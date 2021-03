Wie lässt sich Hannovers Verkehr besser steuern?

Hannover

Autofahrer ärgern sich über Staus, Radfahrer fordern mehr Platz auf den Straßen ein, Fußgänger schimpfen über lange Wartezeiten an den Ampeln: An Konfliktthemen in Sachen Verkehr mangelt es Hannover nicht. Wie dieser besser gesteuert werden kann, dazu erhoffte sich die Politik im Rat neue Denkanstöße von Experten, die sie zu einer Anhörung in den Bauausschuss eingeladen hatte.

Die Meinungen allerdings gingen auseinander. Viele Vorschläge drehten sich um die Frage, wie die Staus und Halte für Autofahrer und damit ihre Fahrzeit reduziert werden können. Die hannoversche Firma Graphmasters ist nach eigenen Angaben auf diesem Feld führend. Ein Problem sei, „dass sich ganz viele Menschen für dieselbe Strecke entscheiden“, erklärt Alexander Meister, der im Unternehmen für die Touren-Optimierung zuständig ist. Seine Firma verfolgt mit seiner App Nunav deshalb einen Ansatz, bei dem den Fahrzeugen über die Navigationsgeräte unterschiedliche Strecken angezeigt werden, um den Verkehr zu entzerren. In Summe soll das die Fahrzeit im Verkehrssystem spürbar reduzieren.

Graphmaster-Technik war in Hannover schon im Einsatz

Zum Einsatz kam die Technik schon bei großen Konzerten, ebenso beim Impfzentrum in Köln, wo den Nutzern unterschiedliche Routen vorgeschlagen werden. Laut Alexander Meister lässt sich mit dieser digitalen Steuerung der Verkehrsfluss um „weit über 30 Prozent hinaus“ verbessern. In Hannover kam die Technik von Graphmasters schon am ersten Adventssamstag 2019 zum Einsatz, als der Nahverkehr kostenlos war. Über die Nunav-App wurden freie Park&Ride-Plätze angezeigt. Sie soll auch künftig für die Steuerung bei Großveranstaltungen genutzt werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt Kassel setzt bereits auf eine besonders moderne und vernetzte Ampeltechnik. Diese kommuniziert nicht nur mit den Straßenbahnen, sondern auch schon mit neuen Fahrzeugen wie dem VW Golf 8. In Kassel ist auch schon testweise ein Ampelassistent im Einsatz, der auf dem Smartphone anzeigt, wie der Autofahrer am besten bei Grün über die nächste Ampel kommt. Geplant ist das Assistenzsystem auch für Hannover.

Fokussierung auf Autoverkehr gegen Fußgänger-Interessen

Aus Sicht von Krzysztof Mieloch vom Verein „Fuss e.V.“ ist die Fokussierung auf den Autoverkehr der falsche Ansatz. Die digitale Optimierung führe zu einer Erhöhung der Kapazität. Das führe „nur zu noch mehr Autoverkehr“, warnt er. Auch der Bau immer neuer Straßen habe in der Vergangenheit nicht die Staus reduziert, sondern zu noch mehr Staus geführt.

Mieloch forderte, dass auch die Zahl der Fußgänger erfasst werden müsse. Er setzte sich auch für eine City-Maut sowie eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren ein, damit die Nachfrage nach den knappen Parkplätzen in der Innenstadt sinkt.

Was Radfahrer wollen

Dirk Hillbrecht vom Radfahrerclub ADFC setzt sich für baulich getrennte Radwege ein, wo immer der Autoverkehr schneller als 30 Stundenkilometer fahren darf. Der Radverkehr müsse „eigenständig berücksichtigt“ werden. Ralf Strobach von der Bürgerinitiative Umweltschutz schlug Lösungen wie in Kopenhagen vor, wo es eine grüne Welle für Radfahrer gibt. Dort werden auch Anzeigen eingesetzt, die signalisieren, mit welcher Geschwindigkeit Radfahrer die nächste Ampel bei grün erreichen.

Julia Sprenz, für Üstra und Regiobus Referentin im Bereich Technik, pries die Vorzüge der Vorrangschaltung für Busse und Bahnen. Sie rechnete vor, dass eine mit 290 Fahrgästen besetzte Stadtbahn eine einen Kilometer lange Autoschlange mit 145 Fahrzeugen ersetzt.

Professor Jürgen Krimmling vom Institut für angewandte Verkehrstelematik in Dresden setzt sich für Kompromisse bei der Vorrangschaltung ein. „Wenn im Bus nur eine Person sitzt und gleichzeitig ein Pulk mit 20 Radfahrern kommt, dann darf auch mal der Bus warten“, schlug er vor. Er plädiert für den Einsatz von Technik, die auch die Auslastung von Bussen und Bahnen berücksichtigt. Eines allerdings sei klar: „Es wird immer rote Ampeln geben, egal, wie wir steuern“.

Von Christian Bohnenkamp