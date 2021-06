Wichtigster Architekturpreis geht an Projekt in Hannovers Südstadt

Hannover

Der Deutsche Architekturpreis 2021 geht an ein Neubauquartier, das in der Südstadt, in unmittelbarer Nähe des Friedhofs Engesohde entstanden ist. Umgesetzt hat es die hannoversche Firma Theo Gerlach, nach den Plänen des Berliner Architekten Andreas Quednau, der in Hannover an der Leibniz-Universität den Lehrstuhl für Städtebauliches Entwerfen innehat.

„Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Gerlach-Geschäftsführer Helmut Kummer, dessen Firma mit dem Vorhaben zuvor schon den Niedersächsischen Staatspreis für Architektur gewonnen hatte. Üblicherweise würden beim Deutschen Architekturpreis große, renommierte Projekte ausgezeichnet, die bundesweit im Gespräch seien.

Typischer Südstadt-Stil und modernes Wohnkonzept

Beim Projekt in der Südstadt überzeugte die Jury jedoch nicht nur die Architektur, die laut Kummer mit ihrer ornamentierten Klinkerfassade auf „zeitgemäße Weise“ den typischen Architekturstil des Stadtteils fortschreibe. Wesentlich für die Entscheidung war auch das Konzept hinter der schicken Fassade.

Denn in den vier Gebäuden leben Junge und Alte unter einem Dach, zudem gibt es zwei Behinderten-Wohngruppen. Allein 15 der 63 Wohnungen werden von dem Verein „Wir wohnen gemeinsam“ bewirtschaftet, der sich um Inklusion bemüht. Der Anteil an sozial geförderten Wohnungen ist mit 40 Prozent ungewöhnlich hoch und geht noch einmal deutlich über die 30 Prozent hinaus, die aktuell in Hannover vorgeschrieben sind. Die Flächen zwischen den Häusern werden gemeinsam genutzt. „Das ist alles sehr offen und demokratisch angelegt“, so Kummer.

Steigende Baukosten machen Bauherren Probleme

Der Gerlach-Geschäftsführer glaubt, dass solche Projekte mit mehr Gemeinschaftsflächen Zukunft haben. „Es gibt einen Bedarf“, sagt er und macht zugleich auf ein Problem aufmerksam. Rentabel sind solche Vorhaben angesichts stetig steigender Baupreise nur schwer zu verwirklichen. Auch das prämierte Projekt in der Südstadt sei „eng kalkuliert“ gewesen. Deshalb müssten einige Dinge in der Gesetzgebung „vielleicht wieder etwas vereinfacht werden“.

Staatssekretärin Anne Katrin Bohle erklärte, der diesjährige Gewinner sei ein Wohnungsbauprojekt, „das gemeinschaftliches Miteinander mit beeindruckender Architekturqualität in Einklang bringt“. Der Staatspreis wird alle zwei Jahre vergeben, er gilt als bedeutendste Auszeichnung für Architekten in Deutschland.

Von Christian Bohnenkamp