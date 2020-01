Wie die Polizei in Hannover albanische Kokain-Verkäufer aufmischt

Hannover

Nils P. (36) sitzt auf dem Sofa seiner Altbau-Wohnung in der List. Es ist Mittwochnacht, kurz nach 2.30 Uhr. P. greift zum Handy, ruft „Wadi“ an, den Dealer seines Vertrauens. Rund 30 Minuten später treffen sich die Männer unweit der U-Bahnstation in der Sedanstraße. Der 36-Jährige steckt „Wadi“ 60 Euro zu, „Wadi“ holt aus seinem Mund kleine, helle Kügelchen, gibt P. zwei Konsumeinheiten (etwa 0,4 Gramm) Kokain. Die beiden verabschieden sich. Sie werden sich erneut treffen: Wenn P. wieder Koks braucht, wird „Wadi“ zur Stelle sein.

So oder so ähnlich – wie in diesem fiktiven Fall – spielten sich in der Vergangenheit in Hannover tausende Kokain-Deals ab. Die Polizei weiß viel darüber – und steigert ihr Wissen fast täglich über die Rauschgift-Verkäufer im Straßenhandel und die kriminellen Strukturen dahinter. Und über Verkaufsreviere in Stadt und Umland sowie darüber, wo die Dealer in Hannover wohnen und schlafen, wenn sie Konsumenten gerade nicht mit Koks versorgen.

Hannover und Umgebung haben nicht allein ein Kokain-Problem. Das Lagebild des Bundeskriminalamts aus 2018 (zurzeit die aktuellste Übersicht) zeigt eine deutliche Zunahme der Delikte beim Handel mit dem weißen Stoff.

Kokainschwemme Das (aktuellste) Lagebild des Bundeskriminalamts ( BKA) ist eindeutig: 2018 hat es in Deutschland erneut einen erheblichen Anstieg von Handelsdelikten mit Kokain gegeben. 4063 Taten registrierte die Behörde in Wiesbaden und damit 14,2 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Acht Prozent aller in der Bundesrepublik begangenen Rauschgiftdelikte standen im Zusammenhang mit Koks. Von den 2222 nicht deutschen Tatverdächtigen stellten Albaner (zwölf Prozent) nach den Türken (13 Prozent) die größte Tätergruppe. Fahnder beobachten seit einiger Zeit, dass Deutschland und Europa von Kriminellen geradezu mit Kokain überschwemmt werden. Diese Erkenntnis leiten sie auch ab aus immer größeren Mengen des Stoffs, die sichergestellt werden. So beschlagnahmte die Polizei 2018 in der Bundesrepublik fünf Tonnen Kokain – nur einmal zuvor war die Menge größer: 2017. Da waren es acht Tonnen. Das meiste Rauschgift kommt in Frachtcontainern über den Seeweg von Südamerika nach Europa. 2018 verzeichneten die Ermittler an den Häfen in Antwerpen ( Belgien) und Rotterdam ( Niederlande) einen Sicherstellungsrekord von 70 Tonnen Kokain. Laut BKA werden die Drogen von den Kriminellen gerne in Bananen-Lieferungen versteckt.

Für den tiefen Einblick in die Welt „Komplexer Krimineller Strukturen“ (KKS) in Hannover sorgt das Projekt „ Analysenetzwerk Balkan“ der Polizeidirektion. Ein Projekt-Team bestehend aus Ermittlern und Analytikern hat Anfang 2019 damit begonnen, die DNA des Drogenhandels in der Landeshauptstadt und dem Umland zu knacken. Inzwischen stellen sich die Erfolge ein. Schon oft haben die Beamten zum Schlag gegen die gut organisierten Straftäter ausgeholt: Es gab Festnahmen und Haftbefehle – und bislang 18 Ermittlungsverfahren, die teilweise erheblichen Ausmaßes sind. Vor dem Landgericht hat gerade ein Prozess gegen acht Angeklagte begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, binnen eines halben Jahres rund 75 Mal täglich Kokain (und auch Marihuana) verkauft und damit mindestens 116.000 Euro verdient zu haben.

Vor dem Landgericht Hannover hat kürzlich der Prozess gegen acht Angeklagte begonnen. Sie sollen ein halbes Jahr lang etwa 75 Mal täglich Kokain verkauft haben. Das „Analysenetzwerk Balkan“ ist ihnen auf die Spur gekommen. Quelle: Schaarschmidt

Hinter dem offiziellen, etwas sperrigen Begriff „Projekt Analysenetzwerk Balkan: Präsenz und Aktivitäten von Straftäterinnen und Straftätern sowie kriminellen Gruppierungen vom Westbalkan im Bereich der Polizeidirektion Hannover“ steht das Kernteam von 15 Personen. Leiter ist der Chef der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI), Ralf-Günter Goßmann. Ziel der Einheit ist es, die Bekämpfung der Rauschgift-Kriminalität in Hannover zu optimieren – unter anderem dadurch, dass die Tätergruppen identifiziert werden. Das Wissen über sie hilft, gezielter als in der Vergangenheit gegen sie vorgehen zu können.

„Analysenetzwerk Balkan“ Das „ Analysenetzwerk Balkan“ ist ein Projekt der Polizeidirektion Hannover, das auf drei Jahre angelegt ist. Es läuft seit gut einem Jahr und soll am 31. Dezember 2021 enden. Ausschlaggebend für den Einsatz des Projekt-Teams war die Bewertung der Kriminalitätslage in Hannover. Nach Einschätzung der Polizei gibt es „deutliche, strukturelle Veränderungen“ in den Kriminalitätsfeldern Einbrüche (in Wohnungen/Häuser und Gewerbeobjekte) und beim Rauschgifthandel. Die Delikte werden hauptsächlich Tätergruppen vom Westbalkan zugerechnet. Aus unterschiedlichen Quellen gibt es Erkenntnisse, dass diese Banden Teil internationaler, hierarchischer Strukturen sind. Sie sind teilweise der Organisierten Kriminalität zuzurechnen. Neben Projektleiter Ralf-Günter Goßmann und seiner Stellvertreterin Christine Reinert gehören zum Team Beamte aller Inspektionen in Hannover, des Zentralen Kriminaldienstes, des Behördenstabes der Polizeidirektion und ausgewählte Fachbereiche des Landeskriminalamts ( LKA). Außerdem stehen die Ermittler national und international im intensiven Austausch mit anderen Polizeidienststellen.

Inzwischen ist es gelungen, einen großen Teil der Kokain-Verkäufer zu identifizieren. Bei den allermeisten „Läufern“ (Begriff für Kleindealer im Straßenhandel) in Hannover handelt es sich um Albaner. Sie werden nach Erkenntnissen der Polizei von „Komplexen Kriminellen Strukturen“ aus dem Ausland gesteuert.

Polizei kennt Verkaufsreviere

Die Fahnder kennen mittlerweile weite Teile der Verkaufsreviere in der Landeshauptstadt und im Umland. „Wir haben die Kreise großflächig identifiziert“, sagt Ralf-Günter Goßmann. Eine Straßenkarte von Hannover mit farbigen Kringeln markieren die Zuständigkeitsbereiche der „Läufer“. Dazu haben die Beamten die (Spitz-)Namen der Dealer aufgelistet.

Ein Kringel pro Koks-Verkäufer: Die Polizei hat inzwischen die Verkaufsreviere in der Stadt Hannover identifiziert. Quelle: Polizei

In Revieren mit besonders viel Kundschaft – zum Beispiel im Steintor – sind gleich drei Verkäufer parallel im Einsatz, um die Konsumenten zeitnah zu versorgen. Die identifizierten Territorien liegen fast immer rund um U-Bahn-Stationen: Das garantiert Käufern eine schnelle, unkomplizierte An- und Abreise zum Koks-Lieferanten.

Das „ Analysenetzwerk Balkan“ hat herausgefunden, dass die „Läufer“ ihre Zuständigkeitsbereiche penibel einhalten. Wird das Kokain allerdings bei einem Dealer mal knapp, kann er sich auf seine Kollegen verlassen, so Goßmann: „Bei Lieferengpässen unterstützen sich die Verkaufsreviere gegenseitig.“

Nach Festnahme ist ruck, zuck Ersatz da

Wenn es um Kokain geht, haben die Albaner in Hannovers Straßenhandel mittlerweile andere Rauschgifthändler verdrängt, berichtet der Kriminaldirektor. Daran änderte sich auch nichts nach der Festnahme von „Läufern“. „Wir beobachten, dass es keine 24 Stunden dauert, bis im Verkaufsrevier Ersatz da ist“, erklärt Goßmann.

Klingt danach, als würden die Schläge der Polizei vom obersten Drahtzieher auf den Westbalkan bis zum letzten Koks-Verkäufer auf der Straße in Hannover niemanden kümmern? Das Gegenteil ist der Fall, betont Goßmann: „Wir wissen, dass unsere Maßnahmen auf allen Ebenen der ,Komplexen Kriminellen Strukturen‘ für Unruhe sorgen.“ Tendenz steigend.

Von Britta Mahrholz