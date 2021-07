Wie geht es nun in Hannovers Experimentierräumen weiter, Herr Onay?

Hannover

Geredet wurde schon viel über die autoärmere Innenstadt der Zukunft. In Experimentierräumen zwischen Marktkirche, Schmiedestraße und Köbelinger Markt können Bürgerinnen und Bürger seit einer Woche ausprobieren, wie sich das tatsächlich anfühlt. Im NP-Interview spricht Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) über sein erstes Fazit, den Dialog mit den Kritikern und das Potenzial am Köbelinger Markt.

Herr Onay, die erste Woche des Innenstadtdialogs ist beendet. Wie fällt Ihr Zwischenfazit der autofreien Experimentierräume aus?

Mein Eindruck ist, dass sie sehr gut angenommen werden. Erst am Sonnabend war ich wieder dort. Das Open-Air-Jugendzentrum am Köbelinger Markt war rappelvoll mit jungen Menschen und Familien, die den autofreien Raum so genutzt haben, wie wir ihn gern genutzt haben wollen. Im Bereich der Marktkirche hat man unter der Woche viele Menschen gesehen, die mittags einfach mal ihr Essen oder ihren Kaffee dorthin mitgenommen haben. Kinder aus der benachbarten Kita kamen zum Spielen vorbei. Die Angebote sind offenbar sehr treffend.

Welche Eindrücke haben Sie vor Ort persönlich besonders beeindruckt?

Ich wurde von vielen Menschen angesprochen, das Feedback war sehr positiv. Es gibt ein hohes Interesse an dem Thema, viele kleine Anregungen, aber auch Fragen, wie es jetzt weitergeht mit dem Innenstadtdialog. Das ist genau das, was wir wollen, einen Dialog zu entfachen, sowohl kontrovers als auch konstruktiv nach vorn blickend.

Flanieren statt Fahren. Nicht alle Bürger teilen Ihre Vision der Innenstadt der Zukunft. Inwiefern hilft die Aktion, auch die Kritiker mitzunehmen?

Die Experimentierräume, so sagt es ja schon der Name, sollen tatsächlich ein Experiment sein. Wir wollen schauen, was in den Räumen angenommen wird. Natürlich gibt es da auch Rückmeldungen von Menschen, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen. Das ist aber auch in Ordnung. In einem Dialog muss es auch dafür Raum geben. Diese Gespräche werden wir in den kommenden Wochen fortsetzen und weiter im Austausch bleiben. Es gibt auch die Möglichkeit, Feedback in Form einer Umfrage zu geben. Auch hier haben wir ein hohes Interesse, das Pro und das Kontra mitzunehmen. Ich finde es gut und erfrischend, dass es bei den Bürgerinnen und Bürgern eine sehr differenzierte, inhaltliche Haltung zu dem Thema gibt. Das bereichert einen solchen Prozess.

So geht es mit den Experimentierräumen weiter In der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung die autofreien Experimentierräume zwischen Schmiedestraße, Marktstraße und Köbelinger Markt mit Angeboten und Darbietungen bespielt. Ab Montag darf bis zum 1. August die Stadtgesellschaft das Programm übernehmen. Verschiedene Vereine und Institutionen sind mit Ständen vor Ort, unter anderem der Bund Deutscher Architekten und der ADFC. „Es wird studentische Interventionen an verschiedenen Orten und Zeiten im Experimentierraum geben, die ihren Fokus auf Stadtentwicklung und Klimafolgenanpassung legen“, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Schmiedestraße zwischen Schuhstraße und Seilwinderstraße voll gesperrt. Der Experimentierraum in der Schmiedestraße wird verkehrlich als Fußgängerzone mit Freigaben für Radverkehr, Anlieger und Lieferverkehre geregelt. Der Köbelinger Markt und die Straßenabschnitte am Platz, Marktstraße sowie die Straße Köbelinger Markt bleiben für den Autoverkehr gesperrt.

Was ist mit den Geschäftsleuten vor Ort. Gab es da schon Reaktionen?

Natürlich. Viele Geschäftsleute haben mich angeschrieben. Mit ihnen werde ich in den kommenden Wochen auch noch weiter das Gespräch suchen. Die Experimentierräume sind ja nur der Auftakt des Innenstadtdialogs. Wir werden anschließend mit Workshops noch detaillierter in das Thema einsteigen. Da werden wir uns auch noch mehr Feedback abholen. Mir war es wichtig, dass sich jetzt alle einmal ein Bild davon machen können. Das Experiment ist ja eine praktische Umsetzung dessen, was wir in den vergangenen Jahren und Monaten immer mal wieder diskutiert haben. Nämlich die Frage, wie sich die Innenstädte entwickeln werden und was geschehen muss. Es geht mir darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu erleben, was es bedeutet, wenn wir unseren Raum in der Innenstadt verändern. Nicht nur reden, sondern machen. Genau das haben wir getan.

Wie wirkten die autofreien Räume auf Sie?

Ich fand es sehr idyllisch, sehr erholsam, ruhig, angenehm, dass der Autoverkehr durch Lärm und Luftbelastung eben keinen Raum mehr eingenommen hat. Der Bereich um die Marktkirche ist dadurch extrem aufgeblüht. Viele Familien mit kleinen Kindern haben sich dort gern aufgehalten. Das Thema Autos in der Nähe von Kindern ist ja auch immer eine Sicherheitsfrage. Ich hatte den Eindruck, dass diese Überlegung, die Altstadt noch stärker mit der City zu verknüpfen, tatsächlich gelingen kann. Wenn wir es schaffen, den Bereich um die Marktkirche zu beleben, ist auch der Bruch entlang der Schmiedestraße nicht mehr so dominant.

Was ist am Köbelinger Markt möglich?

Ich finde es total schade, dass wir in den vergangenen Jahren die schöne Baumstruktur dort mit den vielen Platanen, nur dazu genutzt haben, Autos kühl zu halten. Das ist eigentlich ein Unding. Wir haben am Köbelinger Markt ein hohes Potenzial, wenn man da konzeptionell reingeht und Angebote macht, um Menschen dort hinzuziehen. Wir sehen das jetzt schon beispielsweise im Schilderwald. Die Sitzgelegenheiten werden sehr gut genutzt. Menschen, die sich ihr Essen aus der Markthalle holen, verbringen dort ihre Mittagspause. Da steckt ein Riesenpotenzial drin, um den ganzen Bereich zu beleben. Und wir haben dort mit mehreren Parkhäusern genügend Parkmöglichkeiten. Dafür brauchen wir den öffentlichen Raum nicht.

Wie geht es nun in den Experimentierräumen weiter?

Die Angebote wie Sitzmöglichkeiten und das Grün bleiben erhalten. Das ist wichtig. Wir wollen diese Räume weiterhin wirken lassen. Menschen sollen sie entdecken und nutzen. Dafür muss nicht jeden Tag ein Angebot da sein. Gleichzeitig haben wir aber auch den Dialoganspruch, den wir gerecht werden und mit der Stadtgesellschaft in den kommenden Wochen eingehen wollen. Organisationen wie der Bund Deutscher Architekten, der ADFC und der Sozialverband werden sich einbringen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die da einfach mal Brunchen wollen. Ich bin zuversichtlich, dass die Räume in den kommenden Wochen gut genutzt werden.

Es geht Ihnen auch um Feedback der Stadtgesellschaft. Wie können sich Bürger einbringen?

Eine Umfrage findet zum einen vor Ort statt. Man kann sich aber auch online daran zu beteiligen. Gleichzeitig gibt es eine Bürgerinnen- und Bürgerbefragung, bei der wir gezielt Menschen anschreiben und um Feedback zum Thema Innenstadtentwicklung bitten. Ergänzend dazu werden wir die Eindrücke aus den Experimentierräumen nutzen und uns bis zum Jahresende in Workshops noch mal einzelne Bereiche der Innenstadt anschauen. Am Ende fließen all unsere Erkenntnisse im Beirat zusammen und gehen von dort zur Beratung und Entscheidung in die Ratspolitik.

Von André Pichiri