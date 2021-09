Wie kriminelle Clans zwei Polizisten in Hannover bedrohen

Hannover

Clankriminalität wird in Hannover zu einem immer massiveren Problem. Die Polizei hat aktuell zehn örtlich ansässige Großfamilien identifiziert, die sie der Clankriminalität zuordnet. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es nur halb so viele. Nicht nur die Zahl der Clans hat zugenommen, die Kriminellen werden auch zunehmend aggressiver – auch gegenüber der Polizei. So wurde eine Beamtin so sehr bedroht, dass Kollegen zu ihrem Schutz stündlich vor ihrer Wohnung Streife fahren mussten. Einem weiteren Ermittler drohte ein Clankrimineller, dass man wisse, wo seine Kinder in den Kindergarten gehen.

Die Polizistin aus Lehrte geriet im Zuge eines Todesfalls in Seesen (Kreis Goslar) im vergangenen Januar ins Visier des Clans. Der junge Mann (34), der in einer Gartenlaube ums Leben kam, war von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Nach dem Fund seiner Leiche kam es im Rahmen der Ermittlungen zu Schuldzuweisungen gegenüber der Polizei – und insbesondere gegenüber der Vollzugsbeamtin des Kommissariats Lehrte.

Übergriffe auf Kollegin befürchtet

Ob der 34-Jährige überhaupt Opfer einer Gewalttat wurde, ist mehr als fraglich: Ein Tatverdächtiger (38) wurde mittlerweile aus der U-Haft entlassen, vieles deutet auf einen Unglücksfall hin. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Die Vorwürfe der Großfamilie gegen die Lehrter Polizistin seien zwar nicht im klassischen Sinne strafrechtlich relevant gewesen, „werden aber durch verschiedene Begleitumstände als ernst zu nehmende Bedrohung eingestuft“, erklärt Hannovers Polizeisprecher Marcus Schmieder. Nicht zuletzt deshalb, weil die Opferfamilie „hinlänglich polizeilich bekannt ist und zudem kriminelle Clan-Strukturen ausweist“. Das führte dazu, dass die Polizei zum Schutz der Kollegin ihre private Wohnanschrift zeitweise stündlich bestreifen musste, weil Übergriffe gegen die Beamtin im heimischen Umfeld befürchtet wurden.

Im Visier von Clans: Kriminelle Großfamilien werden immer aggressiver gegenüber Polizisten. Eine Beamtin und ein Kollege der Direktion Hannover wurden massiv bedroht. Quelle: Symbolfoto

Nicht minder perfide ist das, was ein Polizist der Inspektion Garbsen erlebte. Vorausgegangen war im Februar 2020 in Springe die Festnahme eines Mitglieds einer als Clan eingestuften Familie. Der Mann war mit Haftbefehl gesucht worden.

Während der Festnahme erschien ein Bruder des Mannes. Er versuchte, die Verhaftung zu verhindern, provozierte, schrie und stellte sich immer wieder zwischen die Polizisten und seinem Bruder. Dann mobilisierte er weitere Clanmitglieder, die zügig am Festnahmeort erschienen – und eine sogenannte „Tumult-Lage“ verursachten. Plötzlich standen den Beamten insgesamt 15 wütende Personen gegenüber.

Der Mob konnte seitens der Polizei nur „durch einen hohen Kräfte-Einsatz zurückgedrängt werden“, so Schmieder. Der Bruder des Festgenommenen drohte einem Beamten, dass ihm „gleich etwas passieren“ und er ihn „kaputt machen“ werde.

Außerdem machte das Clan-Mitglied dem Ermittler deutlich, er wisse, dass die Kinder des Polizisten den Kindergarten besuchen würden, und rief in Richtung des Beamten: „Was ist mit deinen Kindern? Ich weiß, wo der Kindergarten ist!“

Tumult: Clan-Chef greift ein

Die Situation in Springe beruhigte sich erst, als das (nach eigenen Angaben) Familienoberhaupt erschien. Der Clan-Chef brachte die Mitglieder dazu, dass sie sich bei den Einsatzkräften für ihr Verhalten entschuldigten. Gegen den Bruder wurde ein Strafverfahren eingeleitet – wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Bedrohung. Ein weiteres Familienmitglied bekam eine Anzeige wegen Beleidigung.

Clankriminelle verüben 177 Straftaten Clankriminalität im Bereich der Polizeidirektion (PD) Hannover: 177 Straftaten zählten die Beamten 2020 mit Clan-Bezug. Räumliche Brennpunkte, an denen die zehn identifizierten kriminellen Großfamilien agieren, gibt es nicht, aber: „Es werden fortlaufend Analysen von Sachverhalten durchgeführt, die im Kontext mit Clankriminalität stehen“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder. 2020 wurden 179 Tatverdächtige ermittelt. Davon sind 129 männlich und 50 weiblich. Von den 129 männlichen Verdächtigen haben 51 die deutsche Staatsangehörigkeit (etwa 40 Prozent) und 78 eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit (rund 60 Prozent). Von den 50 weiblichen Tatverdächtigen haben 14 die deutsche Staatsangehörigkeit (28 Prozent) und 36 eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit (72 Prozent). Die rumänische Staatsangehörigkeit (etwa 53 Prozent) haben von den 114 nichtdeutschen Staatsangehörigen 61 Personen, acht haben die libanesische (rund sieben Prozent) und acht die türkische Staatsangehörigkeit (ungefähr sieben Prozent). Acht Tatverdächtige sind staatenlos (rund sieben Prozent). Fünf Tatverdächtige haben die syrische Staatsangehörigkeit. Illegal erlangtes Vermögen mit Clan-Bezug wurde im Bereich der PD Hannover in zwölf Fällen abgeschöpft – in ganz Niedersachsen gab es 2020 insgesamt 30 Vermögensabschöpfungen. 157.480 Euro wurden in Hannover im vergangenen Jahr gesichert. bm

Von Britta Mahrholz