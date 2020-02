Wie es einen Hannoveraner auf eine Farm nach Indien zog

Hannover

Sieben Jahre ist er nicht mehr in seiner alten Heimat gewesen, nun hat es Ashok Malkarnekar (42) das erste Mal wieder nach Deutschland verschlagen. Der Mann, der Teile seiner Kindheit, Jugend und des jungen Erwachsenenalters in der Region verbracht hat, lebt mittlerweile in der Heimat seines indischen Vaters, im Bundesstaat Goa. Und während er die „drei Wochenenden und zwei Wochen“ in Europa genießt, hängen diejenigen, die er hier trifft, an seinen Lippen. Sein Leben im abgeschiedenen und natürlichen Teil von Goa an der Westküste des gigantischen Landes ist nämlich ganz anders als hier.

„Wir betreiben eine Farm mit ökologischem Landbau, leben quasi in einer grünen Oase mit lebendigem Ökosystem und hohem Grad an Artenvielfalt“, beschreibt der 42-Jährige den familiengeführten Betrieb auf dem gut 20 Hektar großen Gelände am Rande eines Wildschutzgebiets. Sein Vater hat das einst brachliegende, trockene Stück Land aufgepäppelt und mit traditionellen Methoden des Landbaus zu neuem Leben erweckt. „Er hat mit einer Kuh angefangen, heute haben wir sieben“, erzählt der Junior der NP bei einem Ingwertee im Mezzo am Weißekreuzplatz. Und seitdem Ashok Malkarnekar sich entschieden hat, vor sieben seinen Job als Projektmanager bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aufzugeben, hat er der Farm auch das Leben von internationalem Tourismus eingehaucht.

Führung über die Farm: Ashok Malkarnekar erklärt Gästen das Prinzip seiner Farm, führt sie über das Gelände. Quelle: Dudhsagar Plantation

„Mittlerweile haben wir fünf Bungalows und so um die 400 Gäste im Jahr“, resümiert Malkarnekar. Außerdem kümmern sich zwölf Mitarbeiter, die sich um Gäste und einen reibungslosen Ablauf während ihrer Anwesenheit. Das Gros der Aufgaben dürfte aber bei ihm liegen: „Ich bin für das Marketing und die Buchungen zuständig, zudem als Klempner und Elektriker gefragt“, zählt er lachend auf. Vor Ort nimmt er die Besucher mit auf Erkundungstour – ganz in der Nähe befinden sich etwa die Dudhsagar-Wasserfälle –, außerdem bietet er Kochkurse an (Schwerpunkt leichte, vegetarische Küche), macht Führungen über die Farm, besonders beliebt sind da die Gewürzrundgänge: Es werden etwa Pfeffer, Chilis und Kurkuma angebaut, „außerdem haben wir Kokos- und Bananenplantagen sowie einiges an exotischem Obst – also aus deutscher Sicht.“ Aus den angebauten Cashewnüssen produziert der Landwirt Cashewschnaps, „der hat Tradition in Goa.“ Der daraus gemixte Cocktail „Jungle Juice“ ist übrigens „ Goas Antwort auf Caipirinha“.

Touristen aus dem Westen, gestresste Großstädter aus Indien

Was für Gäste kommen denn zum „Dudhsagar Farmstay“? Eher Europäer oder Einheimische? „Je nach Saison“, erläutert Malkarnekar, „während der Hauptreisezeit der Westler, also von Oktober bis März, machen eher Deutsche, Briten, Skandinavier und Holländer unser Klientel aus. In den anderen Monaten dreht sich das um, dann kommen gestresste Inder aus den Großstädten, viele sind IT-Experte und Ärzte.“ Viele junge Paare kommen, aber auch Familien und Alleinreisende. Gemeinsamer Nenner aller: „Die Affinität zur Natur. Und die meisten kommen als Gäste und gehen als Freunde.“ Der Gastgeber freut sich über Mischung, „die Region zieht wirklich interessante Leute an, davon profitiere ich ja auch.“

Auf der Farm: Frauen verarbeiten Cashewnüsse. Quelle: Dudhsagar Plantation

Neben der Tatsache, dass der Unternehmer seinen Lebensunterhalt mit dem Betrieb sicherstellen muss, versucht er stets, „Menschen das Landleben und Konsumferne näherzubringen“. Eine echte Herzensangelegenheit, sein Model für nachhaltiges Leben. „Ich will einen Gegenpol zum Strandleben von Goa, den Partys und Casinos bieten.“ Zum Beispiel auch mit Ausflügen zu Tempeln, die prähistorische Felsgravuren aus der Zeit 10.000 vor Christus aufweisen.

Ist der 42-Jährige eigentlich mehr Inder oder doch mehr Deutscher? „Ich habe mich nie als nur das Eine oder das Andere gesehen“, sagt er. Von beidem etwas zu haben, also von der Sprache, der Kultur, dem Menschenrechtsverständnis, das sieht Malkarnekar als Privileg. „So habe ich es nämlich nie als Herausforderung empfunden, mich in Spanien, Nicaragua und Jakarta zurechtzufinden.“ Dann hält er inne, überlegt: „Wobei: Einen Hang zur Gründlichkeit habe ich schon, mit Schlendrian komme ich nicht klar“, gesteht er dann doch die wohl er deutsche Seite in ihm. „Andererseits bin ein gelassener Mensch, lasse mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen und lasse gewisse Dinge zunächst sacken, bevor ich eine Entscheidung treffe.“ Ein guter Mix.

Von Mirjana Cvjetkovic