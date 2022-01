Hannover/Prag

In Hannover geboren, in Hannover groß geworden – und in Prag ein Weltstar: Nacktnasenwombat Cooper hat eine gewaltige Karriere gemacht, jedenfalls nach den Maßstäben von tasmanischen Beutelsäugern. Denn Cooper ist nach seinem Umzug aus Hannover in den Prager Zoo in Tschechien zu einer Medienattraktion geworden.

Sieben Monate im Beutel der Mutter

Simone Hagenmeyer, Pressesprecherin des Zoos Hannover, beschleicht offenbar leise Wehmut beim Gedanken an den verlorenen Wombat. „Für uns ja auch schon ein Star“, seufzt sie. Wohl wahr.

Bei seiner Geburt im Juni 2020 wog er zwei Gramm und war so groß wie ein Gummibärchen. Lange schleppte Mutter Maya ihren Sprössling mit sich im Beutel herum, Vater Kelly hatte mit der Erziehung nichts zu tun. Nach sieben Monaten stand der junge Wombat erstmals außerhalb des Beutels auf eigenen Füßen – allerdings hatte der Kleine dann und wann aber schon mal aus dem Beutel herausgelugt.

Zur Galerie Am Anfang war er so groß wie ein Gummibärchen: „Cooper“ hat im Sommer 2020 das Licht der Welt im Zoo Hannover erblickt.

Nach seiner Entlassung aus der mütterlichen Haft erkundete der kleine Vegetarier seine Welt. immer an der Seite seiner Mama. Damit war es aber nach einiger Zeit vorbei – Maya zeigte dem Jungtier sehr deutlich, dass es von nun an eigene Wege zu gehen habe. „Ab einem Alter von 1,5 bis zwei Jahren findet in der Regel der Abnabelungsprozess zwischen Wombat-Mutter und Jungtier statt“, erklärt Zoo-Kurator Klaus Müller-Schilling. Es begann die Suche nach einer neuen Heimat für den mittlerweile immerhin 11,4 Kilogramm Wombat – in Prag wurde sie gefunden, Mitte Dezember war der Umzug.

„Cooper“ soll in Prag nur der Anfang sein

Und in Prag ist Cooper eine Attraktion. Nach wochenlanger Quarantäne wird der Plumpbeutler am Wochenende erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Präsentation übernimmt mit Marek eben ein beliebter Schauspieler, wie der Tierpark am Freitag bekanntgab.

Europaweit gibt es nur noch zwölf Tasmanische Nacktnasenwombats in zoologischen Gärten. Der Zoo in Prag sei der erste tschechische Tierpark, der Wombats hält, teilte Direktor Miroslav Bobek mit. „Wir hoffen, dass zu Cooper mit der Zeit auch noch ein Weibchen hinzukommt“, sagte der Zoologe – und dann soll Cooper für weiteren Nachwuchs sorgen.

Von Michael Lange