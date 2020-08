Wie ein Mann aus Hannover eine alte Dorfschmiede in Mecklenburg-Vorpommern rettet

Berendshagen

An der Dörpstraat von Satows Ortsteil Berendshagen werkelt hinter den Feldstein-Klinker-Mauern eines sehr alten Hauses ein junger Mann in Zimmermannskluft mit Holzknüpfel und Meißel. Die Reporterfrage, ob er der Handwerker oder der Eigentümer sei, bekommt eine klare Antwort: „Ich bin beides!“

Vor rund anderthalb Jahren hätte er bei einer Internetauktion dieses Gebäude entdeckt und habe sich dann gesagt: „Oh, da habe ich Bock drauf“, erzählt Sandro Kuntze und ergänzt, dass ihn seine Frau dabei auch unterstützte.

Schmiede soll um 1850 herum entstanden sein

Der Elektromeister stammt ursprünglich aus Brandenburg, sei dann aber im Jahr 2011 in Hannover kleben geblieben, wie es der heute 32-jährige Vater einer kleinen Tochter formuliert. Dass er sich nicht in der alten Heimat so ein Objekt gesucht habe, hänge damit zusammen, dass in Brandenburg „überall noch der Denkmalschutz drauf“ sei, in diesem Mecklenburger Falle aber eben nicht. Dafür stehen in Berendshagen die Dorfkirche mit Friedhof, Mausoleum und Kriegerdenkmal sowie das etwa 300 Jahre alte Pfarrhaus auf der Denkmalliste des Landkreises Rostock.

Sandro Kuntze erneuert gerade eine alte Eichentür. Quelle: Thomas Hoppe

Sein Haus sei etwa um das Jahr 1850 herum als Schmiede gebaut worden, berichtet Sandro Kuntze weiter und erläutert kurz, wie er das erfuhr: „Ich habe dazu in der Nachbarschaft herumgefragt und viele Leute halten hier auch an und unterhalten sich mit mir.“

Dazu gehört Familie Stohl, die quasi gegenüber wohnt. Schon seit fast siebzig Jahren lebt Marita Stohl hier in ihrem Elternhaus und weiß genau, dass das heutige Kuntze-Häuschen zu DDR-Zeiten zunächst noch eine Schmiede war und dann als Pferdestall genutzt wurde.

Das kann der Bruder des wohl letzten Berendshäger Schmieds der OZ bestätigen: „Wir sind 1947/1948 in die Mittelwohnung des lange Katen grade rüber bei der Schmiede eingezogen und mein Bruder Bruno hat dort alles geschmiedet, was es in der Landwirtschaft gab. Er hat Pferde beschlagen und eiserne Reifen aufgezogen“, berichtet der 84-jährige Erich Höhn. Dann sei Bruno aber in die Schmiede nach Klein Sien gegangen und im August 1951 bei den dritten Weltfestspielen der Jugend nach Westberlin: „Da hat er keine Rückreise mehr gehabt. Aus dem Lager dort ist er dann nach Oberhausen – im vergangenen Jahr ist er gestorben.“ Die Schmiede in Berendshagen soll mit dem Weggang von Bruno Höhn damals gleich eingegangen sein.

Dorfbewohner sind froh über Sanierung

„Das wäre ohne ihn alles zusammengefallen“, würdigt jetzt Dörpstraat-Anwohner Dietmar Stohl die bisherige Aufbauarbeit von Sandro Kuntze und Marita Stohl vergleicht sie mit den Leistungen der Kleingärtner aus Rostock, die vor Jahren im Dorf eine große Brache wieder urbar gemacht hätten.

In den nächsten beiden Wochen möchte der Handwerker die Vorderseite des Daches fertigstellen und müsse dazu „zunächst die Giebelwände stabilisieren“, wie Sandro Kuntze erklärt. Er rechnet noch insgesamt mit fünf bis sechs Jahren, dann sei er hier bestimmt „mit dem Gröbsten durch“, wie er meint.

Immer im Urlaub kommt der ehemalige Zeitsoldat, der nach zwölf Jahren Marine sich nun an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung zum Diplom-Verwaltungswirt ausbilden lässt, nach Berendshagen und setzt hier sein Werk fort. Viel habe er sich dafür von seinem Onkel – einem Zimmermannsmeister – abgeguckt.

Wichtige Ratschläge von einem Architekten

Eine Menge wichtiger Ratschläge für seinen Bau bekommt der Mann auch von einem Architekten, der sich seit Jahren unweit von der Schmiede mit der Sanierung des Pfarrhauses beschäftigt. „Der ist bewandert“, schätzt Sandro Kuntze achtungsvoll ein. Er tausche sich deshalb viel mit diesem Experten aus und befolge dessen Tipps, „wie man baut, wie man konstruiert.“

Woraus sich seine Motivation für dieses Unternehmen speist, erklärt der Wahlniedersachse so: „Ich finde es halt schade, wenn man so alte historische Substanz verfallen lässt. Mecklenburg-Vorpommern hat ja davon jede Menge – da sollte man dranbleiben!“

