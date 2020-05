Hannover

Es ist ein ganz normaler Samstag, könnte man meinen. Doch richtig normal ist es in Hannovers Innenstadt seit dem Ausbruch des Coronavirus nicht. Wo vor ein paar Wochen noch Menschen in Cafés saßen und durch die Straßen liefen, wirkt es inzwischen verlassen.

In der Altstadt ist das besonders spürbar. Während der Mittagszeit sind kaum Menschen unterwegs – einzig am Ballhof sitzen ein paar von ihnen in Cafés und erhaschen bei Kaffee und Kuchen ein paar Sonnenstrahlen. Einer von ihnen ist Christian Thormann. Der 59-Jährige bestellt sich gerade im „Coffee & Chock“ seinen zweiten Espresso. „Mir ist es wichtig, meine Stammläden in dieser Krise zu unterstützen“, sagt er. Er kommt mehrmals die Woche in das kleine Café – die Mitarbeiter kennt er beim Namen. Doch auch wenn die Landesregierung Lockerungen vorgenommen und den Besuch in den Stammlokalen wieder möglich gemacht hat, fühle es sich noch nicht so unbeschwert an. „Wir sitzen nur draußen und gehen nie in die geschlossenen Räume“, sagt Christian Thormann. Er selbst gehöre zur Risikogruppe, deswegen wolle er keine Gefahr eingehen.

Freut sich über die Stammkundschaft: Alina Mammin, Auszubildende im „Coffee & Chock“ in Hannovers Altstadt. Quelle: Michael Wallmüller

Das gehe vielen Gästen so, weiß Alina Mammim (23), Auszubildende in dem Café. „Drinnen möchte fast niemand sitzen.“ Und das mache sich bemerkbar – die Zahl der Gäste sei seit dem Lockdown deutlich zurückgegangen. „Die Menschen sind abgeschreckt“, ist sie überzeugt. Aber umso mehr freut sich die Auszubildende über die Gäste, die kommen und den kleinen Laden in der Krise unterstützen. „Vor allem unsere Stammkundschaft steht uns treu zur Seite. Sie kommen noch viel regelmäßiger und verzehren viel mehr.“

Gastronomen sind verzweifelt

So erlebt es auch der Betreiber des Café Konrads, Dietmar Engel (50). „Unsere Stammgäste machen momentan mehr als die Hälfte der Kunden aus.“ Und die seien deutlich zurückgegangen. Derzeit kämen gerade mal ein Drittel der üblichen Gäste in das Café. „Die Auflagen sind den Menschen zu anstrengend. Sie haben keine Lust, ihre Daten anzugeben. Außerdem ist die Angst vor dem Virus immer noch da“, sagt er.

Erhofft sich mehr von der Politik: Dietmar Engel, Inhaber des Café Konrads. Quelle: Michael Wallmüller

Für Dietmar Engel ist das eine Herausforderung – die Umsätze bleiben aus. Er wünscht sich deswegen von der Politik bessere Bedingungen, die Mehrwertsteuer müsse unbefristet auf sieben Prozent herabgesetzt werden. Und zwar nicht nur für die Mahlzeiten, sondern auch für die Getränke. „Die Situation zerreißt einen innerlich.“

Ein Zustand, den nicht nur die Gastronomen kennen. Auch den Einzelhändlern fehlen die Kunden. Doch woran liegt das? Wieso wollen die Menschen trotz der Lockerungen nicht einkaufen?

„Angst vor dem Virus ist immer noch da“

Marie Breinl (34) beschreibt die momentane Situation als „Scheinnormalität“. Es sehe zwar so aus, als könne man sich wieder frei bewegen, doch das Virus sei immer noch da und damit auch die Angst vor der Infektion. „Die Situation ist so skurril, dass ich viel zu beschäftigt damit bin, die Dinge zu hinterfragen. Da verspüre ich gar kein Bedürfnis, mir Kleidung zu kaufen“, erklärt sie. Sie gehe deswegen bloß in den Supermarkt und kauft sich neben Lebensmitteln dort gelegentlich auch mal frische Blumen.

Hannover, 23.5.2020: Feature "City gelockert" in Zeiten von Corona: Innenstadtbewohnerin Marie Breinl Quelle: Michael Wallmüller

Anders ist das bei Nina Palluch (32) und Julia Thekes (26). Für die beiden Freundinnen ist der Einkaufsbesuch in der Innenstadt ein Versuch, Normalität zurückzugewinnen. „Wir haben uns seit drei Monaten nicht gesehen. Und auch sonst habe ich keine sozialen Kontakte gehabt. Für mich ist der Tag heute sehr besonders“, sagt Julia Thekes. Aber richtig normal ist es nicht. Vor den Geschäften müssen sie Schlange stehen, Abstände einhalten, Munschutz tragen. Doch nach langer Isolation ist das, was einst alltäglich war, auch außergewöhnlich. „In dem ersten Geschäft hatte ich kurz eine Reizüberflutung“, sagt Nina Palluch.

Außergewöhnlich ist es auch in Stephan Krauses (55) Friseursalon „Hairsociety“. Denn dort funktioniert der Arbeitsalltag mit dem Virus nur, wenn alles ganz genau getaktet ist. „Wir müssen minutiös planen, wann die Kunden kommen und wie aufwendig der Besuch ist.“ Nur so könne verhindert werden, dass zu viele Menschen zeitgleich den Salon betreten. Statt wie früher fünf Kunden können momentan nur drei zeitgleich frisiert werden. „Das erschwert den Alltag natürlich. Aber es funktioniert und die Menschen fühlen sich hier sicher.“ Sogar sicherer als vor dem Lockdown, damals seien die Kunden aus Angst weggeblieben, erinnert sich Krause.

Ein Alltag, an den es sich in Hannover wohl erst mal zu gewöhnen gilt – zumindest bis ein geeigneter Impfstoff gefunden wurde.

Von Mandy Sarti