf der Pandemie unterrichten“, fordert Cindy-Patricia Heine. Dadurch würden weniger Unklarheiten und Unsicherheiten entstehen.

Von Britta Lüers