Hannover

Nach einer sonnigen ersten Tageshälfte zogen am Sonnabendnachmittag dunkle Gewitterwolken über der Region Hannover auf. Dabei gab es Sturmböen, die nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Geschwindigkeiten bis zu 85 Stundenkilometern entwickeln können. Ausdrücklich warnte der Wetterdienst vor starken Gewittern mit Hagel und großen Niederschlagsmengen. Örtlich könne es Blitzschlag geben.

Hagel prasselt in Hameln nieder

Wie immer in diesen Fällen ruft der Wetterdienst zu besonderer Vorsicht auf. Wer sich im Freien aufhält, soll demzufolge auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten. Die Gewitter ziehen von Südwesten her auf, in der Rattenfängerstadt Hameln prasselten gegen 16.30 Uhr große Hagelkörner nieder, darauf folgte heftiger Regen.

Feuerwehr Langenhagen rückt aus

In Langenhagen musste die Feuerwehr infolge des Unwetters zu drei Einsätzen ausrücken, unter anderem stützten die Helfer an der Großbaustelle Walsroder Straße/Ecke Konrad-Adenauer-Straße eine Behelfsampel ab, die umzustürzen drohte. In Krähenwinkel liegt ein Baum auf der Fahrbahn.

In Langenhagen rückte die Feuerwehr aus, um eine Behelfsampel zu sichern. Quelle: Feuerwehr

Kleines Fest abgesagt

Wegen des schweren Unwetters haben die Veranstalter des Kleinen Fests im Großen Garten an diesem Sonnabend die Veranstaltung abgesagt. Karten können zurückgegeben werden.

„Kultursommer findet statt“

Der Auftakt zum Kultursommer der Region findet dagegen statt. Die Veranstaltung mit zwei Musikgruppen auf der Leinhausenparkbühnesoll soll wie geplant um 19 Uhr beginnen, man gehe davon aus, dass das Gewitter bis dahin an Hannover vorbeigezogen sei, teilten die Veranstalter mit.

Von RND/jok/vg