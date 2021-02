Hannover

Gunther Seckmeyer, Professor am Institut für Meteorologie und Klimatologie an der Leibniz-Universität in Hannover, hält es für möglich, dass die extreme Wetterlage der nächsten Tage im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht.

Die Meteorologen sind ganz aus dem Häuschen, warum ist die Wetterlage so spannend?

Weil sie – bisher zumindest – ein eher seltenes Phänomen ist. Warmluft, die im Süden steht, trifft mit der extremen Kaltluft aus der Arktis über Deutschland zusammen. Das wird schon ein besonderes Ereignis.

Wird die Region Hannover stark betroffen oder sind das eher die Küsten?

So wie es aussieht, wird die Grenze zwischen der extrem warmen und extrem kalten Luft quer über Deutschland laufen. Da ist Hannover noch mehr auf der kalten Seite, aber auch im Zentrum.

Also im Ith ist möglicherweise Biergartenwetter und in Hannover schaufeln wir Schnee?

Ganz so kleinräumig wird es nicht sein. Aber es könnte durchaus in Hessen warm und in Hannover kalt sein. Das ist einer der Gründe, warum Meteorologen solche Wetterlagen so spannend finden. Man kann nicht so genau taxieren, wo etwas passiert. Aber da, wo warm und kalt zusammenkommen, gibt es Niederschlag. Nun haben wir diese Wetterlage ja schon eine Weile. Wir sind mal auf der warmen, mal auf der kalten Seite, deswegen haben wir so ein Achterbahnwetter auch hier in Hannover.

Sie sagten, dass solche Wetterlagen „bisher“ selten sind. Wie meinen Sie das?

Durch den Klimawandel könnten solche Wetterlagen häufiger vorkommen. Bereits Mitte Januar hatte man vermutet, dass sie in Europa und Nordamerika auftreten werden. Ursache dafür ist ein besonderes Ereignis, der sogenannte Polarwirbelsplit. Es gab nämlich eine plötzliche Erwärmung der oberen Atmosphäre, in diesem Fall stieg die Temperatur Anfang Januar um 50 bis 60 Grad in Sibirien. Solch eine Stratosphärenerwärmung – das ist die Schicht in etwa 15-50 Kilometern Höhe, die oberhalb der wetterwirksamen Schicht liegt – kommt immer wieder vor und ist auch schon länger im Fokus der Wissenschaft, aber letztlich noch immer nicht genau verstanden. Es gibt noch viele offene wissenschaftliche Fragen. Aber es passt in das Bild, das wir uns vom Klimawandel machen. Es wird klar, dass die Extreme zunehmen. Und jetzt kommt eben dieses kritische Wetterereignis – ob es dem Klimawandel zugesprochen werden kann, wird eine Analyse im Nachhinein ergeben.

Was spricht noch für den Klimawandel?

Die Rekorderwärmung in den bodennahen Schichten der Atmosphäre in der Arktis ist äußerst ungewöhnlich und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Klimawandel zuzuordnen. 2020 war eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen und bilden den Abschluss des bisher wärmsten Jahrzehnts. Die Meereisbedeckung erreichte im vergangenen Jahr wieder nahezu einen Minusrekord. Gleichzeitig gab es 2020 ein Rekordozonloch sowohl in der Arktis als auch eines in der Antarktis und das deutet alles zusammen auf eine zunehmende Wirkung des Klimawandels hin.

Das zeigt, wie wichtig Ihre Wissenschaft ist. Nun ist gerade Ihre Forschung hier in Hannover durch Sparmaßnahmen gefährdet…

Ja, genau. Das ist das, was wir auch nicht verstehen können. Dass in Zeiten des Klimawandels solche Art von Forschung und vor allem auch Lehre abgebaut werden soll. Eigentlich sollte das Thema Klimawandel in diesen Zeiten sogar schon in den Schulen in den Lehrplan eingeplant werden. Es gibt dazu Bestrebungen im Kultusministerium, in Italien ist das bereits ein Lehrgebiet, weil es wichtig ist, damit die Menschen verstehen können, was passiert. Auch um eine eigene Urteilsfähigkeit zu bekommen. Wir sehen jetzt in der Corona-Pandemie, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Beratung und Grundlagen zu lernen, um nicht auf so manchen Unsinn hereinzufallen, der etwa im Internet steht.

Von Petra Rückerl