Hannover

Elke Heinrichs (62), im Jobcenter Region Hannover Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), kennt die Probleme der Frauen mit Migrationserzählung. Die höchsten Hürden, die vor einer Selbstständigkeit und auch vor einer Berufstätigkeit stehen: „Die fremde deutsche Sprache und die Kinderbetreuung.“

Der bundesweit tätige Träger „Cultural Lights“ aus Berlin hat mit dem Kurs „Femme“ genau diese Probleme im Fokus – und noch mehr. „Wir sprechen mit den Frauen in ihrer und der deutschen Sprache. Wir besorgen ihnen eine Notbetreuung in der Kita oder bieten ihnen eine eigene Kinderbetreuung an“, erklärt „Cultural Light“-Geschäftsführerin Hedi Blödorn und zeigt auf einen Raum in der Jugendherberge. „Unten werden die Frauen von Frauen geschult, oben ihre Kinder beaufsichtigt.“

Einzelcoaching gibt es auch

„Femme“ steht für „Frauen, Engagement, Motivation, Management mit Erfolg“. Zweisprachige Lerninhalte, Informationen über die neue Heimat sowie über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Finanzmanagement, Bewerbungstraining und auch Einzelcoaching steht auf dem Plan. Die Frauen müssen im Leistungsbezug des Jobcenters sein.

Aufruf über soziale Medien

Und so schrieb Fallmanagerin Danja Rodewald (51) Kundinnen in deutscher und arabischer Sprache an und ließ das Angebot auch in den entsprechenden sozialen Medien für das Jobcenter zweisprachig posten. „Daraufhin meldeten sich viele. Ohne Heimatsprache und Kinderbetreuung wäre es schwerer gewesen, die Frauen hinter dem Ofen vorzulocken“, sagt Rodewald fröhlich.

Motiviert Frauen: Danja Rodewald. Quelle: Nancy Heusel

Eigentlich sollte auch eine weitere Hürde genommen werden: die der Nähe zur Wohnung. Der Kurs sollte für alle 31 Teilnehmerinnen im Veranstaltungszentrum „Weiße Rose“ am Mühlenberg stattfinden. „Plötzlich gab es aber nicht mehr Räumlichkeiten“, weiß Rodewald zu berichten. Und so zog man mit den Frauen zwischen 23 und 50 Jahren und ihren Kindern in die Jugendherberge.

Nächster Kurs schon in Planung

Elke Heinrichs hat bereits den nächsten „Femme“-Kurs in englisch-deutscher Sprache vornehmlich für afrikanische Frauen in Planung. Das Jobcenter Region Hannover übernimmt die Kosten für den Kurs („136 Stunden, davon 16 Stunden Einzelcoaching pro Frau für einen niedrigen vierstelligen Betrag“), die zusätzliche Kinderbetreuung und auch die Fahrtkosten der Frauen.

Weiß um die „Riesenchance für alle": Elke Heinrichs. Quelle: Nancy Heusel

Heinrichs weiß, dass die Teilnehmerinnen nicht nur eigene Chancen wahrnehmen, sondern dass diese Arbeitskräfte auch benötigt werden. „Das ist eine Riesenchance für alle.“

Von Petra Rückerl