Wie geht es der Jugend in der Corona-Krise?

Lernen zu Hause statt in der Schule oder Hochschule, keine Demonstrationen für das Klima, Sorgen um die Zukunft – wie ergeht es der Jugend in Zeiten von Corona? Die NP hat mit drei Jugendlichen gesprochen.

Sina (18): „Man muss Krisen als Chancen begreifen“

Die Alltagsstruktur, die so ein Studium der Religionspädagogik und Sozialer Arbeit mit sich bringt, „ja, die fehlt mir schon, es fällt mir schwer, mich selbst zu strukturieren“, sagt Sina Niemeyer (20). Um sich aber auch gleich an die Chancen zu erinnern, die das Zuhause-Lernen in der Calenberger Neustadt so mit sich bringt. „Ich kann mir auch die Zeit anders einteilen, das jetzt hat schon Nach- und auch Vorteile“.

Chancen, die versucht die junge Frau immer zu sehen. Ob es das Lernen auf dem Balkon oder am Ihme-Ufer ist, „das ja auch ganz schön ist“ oder die „Hoffnung, dass sich durch die Krise auch etwas ändert“ Die Zumutungen einer Konsumgesellschaft seien lange weggefallen, „wir sind auch weniger mobil, aber trotzdem fehlt nichts und irgendwie funktioniert ja auch alles“. Ihren Großeltern habe sie beigebracht, wie Videotelefonie funktioniere, „das ergibt ja auch neue Chancen, sich trotzdem zu sehen“, weiß Sina Niemeyer.

Die ältere Generation versucht sie auch über die Arbeit in der Jugendgruppe „nos pro terra“ der Evangelischen Kirche zu erreichen, „da hat schon krasses Umdenken stattgefunden“, sagt sie. Wenn in Gottesdiensten nicht über Adam und Eva, sondern über den Klimawandel geredet werden, über den Schutz von Erde, Mensch und Tier, „da passiert richtig etwas“. Als einzelner Mensch könne man nicht viel machen, auch nicht in der Corona-Krise, weiß Sina. Man müsse sehen, dass man gut aus der Krise komme, seinen Mitmenschen helfen und irgendwie mit seinen Freunden in Kontakt bleiben, sei es telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich. „Ohne Freunde hält man das nicht aus.“ So sehr das Digitale jetzt Chancen eröffne, so wichtig seien eben auch persönliche Kontakte – „vielleicht wird es jetzt ein Umdenken geben, vielleicht sehen jetzt Leute, dass Social Media keine echten sozialen Kontakte ersetzen kann“.

Vielleicht werden auch die Hochschulen einsehen, dass „man Online-Vorlesungen auch interaktiv gestalten kann, weil es nicht das gleiche ist wie eine Präsenz-Vorlesung“. Auch hier sieht Sina Niemeyer echte Möglichkeiten auf Veränderungen. „Man muss Krisen als Chancen begreifen“, sagt die 20-Jährige.

Joris (17): „Wir bekommen einen riesigen Schuldenberg“

Wenn Joris Stietenroth (17) an seine Zukunft als erwachsener Steuerzahler denkt, ist ihm zuweilen etwas mulmig zumute. „Der Gedanke an die Last, die auf unsere Generation durch den riesigen Schuldenberg zukommt, ärgert mich schon lange. Auch schon vor Corona“, sagt der Leibniz-Schüler. Man mache sich natürlich Gedanken, „welche Auswirkungen das auf die eigenen Steuern hat, ob man dann die Hälfte des Verdienstes abgeben muss“. Deswegen sei er auch Anfang 2019 in die Jugendorganisation der FDP, den Julis, eingetreten.

Aber es geht ihm natürlich nicht nur um den eigenen Verdienst. Joris findet, „dass alle Gesetze auf den Prüfstand müssen. „Klar, im Moment heißt das Thema nur nur Corona, das ist auch verständlich, aber es wird zu wenig über wesentliche Dinge geredet.“ Über viele Gesetze und Regelungen im Bereich Sozialhilfe oder Umweltschutz müsse man grundsätzlich reden, ob sie nicht veraltet seien. „Jedes einzelne Gesetz sollte man diskutieren.“ Denn es gebe immer mehr Steuern, mehr Abgaben, „aber altes wird nicht abgeschafft. Das belastet meine Generation umso mehr“, sagt der junge Mann, der damit liebäugelt, ein Jura-Studium nach dem Abi zu beginnen.

Nun aber muss er für die Schule lernen, allerdings im Home Schooling. Jetzt im elften Jahrgang werde man auf die Abiturprüfungen vorbereitet, im Präsenzunterricht falle das Lernen leichter, das fehlt ihm schon. In Videokonferenzen mit den Lehrern könne man aber alles besprechen, Verständnisfragen klären, „man sieht, welche Chancen die Digitalisierung bringt“. Jedenfalls, wenn alle gut ausgestattet sind. „Es gibt auch viele Schüler, die von zuhause aus nicht die Unterstützung bekommen wie andere und dadurch entsteht auch eine Chancenungerechtigkeit.“

Was Joris in diesen Corona-Tage auch umtreibt, sind Erwachsene, die sich mit wilden Verschwörungstheorien auf Corona-Demos tummeln. Für ihn unverständlich, „ja, erschreckend“. Denn „das sind eigentlich normale Erwachsene, das sind nicht nur die, die schon lange im Milieu der Verschwörungstheoretiker sind“, sagt er. „Da sind Erwachsene, von denen man das eigentlich nicht gedacht hätte.“

Marlene (17): „Dieser Egoismus macht mich wütend“

Sie ist jung, sie ist kämpferisch und sie will etwas bewegen. Doch die Corona-Krise bedeutete Stillstand, das musste sie „erst einmal verarbeiten, da war ich zwischendurch auch ganz schön verzweifelt“. Doch nun geht Marlene Vogelsang wieder auf Demos – natürlich auf Abstand, organisiert den Widerstand gegen Rechtsextremismus und organisiert Telefonkonferenzen mit Klimaschützern.

„Wir dürfen uns einfach nicht verlieren“, sagt die 17-Jährige aus Peine. Und meint damit junge Menschen wie sie, die in der Grünen Jugend Hannover und in der Fridays-for-Future-Bewegung für eine bessere Welt kämpfen. „Die Arbeit für uns wird schwieriger, weil das andere Thema so präsent ist. Großdemos für mehr Klimaschutz? Gestrichen! Dafür redet die Politik über Abwrackprämien auch für Autos mit Verbrennungsmotoren. Dabei sollte 2020 das letzte Jahr sein, in dem Maßnahmen gegen die Erderwärmung noch fruchten würden. „Das lässt mich nicht kalt“, sagt die Gymnasiastin, die nächstes Jahr ihr Abi machen will. Aber jammern helfe nicht, „es ist unsere Aufgabe, die Politik darauf hinzuweisen, dass wir uns rückschrittliche Dinge wie Abwrackprämie oder unsinnige Subventionen für fossile Sektoren nicht mehr leisten können. Auch nicht in einer solchen schwierigen Situation.“

Erwachsene auf sogenannten „Hygiene-Demonstrationen“ ohne Maske und Abstand erinnern sie an den Umgang Erwachsener mit der Klimakrise. „Diese Verantwortungslosigkeit, dieser Egoismus machen mich wütend. Es macht mich wütend, Leute zu sehen, die nur auf sich selbst bedacht sind, und die sich nicht richtig informieren“.

Auch wenn „das Private künftig immer politischer“ werde, hat die 17-Jährige natürlich ein Privatleben mit Freundinnen, Hobbys, verständnisvollen Eltern. Die Corona-Krise trifft sie, eine gewisse Angst um die Zukunft gebe es „bis zu einem gewissen Grad“. Aber: „Ich bin im Gegensatz zu anderen auch in einer privilegierten Situation. Ich kann zuhause in Ruhe lernen, ich bin gut in der Schule, mich trifft das nicht so sehr wie Menschen, die geflüchtet oder Opfer von Faschismus sind“.

Von Petra Rückerl