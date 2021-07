Wie die Polizei in Hannover die albanischen Kokain-Händler unter Druck setzt

Hannover

Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel: Hat die Polizei in Hannover einen Kokain-Verkäufer weggefischt, hat meist schon am nächsten Tag ein anderer Dealer seinen Platz eingenommen. Inzwischen wissen die Fahnder viel über die schmutzigen Geschäfte der Lieferanten, die die Landeshauptstadt und das Umland mit Koks versorgen – und über die „Komplexen Kriminellen Strukturen“ (KKS) dahinter. Das Projekt „Analysenetzwerk Balkan“ hat mehr als 30 umfangreiche Strafverfahren geführt, 74 Haftbefehle vollstreckt sowie große Mengen Drogen und Waffen beschlagnahmt. Durch richterliche Beschlüsse wurden zudem sogenannte Vermögensarreste in Höhe von insgesamt 1,65 Millionen Euro erzielt.

Hannover hat ein Kokain-Problem. Und das nimmt immer weiter zu: Die Kriminalstatistik 2020 weist 1432 Straftaten im Zusammenhang mit Koks auf – ein Plus von 25,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kokain ist gesellschaftsfähig geworden, Konsumenten in allen Bevölkerungsschichten nehmen mittlerweile den Stoff, bestätigte der ehemalige Netzwerk-Chef, Kriminaldirektor Ralf-Günter Goßmann.

Ein Teil der Verkaufsreviere der Koks-Händler im Stadtgebiet von Hannover. Quelle: Polizei

Beliefert werden die Endverbraucher in Hannover und Umgebung von sogenannten Läufern (Straßenverkäufern), bei denen es sich in der Regel um Albaner handelt. Die Polizisten haben im Rahmen des Projekts „Analysenetzwerk Balkan“ sogar die Verkaufsreviere der Dealer identifiziert – eingezeichnete Kreise auf einer Straßenkarte markieren die Zuständigkeiten der Läufer.

Mehr als 30 sogenannte Umfangsverfahren – in der Regel mit jeweils mehreren Beschuldigten – haben die Beamten geführt und 74 Haftbefehle vollstreckt. „Daraus resultierten diverse Strafprozesse“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Und Verurteilungen.

Verurteilung zu sieben Jahren Haft

„Die Höchststrafe von sieben Jahren wurde gegen einen Kosovo-Albaner verhängt“, so Niemetz weiter. Der Mann war als Kind mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen und hatte zuletzt mit seiner Freundin samt Nachwuchs in Stöcken gelebt. Strafverfahren gegen weitere Beschuldigte sind noch nicht abgeschlossen.

Durch die Arbeit des „Analysenetzwerks Balkan“ beschlagnahmten die Fahnder fast 429 Kilo Cannabis und rund 6,5 Kilo Kokain. Bei den Razzien wurden zudem mehrere Gaspistolen, Teleskop-Schlagstöcke, Wurfmesser und Elektroschocker sichergestellt.

6,5 Kilo Kokain wurde im Zuge der Ermittlungen des „Analysenetzwerks Balkan“ beschlagnahmt. Quelle: Symbolfotos (dpa)

Weh tut den Kriminellen am meisten, wenn ihnen illegal erlangtes Vermögen weggenommen wird: Mithilfe der Ermittlungen von „Analysenetzwerk Balkan“ – und abgesegnet durch richterliche Beschlüsse – wurden Vermögensarreste in Höhe von 1,65 Millionen Euro erzielt. So hoch ist die Summe, die von den Kriminellen durch die ermittelten Straftaten erwirtschaftet wurde. Tatsächlich sichern konnte die Polizei davon allerdings nur einen kleinen Teil – 165.000 Euro.

Projekt endet nach zwei Jahren

Das „Analysenetzwerk Balkan“ hatte 2019 seine Arbeit gestartet, um durch intensive Analyse und schnelle Vernetzung der einzelnen Dienststellen „Komplexe Kriminelle Strukturen“ zu entschlüsseln sowie die Täter und Gruppen vom Westbalkan besser bekämpfen zu können. Das Projekt sollte bis Ende 2021 laufen, wurde aber schon Ende vergangenen Jahres beendet.

Das Hauptziel, die Optimierung der Bekämpfung besagter Krimineller vom Balkan, „wurde schon nach zwei Jahren erreicht“, sagt Niemetz. Die albanischen Koks-Händler bleiben im Visier: Sämtliche Erkenntnisse aus dem Analyse-Projekt werden nun im täglichen Arbeitsalltag der Polizeidirektion genutzt.

Von Britta Mahrholz