Wie der Antisemitismus sichtbar wird – auch in Hannover

Seit Wochen demonstrieren die Gegner der Corona-Maßnahmen deutschlandweit. Dabei bedienen sich Verschwörungstheoretiker immer wieder antisemitischer Mythen. Sie tragen etwa den Davidstern mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ – in Anlehnung an den zynischen Slogans an nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Sie sprechen von einer israelischen Weltmacht, die das Virus entwickelt hat, bezeichnen die Corona-Maßnahmen als „sozialen Holocaust“. Und sie laufen in der Masse mit – auch in Hannover.

Der Antisemitismus wird sichtbarer, ist Kay Schweigmann-Greve, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, überzeugt. Das, was vor einigen Jahren noch tabuisiert wurde, werde inzwischen laut ausgesprochen. Eine Studie des Jüdischen Weltkongresses macht das Problem deutlich: Demnach vertritt jeder vierte Deutsche antisemitische Auffassungen. Der Antisemitismus sei schon lange auf unangenehme Weise im Alltag angekommen, sagt Schweigmann-Greve.

So wie im Fall des Bothfelder Arztes Klaus Eikemeier, der antisemitische Verschwörungstheorien veröffentlichte. Sein Buch „Die neue Philosophie im 3. Jahrtausend“, in dem er die Shoah verunglimpft und sie als „Entlastung der Überbevölkerung der Erde“ bezeichnet, soll er in seiner Praxis verkauft haben. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Doch nach NP-Informationen soll es auf ein Strafbefehlsverfahren hinauslaufen. Ein Verfahren, das zwar zu einer rechtskräftigen Verurteilung führt, bei dem aber ein mündliche Hauptverhandlung ausbleibt.

Kay Schweigmann-Greve zeigt sich davon bitter enttäuscht: „Es ist wichtig, dass solche Verfahren in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich mit Antisemitismus auseinandersetzt.“ Die Justiz müsse dafür ein Netz spannen und sensibel sein, ist er überzeugt. Er fügt hinzu: „Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der es Antisemitismus gibt.“

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge sagt gegenüber der NP: „Ich kann nicht bestätigen, dass ein Antrag auf einen Strafbefehl gestellt wurde.“ Derzeit liege der Fall noch bei einem entsprechenden Dezernenten.

„Ich habe mir mehr Fingerspitzengefühl erhofft“

Für Rebecca Seidler, Beauftragte für Antisemitismus und Sicherheit des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden, steht fest: „Ich habe mir mehr Fingerspitzengefühl erhofft.“ Das Buch sei öffentlich verkauft worden, also sollte auch öffentlich über den Fall verhandelt werden. Rebecca Seidler fühlt sich von dem Werk auch persönlich angegriffen. Ihre Gemeinde wird mehrfach mit Adresse in der antisemitischen Schrift erwähnt. „Das ist brisant, die Vernichtungstheorien machen uns Angst“, sagt sie im Gespräch mit der NP.

Wie dramatisch Verschwörungstheorien werden können, musste Deutschland im Oktober 2019 schmerzlich erfahren: Ein Rechtsextremist versuchte in Halle gewaltsam in eine Synagoge einzudringen. Lediglich die Sicherung der Tür konnte den Tod vieler Juden verhindern. Dennoch mussten zwei Menschen sterben, weitere wurden verletzt.

Im Anschluss an den Anschlag wurde deutschlandweit über die Sicherung jüdischer Einrichtungen diskutiert. Der niedersächsische Landtag hat im Dezember 2019 beschlossen, die Mittel aufzustocken. Doch bisher ist kein Geld geflossen.

Neun Monate nach dem Anschlag hat sich nichts verändert

„Wir zahlen die hohen Kosten für die Sicherheit der Einrichtungen aus eigener Tasche“, sagt Rebecca Seidler. Dabei sei im Anschluss an die Gespräche hoffnungsvoll gewesen. Doch neun Monate nach dem Anschlag habe sich nichts verändert. „Wir haben das Gefühl, die Debatte ist eingeschlafen.“ Das sei dramatisch, denn der Antisemitismus mache vielen Juden in Deutschland, Niedersachsen und in Hannover Angst. „Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden überlegt ganz genau, wann sie sich zu erkennen gibt.“ Es sei eine Belastung, so stark auf die eigenen Identität aufpassen zu müssen. Vom Staat hat man sich deswegen Unterstützung erhofft. Auch die Verschwörungstheorien während der Hygiene-Demos verstärken das Gefühl von Angst, berichtet Rebecca Seidler.

Ein Sprecher des SPD-geführten Kultusministeriums verwies darauf, dass sich die Abstimmungen wegen der Corona-Pandemie verzögert haben. Das Geld sei im Haushalt allerdings vorgemerkt. „Der Landtag hat im Dezember 2019 beschlossen, die vertragliche Leistung an den Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen im Jahr 2020 einmalig um 400.000 Euro und an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden um 1,6 Millionen Euro zu erhöhen.“

Für Rebecca Seidler ist klar: „Das ist eine Farce, das Geld aus dem Staatsvertrag ist dazu da, das jüdische Leben sichtbarer zu machen und damit auch Antisemitismus zu bekämpfen.“ Außerdem genüge das Geld nicht für die Sicherungsvorkehrungen aller Einrichtungen. Es sei in den Gesprächen damals auch vereinbart worden, dass es einen Extra-Topf für die Sicherheit gebe, dieser sollte im Innenministerium angesiedelt werden. Denn auch in den anderen Ländern liegt der Schutz der Einrichtung in diesem Ressort.

Hannovers OB zeigt sich verärgert

Ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums teilte mit, dass es keinen solchen Topf gebe.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigt sich im Gespräch mit der NP verärgert: „Der Landtag steht nicht zu seiner Ankündigung. Das Versprechen muss schnellstmöglich eingelöst werden.“ Die jüdischen Gemeinden stehen im Fokus, sie brauchen dringend Schutz, ist der Oberbürgermeister überzeugt. „Jüdisches Leben muss möglich sein.“

Auch der Chef der FDP-Landtagsfraktion, Stefan Birkner, hat wenig Verständnis dafür, dass das Geld noch immer nicht angekommen ist: „Die Fraktionen sind davon ausgegangen, dass nach dem Beschluss das Geld zügig ausgezahlt wird.“ Doch wie lange das Land dafür noch braucht, ist derzeit unklar.

