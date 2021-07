Wie ein Professor aus Hannover einen Serienmörder auf Rügen überführte

Greifswald

Vor gut 150 Jahren, am 7. Januar 1870, wurde der bedeutende Hygieniker, Bakteriologe und Serologe Paul Uhlenhuth in Hannover geboren. Er studierte von 1889-1894 Medizin, promovierte 1893 an der Berliner Universität und wurde militärärztlicher Assistent bei Robert Koch (1843-1910). Friedrich Loeffler (1852-1915) nahm ihn 1899 von Berlin mit als Mitarbeiter an das Hygieneinstitut der Universität zu Greifswald. Ihre Zusammenarbeit bis Jahr 1906 erwies sich als überaus fruchtbar.

Uhlenhuth begann in Greifswald eigene Untersuchungen über die Eiweißstoffe verschiedener Vogeleier mittels spezifischer Präzipitine. Der nächste Schritt auf diesem Gebiet war die Differenzierung zwischen Blut- und Eiereiweiß von Vögeln. 1901 veröffentlichte er die bahnbrechende Arbeit über „Eine Methode zur Unterscheidung von verschiedenen Blutarten, insbesondere zum differentialdiagnostischen Nachweis von Menschen- und Tierblut“.

Tischlergeselle tötete zwei Brüder in Göhren

Als glücklicher Zufall erwies sich, dass ein von der Greifswalder Staatsanwaltschaft geführter sensationeller Mordprozess gegen einen Serien-Lustmörder, „Das Monster von Rügen“, mit der neuen Methode zur Unterscheidung von Menschen- und Tierblut zum ersten Mal weltweit seine Feuerprobe bestehen konnte.

Der Tischlergeselle Ludwig Tessnow, geb. 1872, ermordete am 1. Juli 1901 auf bestialische Weise zwei fünf- bzw. siebenjährige Brüder im Ostseebad Göhren. Davor hatte er im September 1898 in Lechtingen bei Osnabrück zwei siebenjährige Mädchen in gleicher bizarrer Weise umgebracht. Die Taten bestritt er hartnäckig und erklärte, dass die auffälligen Flecke auf seiner Kleidung Holzbeize seien.

Ein Gedenkkreuz mit Sockelinschrift erinnert noch heute auf dem damaligen Schulweg der Mädchen in Lechtingen an das Verbrechen. Tessnow hatte außerdem auf Rügen sieben Schafe auf einer Weide getötet, zerstückelt und im Gelände verteilt. Uhlenhuth konnte auf den zur Begutachtung übergebenen Kleidungsstücken außer Menschen- auch Schafblut nachweisen, was zur Aufklärung und Überführung des Verbrechers von entscheidender Bedeutung war. Teßnow hat daraufhin ein umfangreiches Geständnis abgelegt und wurde zum Tode verurteilt.

Uhlenhuths Methode als Beweisverfahren anerkannt

Der Prozess erregte weltweites Aufsehen. Zahlreiche Wissenschaftler und Gerichtsärzte aus dem In- und Ausland kamen nach Greifswald, um die Methode der „Uhlenhuth Probe“ und die Herstellung der spezifischen präzipitierenden Seren kennenzulernen, die für Speichel und Sperma erweitert wurde. Für die Gerichtliche Medizin, heute Rechtsmedizin und Kriminalistik, eröffnete sich ein Silberstreifen am Horizont. Das Uhlenhuthsche Präzipitinreaktionsverfahren wurde am 8. September 1903 als gerichtsfestes Beweisverfahren offiziell in Preußen eingeführt.

Unter Berücksichtigung psychiatrischer Gutachten wurde die Todesstrafe für Tessnow 1907 in lebenslange Haft in der geschlossenen Abteilung der Stralsunder Psychiatrischen Klinik umgewandelt. Im Jahr 1939 ist er als „ungeheilt“ eingestuft, nach Neustadt in Westpreußen verlegt und während der Massaker von Piasnica als frühes Opfer des Nationalsozialistischen Euthanasieprogramms durch Genickschuss hingerichtet worden.

„Glanzzeit seines Lebens“ in Greifswald

Auf Grund seiner bahnbrechenden Forschungsergebnisse wurde Uhlenhuth 1903 mit dem Professorentitel ausgezeichnet. Auf Wunsch der Greifswalder Medizinischen Fakultät habilitierte er sich 1905 für das Fachgebiet Hygiene und Bakteriologie.

Die Methode von Uhlenhuth erwies sich auch für die Nahrungsmittelkontrolle, die Erforschung epidemiologischer Zusammenhänge bei gewissen Infektionskrankheiten und die Feststellung der Verwandtschaft verschiedener Tierspezies von Bedeutung. Am interessantesten war jedoch der Nachweis der Blutsverwandtschaft zwischen Mensch und Affe.

Uhlenhuth bezeichnete die Greifswalder Jahre an der Seite seines Lehrers und Freundes, dem Mitbegründer der Virologie, Friedrich Loeffler, als „Glanzzeit seines Lebens“. Im Jahr 1906 nahm er den Ruf als Direktor der Bakteriologischen Abteilung des Reichsgesundheitsamtes in Berlin an. Spätere Berufungen auf Lehrstühle folgten nach Straßburg, Marburg und Freiburg.

Mehrfach für Nobelpreis vorgeschlagen

Uhlenhuth entwickelte Schutz- und Heilseren gegen Schweinepest sowie Maul- und Klauenseuche, entdeckte den Erreger der Weilschen Krankheit sowie die chemotherapeutische Bedeutung von Atoxyl in der Arsenbehandlung der Lues und die Antimontherapie vieler Tropenkrankheiten. Insgesamt hat Uhlenhuth weit über 600 wissenschaftliche Arbeiten aus allen Gebieten seines Fachgebietes veröffentlicht.

Zwischen 1910 und 1952 wurde Uhlenhuth mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen. Seit 1932 war er Mitglied der Leopoldina. Uhlenhuth erhielt mehrere Ehrendoktorate, darunter 1956 anlässlich der 500-Jahr-Feier der Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Im Jahr 1964 wurde in Greifswald nach ihm eine Straße benannt.

Er gehört wohl zu den Wenigen im geteilten Deutschland, die sowohl in der DDR 1953 mit dem Nationalpreis I. Klasse als auch 1955 in der BRD mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurden. Ende des 20. Jahrhunderts geriet Uhlenhuth in die Kritik, weil er im April 1939 an der Entlassung von 39 jüdischen und politisch anders denkenden Kollegen aktiv beteiligt war. Verstorben ist Paul Uhlenhuth am 13. Dezember 1957 in Freiburg.

Von Gerd Lorenz