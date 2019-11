Wie geht es weiter mit dem Ihme-Zentrum?

Hannover

Das Gerüst an der Fassade wurde abgebaut. Derzeit passiert zumindest sichtbar wenig am Ihme-Zentrum. Im Bauausschuss führte das am Mittwoch zu kritischen Nachfragen. „Mehr als ein paar Abrissarbeiten ist nicht passiert“, kritisierte der Grüne Daniel Gardemin. Er hat Sorge, dass „der Gesamtfahrplan aus den Fugen gerät“.

„Es dauert uns als Verwaltung auch zu lange“, erklärte daraufhin Stadtbaurat Uwe Bodemann. Er betonte allerdings auch, dass er den Eindruck habe, dass der neue Eigentümer Lars Windhorst „die Aufgabe ernster nimmt als alle Eigentümer davor“. Er habe außerdem „nicht den Eindruck, dass dort Stillstand herrscht“. Der Auftritt der Firma lasse „hoffen, dass es vorwärts geht“.

Nach Informationen der NP soll Bodemann im vertraulichen Teil des Bauausschusses zudem berichtet haben, dass der neue Eigentümer schon einen Generalunternehmer für den Bau des Radwegs suche, der durch das Ihme-Zentrum führen soll. Bei dem Vorhaben ist Eile geboten. Damit Fördergelder des Bundes nicht verfallen, muss das Projekt eigentlich 2021 abgeschlossen werden.

Verwalter: Alle Fristen sollen eingehalten werden

Laut Torsten Jaskulski, Verwalter des Ihme-Zentrums, haben die Planer von Windhorsts Gesellschaft Projekt IZ Hannover GmbH noch am Dienstag in einer Besprechung versichert, dass „alle Fristen eingehalten werden“. Bisher sei auch „alles eingehalten worden, was zugesagt wurde“.

Aktuell würde an dem Gebäudekomplex der Beton untersucht, um die Sanierung vorzubereiten. Auch für den Umbau der Fassade liefen die Planungen weiter, so Jaskulski.

Im März war bekannt geworden, dass Windhorst den Großteil des Ihme-Zentrums gekauft hat. Er kündigte daraufhin eine zügige Sanierung der Immobilie an. Allerdings ist er auch an Fristen gebunden. Die Fassadensanierung muss bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen werden, die Sanierung des Büroturms, den die Stadt nutzt, bis zum 30. September 2022. Außerdem muss der Eigentümer bis 31. Dezember 2021 abgeschlossene Mietverträge über 9000 Quadratmeter Einzelhandel im Sockelbereich des Ihme-Zentrums vorweisen.

