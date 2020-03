Wie erklärt man Kindern die Corona-Gefahr?

Hannover

Seit dieser Woche sind auch in Niedersachsen alle Schulen und Kitas geschlossen. Mit dieser drastischen Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Eltern stehen dabei vor der Herausforderung, ihre Kinder fünf Wochen lang zu betreuen - ohne Hobbys, Verabredungen oder Spielplatzbesuche. Wie kann das gelingen? Darüber sprach die NP mit dem hannoverschen Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch.

Eine wichtige Frage vorab: Wie erklären Eltern ihren Kindern die Corona-Krise?

Am besten so, wie es man auch einem Erwachsenen sagen würde. Dass es ein Virus ist, das sich sehr schnell weltweit verbreitet und das wir Menschen noch nicht unter Kontrolle haben und das im schlimmsten Fall zum Tode führen kann. Die Situation schönreden oder sie verharmlosen wäre ein Verrat am Kind. Kinder verdienen es, dass man auch in dieser Ausnahmesituation ehrlich zu ihnen ist.

Sollte man kleineren Kindern die Lage ebenfalls so drastisch erklären?

Nein, im Vorschulalter sollte man es vorsichtiger, kindgerechter formulieren. Ab dem Schulalter können die Fakten klar benannt werden. Kinder können, wenn sie beteiligt sind, die einschneidenden Maßnahmen wie Schulschließungen oder Spielplatzverbote auch besser nachvollziehen. Man stoppt damit die ständigen Warum-Fragen.

Fünf Wochen sind eine sehr lange Zeit: Was braucht der Alltag mit Kindern nun besonders?

Es ist in der Tat eine sehr lange Zeit, in der nichts Sensationelles stattfinden kann. Nicht in den ersten Tagen, aber sicherlich nach einer Zeit, wird eine große Langweile eintreten. Um dem zu begegnen und die Ausnahmesituation besser zu meistern, ist eine Strukturierung des Alltags sehr wichtig, denn durch den Schul- und Kitaausfall ist für die Kinder die gesamte Tagesstruktur durcheinander geraten.

Wie genau kann eine solche Struktur des Alltags aussehen?

Familien sollten jeden Tag strukturieren, dazu gehören gemeinsame Spiel-, aber auch Arbeitszeiten, genau wie Hausarbeiten, wo die Kinder mithelfen können, zum Beispiel den Tisch decken oder aufräumen. Ratsam sind auch feste Essens- und Lernzeiten sowie geregelte Bettgehzeiten. Auch die Bewegung an der frischen Luft darf nicht zu kurz kommen und man könnte mal wieder gemeinsam kreativ werden: basteln, malen, singen. Auch Kontaktzeiten einrichten ist sinnvoll, also eine Zeit, in der wir mit Freunden oder Großeltern telefonieren oder vielleicht sogar skypen. Daneben empfehle ich Lesestunden, in denen sich Eltern und Kinder abwechselnd vorlesen können. Und auch gegen Medienzeiten, wo Kinder Fernsehen schauen oder Videospiele spielen dürfen, spricht nichts.

Wie viel Zeit vor dem Bildschirm empfehlen Sie?

Das hängt vom Alter des Kindes ab. Grundsätzlich gilt: Der Medienkonsum muss limitiert werden, auch wenn die Versuchung groß ist, darf der Fernseher nicht den ganzen Tag laufen. Eine Dauerberieselung wäre schlecht.

Viele Eltern, die nun ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, müssen aber nebenbei auch noch arbeiten. Ist es da nicht illusorisch, jeden dieser Punkte täglich zu erfüllen?

Darum geht es auch nicht. Man sollte die Tage keinesfalls komplett durchplanen. Vier bis fünf Trittstufen pro Tag reichen völlig aus. Wichtig ist ein Wechsel zwischen fester Struktur und freien Zeiten, die Tage können dabei sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Kinder brauchen selbst in dieser verrückten Zeit nicht nur Programm, sie müssen sich auch selbst aushalten können. Insgesamt kann man sagen, dass wir in nun eine Revitalisierung des Familienlebens erleben. Das ist doch etwas Positives in dieser beängstigenden Zeit.

Und welche Gefahr sehen Sie, wenn der Alltag nun komplett ohne Struktur abläuft?

Dann wird den Kindern langweilig, irgendwann fangen sie an, dummes Zeug zu machen oder den ganzen Tag läuft der Fernseher.

