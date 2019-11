Amtsgericht Hannover: „Whistleblower“ wegen falscher Verdächtigung vor Gericht

Hannover

Eigentlich verhandelt Amtsrichterin Sylvia Riedel einen wahren Wirtschaftskrimi. Das wäre ungewöhnlich am Amtsgericht Hannover. Denn bei einer Summe von 120 Millionen Euro ist das normalerweise Sache einer großen Strafkammer im Landgericht.

Doch bei Herbert Schade (67, Name geändert) geht es nur um falsche Verdächtigung. Man könnte ihn auch einen „ Whistleblower“ nennen; einen Insider, der sein Schweigen gebrochen hat.

Ermittlungen wegen Mauschelei bei Ausschreibung

Der Angeklagte arbeitete für Alstom. Wegen der Sparpolitik des französischen Konzerns musste er das Unternehmen 2013 verlassen. Er ging im Unfrieden. Irgendwann tauchten zwei anonyme Anzeigen auf. Es ging um die Ausschreibung der Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) für 28 Dieseltriebwagen für den öffentlichen Nahverkehr im Raum Braunschweig. Wert des Auftrags: 120 Millionen Euro. In den Anzeigen wurde behauptet, dass Alstom nach Öffnungen der Angebote einen Hinweis von der LNVG erhalten habe. Und so habe Alstom das Angebot des Mitbewerbers Bombardier unterbieten können.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ging den sehr konkreten Hinweisen nach. Am 18. Oktober 2016 gab es mehrere Hausdurchsuchungen bei Alstom und in Privathäusern der Chefs. Auch Telefone wurden überwacht. Die Ermittlungen führten zu nichts. Nach Aussage der LNVG gab es bei der Ausschreibung nur ein Angebot – und zwar von Alstom.

Politische Einflussnahme?

Als Herbert Schade offiziell Anzeige erstattete, wurde er zum Gegenstand der Ermittlungen. Ende 2017 wurde sein Haus durchsucht. Und die Ermittler fanden deutliche Hinweise, dass er die beiden anonymen Hinweise geschrieben haben könnte. Der Angeklagte schweigt zu diesem Punkt.

Im Prozess am Mittwoch kamen Dinge zum Vorschein, die laut eines Kriminalhauptkommissars ein „Geschmäckle“ haben. So schrieb der Gesamt-Chef von Alstom an den Wirtschaftsminister Jörg Bode ( FDP, Amtszeit 2009 bis 2013), dass der Standort Salzgitter und somit viele Arbeitsplätze gefährdet seien, falls es keine Aufträge gebe. Aus dem Wirtschaftsministerium wurde an die LNVG geschrieben, ob nicht eine „Direktvergabe“ oder „indirekte Vergabe“ des Auftrags an Alstom möglich sei, verliest Anwalt Axel Dohmann aus den Akten. Jedem Wettbewerbshüter würden bei so einer Nachfrage die Haare zu Berge stehen.

Angeklagten unter Druck gesetzt

Der Angeklagte schildert auch, dass er in Bezug auf eine andere Ausschreibung von seinem Vorgesetzten (46) unter Druck gesetzt worden sei. Der Vorgesetzte habe vom Angeklagten Informationen über Angebote von Mitbewerbern gefordert, ansonsten werde ihm gekündigt. „Das hat schon 2011 geklappt“, soll der 46-Jährige erklärt haben.

Mehrfach fragte ihn Richterin Riedel, ob es dieses Gespräch gegeben habe. Mehrfach antwortete der Zeuge: „Ich weiß es nicht mehr.“ Er konnte also seine Behauptung vom vermeintlichen Vergabebetrug nicht ausschließen. Aus diesem Grund steht jetzt ein Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens gegen Herbert Schade im Raum.

Ungeklärt bleibt, ob es jemals ein zweites Angebot von Bombardier gegeben habe. Laut LNVG war das nicht der Fall. Laut des Zeugen von Alstom hat der Mitbewerber zu der Zeit keine Dieseltriebwagen mehr liefern können. Die Polizei hat nie bei Bombardier nachgefragt.

Von Thomas Nagel