Wie geht es in Hannover weiter, wenn das Impfzentrum schließt?

Hannover

Bis zu 6.000 Impfungen gab es Höchstzeiten am Tag im Impfzentrum auf dem Messegelände. Inzwischen ist die Zahl deutlich niedriger. Täglich sind es gelegentlich nur noch rund 1.500 – davon hauptsächlich Zweitimpfungen. Damit ist bald Schluss: Denn die Impfzentren schließen in ganz Deutschland am 30. September – zu dem Zeitpunkt läuft die Finanzierung des Bundes aus.

Niedersachsen will dann auf mobile Impfteams setzen. Die Hauptlast der Impfungen sollen vorrangig die Ärztinnen und Ärzte tragen. Bisher gibt es noch keine konkreten Pläne, wie die Abläufe tatsächlich aussehen sollen.

16 Impfteams für die Region

Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, sagte am Freitag gegenüber der NP: „Klar ist nur, dass wir durch die mobilen Impfteams täglich weniger Menschen impfen werden.“ In der Region Hannover sollen voraussichtlich 16 Teams unterwegs sein. „Vermutlich wird es auf eine gezielte Ansteuerung bestimmter Orte hinauslaufen und weniger darauf, die breite Masse zu erreichen.“

Doch können die Medizinerinnen und Mediziner in Niedersachsen die Aufgabe künftig ganz alleine stemmen? Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, zeigt sich im Gespräch mit der NP entspannt: „Die Praxen können das Impfgeschehen gut abwickeln.“ Derzeit würden durch die Medizinerinnen und Mediziner in ganz Niedersachsen täglich rund 20.000 Impfdosen verabreicht. Da sei noch Luft nach oben. In anderen Ländern könne man zudem beobachten, dass die Immunisierungen nach den Ferien wieder deutlich anstiegen. „Ob das für Niedersachsen ebenfalls gilt, bleibt abzuwarten.“

Detlef Haffke ist überzeugt, dass es jetzt aber wesentlich sei, die Aufstellung der Impfteams zu klären. Entsprechende Gespräche zwischen dem Sozialministerium und den Akteuren laufen derzeit.

Von Mandy Sarti