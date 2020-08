Wie „Times Square“: Yazid Shammout will Weltstadtflair nach Hannover bringen

Hannover

Er ist kein Mann für kleine Pläne: Yazid Shammout (59). Er ist Gründer, Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Dana-Sarec-Gruppe, zu der die Dana-Senioreneinrichtungen gehören. Diese betreiben in Niedersachsen und Schleswig-Holstein 19 Pflegeeinrichtungen, davon fünf in Hannover (Lister Meile, Fridastraße, Waldstraße) sowie in Isernhagen (Holderbusch, Lindenhof). Mit den etwa 1000 Mitarbeitern gehört Dana zu den größten privaten Anbietern Norddeutschlands im Pflegesektor. Und Yazid Shammout hat nun für fast 100 Millionen Euro den Hauptanteil der Gruppe von den bisherigen kuwaitischen Mehrheitsgesellschaftern übernommen.

Aber das ist nicht alles: Der im Libanon geborene Palästinenser und Wahl-Hannoveraner, plant längst weiter. Er hat das hannoversche Architekturbüro BKSP beauftragt, für veranschlagte 35 Millionen Euro den Dana-Tower zu bauen. Der soll am Weidendamm 1 a nicht nur eine neue Konzernzentrale, sondern vor allem „ein neues Wahrzeichen für Hannover“ werden. Die Architekten um Jan Grabau, Thomas Obermann und Michael Ronczka sind unter anderem bekannt für ihre Wohnbebauung am Hohen Ufer und Marstall, die Neubebauung am Klagesmarkt oder das Wohnquartier Vier im Pelikanviertel. Kommende Woche soll der Bauantrag für den Dana-Tower eingereicht werden, Baubeginn soll im Sommer 2021 sein, die Bauzeit etwa anderthalb Jahre betragen.

Nachhaltig mit Außenbegrünung

Den Dana-Tower sollen die Architekten im Stil der sogenannten Green Architecture bauen, es soll ein nachhaltiges Gebäude mit Außenbegrünung werden. Herzstück soll ein zwölfstöckiger Turm werden, daran soll ein fünf- bis sechsstöckiges Gebäude anschließen. Im unteren Bereich soll auf etwa vier bis fünf Stockwerken ein Vier-Sterne-Hotel mit etwa 100 Zimmern untergebracht werden, plant Shammout.

Darüber möchte er ein Gesundheitszentrum unterbringen mit Raum für kosmetische und plastische Chirurgie sowie für sogenannte Detox-Angebote. Dazu zählen besondere Formen des Fastens für eine sanfte Entgiftung des Körpers, ein Trend, der besonders bei Stars und Sternchen beliebt ist. Es folgen mehrere Stockwerke für Büros. Und schließlich die beiden Höhepunkte des geplanten Turms: eine Galerie sowie eine sogenannte Skybar.

Planung des Dana-Tower Quelle: DANA-Sarec-Gruppe/Architekten BKSP

Für die Galerie sei Shammout schon im Gespräch mit einer Kuratorin. Sein Wunsch: Es solle eine Dauer- sowie Wechselausstellungen geben. In der Dauerausstellung sollen vor allem Werke von Ismail Shammout (1930–2006) sowie Tamam Al-Akhal (85) zu sehen sein. Die Eltern Yazid Shammouts gelten als zwei der bedeutendsten Vertreter palästinensischer Kunst weltweit. „Außerdem möchte ich in der Galerie kulturelle Abende anbieten“, überlegt Shammout, „kleine Konzerte oder Lesungen zum Beispiel.“

Die dann in der Skybar ausklingen könnten: Einem Restaurant mit Innen- und Außenbereich, zu nutzen für die Hotel-, aber auch für Gäste von außerhalb, die dann auf Neues Rathaus und Marktkirche, Anzeigerhochhaus und Christuskirche oder auch das Gelände des Alten Güterbahnhofs aus der Vogelperspektive blicken könnten.

Ein „kleiner Times Square “

Und als wäre das noch nicht genug, plant Yazid Shammout auch noch eine solarbetriebene Medienfassade am Dana Tower. Die Außenwand zur Bahnstrecke hin soll mit digitalen Bannern überzogen werden, „wie ein kleiner Times Square“, scherzt der Vorsitzende der Palästinensischen Gemeinde. Es solle dort allerdings nicht nur Produktwerbung zu sehen sein, sondern vor allem Stadtwerbung. „Schön wäre doch zum Beispiel ein Banner, das an der Spitze des Turms läuft“, träumt Yazid Shammout, „auf dem zum Beispiel steht ,Welcome to Hannover’ und durch das die Zugreisenden gleich begrüßt würden. Ein bisschen Weltstadt, Hannover muss sich doch nicht immer verstecken!“

Von Verena Koll