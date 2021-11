Wie die MHH Verkehrsunfälle erforscht – und wozu das gut ist

Hannover

Für die Verkehrsunfallforschung sind Hannover und Dresden eine Art Kleindeutschland. Der Norden eher flach, der Süden bergig. Autobahnen gibt es genauso wie Bundesstraßen. Ideale Voraussetzungen für eine weitgehend unbeachtete Disziplin: Unfallforschung.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) betreibt seit 1973 auf interdisziplinärer Basis Forschung zu Verkehrsunfällen. Die Kollegen in Dresden und Hannover arbeiten nach der gleichen Methodik und stellen ihre Daten in die GIDAS-Datenbank ein. Das Kürzel steht für „German In-Depth Accident Study“ – ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen und der Forschungsvereinigung Automobiltechnik. Mit dessen Gründung 1999 kam Dresden als Standort ins Spiel.

Neuerungen auf Basis von Unfalldaten

„Für alle Neuerungen in der Fahrzeugtechnik in Bezug auf Sicherheit sind Unfalldaten die Basis“, sagt Heiko Johannsen, Technischer Leiter der Verkehrsunfallforschung in Hannover, und nennt ein aktuelles Beispiel: das Dooring-System. Der Autofahrer wird gewarnt oder kann seine Tür nicht mehr öffnen, wenn sich ein Radfahrer von hinten nähert. Im Unterschied zu Dresden gibt es im Raum Hannover viel mehr Fahrradunfälle, weil deutlich mehr Leute mit dem Velo unterwegs sind.

Alptraum Dooring-Unfall: Solche brenzligen Situationen haben schon viele Radfahrer erlebt. Unfallforscher analysieren derartige Gefahrenquellen. Quelle: dpa/Marijan Murat

Die Forscher erfassen nach dem Zufallsprinzip ausschließlich Unfälle mit Personenschäden. Den Hinweis gibt die Polizei. Dann geht es oft mit Blaulicht – in Hannover mit Gelblicht – zum Einsatz. Je frischer die Spuren, desto besser. Das unterscheidet die Arbeit der Forscher nicht von der, die Kriminalisten am Tatort leisten müssen.

Jede Verletzung wird auf Ursache geprüft

Je nach Unfall kann ein Datensatz Tausende Informationen enthalten, im Schnitt sind es 3500. „Wir versuchen herauszufinden, welcher Unfallbeteiligte was und zu welchem Zeitpunkt gemacht hat und welche Wirkung das hatte“, betont Henrik Liers, Geschäftsführer der Verkehrsunfallforschung an der Technischen Universität Dresden (TU). Auch jede einzelne Verletzung werde auf ihre Ursache untersucht. An mehr als 50 verschiedenen Stellen messen die Forscher Deformationen am Auto. Auch Zeit, Ort, Witterung, die Verkehrsregelung am Unfallort und mögliche Beeinträchtigungen der Betroffenen werden genau dokumentiert.

Zeugenaussagen fließen in die Betrachtung ein. Die Mitarbeit der Unfallbeteiligten ist freiwillig. Wenn alle Daten zusammengefasst sind, rekonstruieren Ingenieure den Unfall mit Simulationsmodellen am Rechner. „In unserer Datenbank stecken die Produktideen von morgen“, sagt Liers. Die kommen nicht nur Automobilherstellern zugute, von denen einige auch selbst Unfallforschung betreiben. Wichtig sind die Daten auch, wenn die Bundesanstalt für Straßenwesen das Verkehrsministerium etwa bei Gesetzen und Verordnungen berät.

Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zurückgegangen

Auf diese Weise wurden immer mehr Sicherheitssysteme wie ABS oder ESP zum Standard. In der Folge sei die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang stetig zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurde 1970 in Deutschland mit 21.330 die höchste Zahl an Verkehrsunfällen mit Todesopfern registriert. 50 Jahre später waren es noch 2719.

Johannsen bedauert es, dass manche Entwicklungen nicht schneller umgesetzt werden. Erst vor wenigen Tagen wurde er zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A2 gerufen. Ein Pkw-Fahrer war auf einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen aufgefahren und unter dessen Heck geraten. „Das Problem ist seit 20 Jahren bekannt, Gegenmaßnahmen liegen in der Schublade, werden aber nicht ausreichend bei der Gesetzgebung berücksichtigt“, ärgert sich der 51-Jährige.

Unfallforscher fahren jetzt vorsichtiger

Liers war als Autofahrer noch nie in einen Unfall verwickelt. Dennoch habe seine Arbeit etwas mit ihm gemacht, sagt er: „Man fährt sensibler, ahnt und antizipiert kritische Situationen und kennt viele Unfallschwerpunkte.“ Sehr viele Unfälle zwischen Pkw und Radfahrern passierten etwa beim Abbiegen: „Ich schaue in solchen Situationen lieber zweimal nach rechts und links.“

Er leitet die Unfallforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): Heiko Johannsen. Quelle: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Johannsen geht es nicht anders. „Ich achte beim Überqueren von Radwegen darauf, dass Fahrradfahrer von beiden Seiten kommen können.“ Auch bei ihm hat der Job eine eher defensive Fahrweise bewirkt. Er habe nie in die Lage kommen wollen, dass ein Richter ihm sagen müsse: „Wenn sie Tempo 30 gefahren wären, würde der Mensch noch Leben.“

