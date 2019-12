Wetterbilanz 2019: So eine Hitzewelle gab es in Hannover noch nie

Hannover

Die Winterjacke konnte man vor den Feiertagen getrost im Schrank zurücklassen. Die Sonne schien, das Thermometer zeigte teilweise zehn Grad: Sonnenbrille statt Thermosocken. „Es ist und bleibt für die Jahreszeit in ganz Europa viel zu warm“, sagt der Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Der Dezember war auf Rekordkurs – wie schon das gesamte Jahr.

Mit 5,5 Grad war der Monat zu mild, rund drei Grad über dem Durchschnitt. Damit liegt der Dezember ganz im Trend. Denn abgesehen vom Mai waren alle Monate in diesem Jahr wärmer als es üblich ist. Besonders im Juli kamen die Menschen im gesamten Land ins Schwitzen. Am 25. Juli hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gegen 17 Uhr in Lingen an der Ems – nur 200 Kilometer entfernt von Hannover –mit 42,6 Grad einen Hitzerekord gemessen. Noch nie zuvor war es in Deutschland so warm wie an diesem Tag und zu dieser Zeit.

Hitzerekord für Hannover nur knapp verpasst

An der DWD-Station am Flughafen in Langenhagen knackten die Temperaturen nicht die 40-Grad-Marke. Nur 37,9 Grad zeigte das Thermometer am 25. Juli an. Hannover verfehlte damit einen Hitzerekord. 76 Jahre liegt die bisherige Bestmarke bereits zurück. Am 21. August 1943 kletterten die Temperaturen auf 38 Grad.

Eine solche Hitzewelle wie 2019 gab es in Hannover seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Die Meteorologen zählten für die Stadt 74 Sommertage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 25 Grad. Der bisherige Rekordsommer 2003 hatte nur 56 Sommertage. Selbst einigen Menschen, die sonst die warmen Tage am Maschsee oder im Freibad genießen, war das zu heiß. Vor allem Ältere, Kranken und Kindern setzt die Hitze zu. Ungewöhnlich warm war es in diesem Jahr nicht nur im Juli. Rund um Ostern zeigte das Thermometer mehr als 20 Grad.

Mehr als 11 Grad im Jahresdurchschnitt

Ist das schon der Klimawandel? „Seit 120 Jahren ist der Temperaturanstieg messbar – wenn auch nicht immer linear, sondern durch kühlere Jahre mit eher frischen Sommern unterbrochen“, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich. „Die Abstände zwischen den heißen und trockenen Jahren werden jedoch immer kürzer.“

Die heißen Tage genießen die Hannoveraner gerne am Maschsee. Quelle: Christian Behrens

Es sind nicht nur einzelne Hitzetage – die Jahresdurchschnittstemperaturen sind in Hannover zuletzt stark angestiegen. Das Jahresmittel für 2019 liegt wenige Tage vor Silvester bei 11,06 Grad und wird sich nicht mehr großartig verändern. Schon im Vorjahr kam der DWD auf 11,06 Grad. Nur 2014 war es noch wärmer. Da erreichte die Temperatur auf das ganze Jahr gerechnet einen Durchschnitt von 11,11 Grad.

Zwei Grad wärmer als vor 60 Jahren

In den vergangenen 60 Jahren ist es in Hannover um rund zwei Grad wärmer geworden. Mithilfe von Wetterdaten haben Umweltbüros Meteoterra und Geo-Net Umweltconsulting bereits 2015 errechnet, dass die Jahresdurchschnittstemperatur in Hannover bis zum Ende des Jahrhunderts auf 12,8 Grad steigen wird.

Die Hitze und Trockenheit macht den Seen zu schaffen. Der Würmsee in Burgwedel etwa trocknet zunehmden aus. Quelle: Rainer_Droese

Wissenschaftler der ETH Zürich prophezeien für Hamburg und umliegende Städte schon für 2050 ein Wetter wie heute in San Marino, der Enklave in Italien. Regions-Umweltdezernentin Christine Karasch warnte in einem früheren NP-Interview: „Es gibt ein Szenario, wie es sich im Jahr 2050 mit den Temperaturen bei uns in der Region verhält, wenn wir nichts tun. Da hätten wir dann im Jahresmittel die Temperaturen von Venedig.“ Fehlen nur noch die Gondeln und die Kanäle.

Seen trocknen aus

Was für Liebhaber des Sommers vielleicht verlockend klingen mag, hat für Hannover jedoch ernsthafte Konsequenzen. Schon jetzt macht den Bauern die Trockenheit zu schaffen. Im Steinhuder Meer sinkt in der Wasserspiegel, andere Seen wie etwa der Würmsee in Burgwedel trocknen aus. Auch in den Talsperren im Harz wird durch die Dürre das Wasser knapp. Bereits im April galt in Teilen Niedersachsens höchste Waldbrandgefahr.

Obwohl es im Februar und Juli ungewöhnlich wenig regnete, kam nach dem Dürre-Vorjahr (433 Millimeter Niederschlag) in 2019 wieder etwas mehr Wasser vom Himmel. In diesem Jahr zählte die Messstation in Langenhagen bis zum Heiligabend bereits eine Niederschlagsmenge von 580,3 Millimeter.

Schnee und Eis: Richtig kalt wird es im Winter selten. Quelle: Rainer Dröse

Gerade Freunde des Winters bekommen den Klimawandel zu spüren. Schon wieder gab es an den Festtagen keinen Schnee mehr – zum neunten Mal in Folge. Obwohl weiße Weihnacht recht selten ist, hat es seit Beginn der Messungen 1961 in Hannover noch nie eine so lange Durststrecke gegeben. Auch in den übrigen Monaten reicht es inzwischen kaum noch für eine Schlittenfahrt vom Rodelberg. Addiert man die täglichen Schneefälle immerhalb eines Jahres zusammen, sammelte sich zwischen 1961 und 1970 pro Jahr im Durchschnitt ein 232,2 Zentimeter hoher Schneehügel an. Von 2011 bis 2019 schmolz dieser Wert auf ein Häufchen zusammen, das nur noch 22,3 Zentimeter hoch ist.

Im Städtebau vom Süden lernen

Besonders in der Stadt wird es im Sommer unerträglich, wenn die Temperaturen klettern. Der Asphalt kocht, zwischen den Gebäuden staut sich die Hitze. Experten wie etwa Stefan Emeis vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) raten deshalb dazu, auch die Städte umzubauen. Wird es so heiß wie in einigen Städten in Italien oder Spanien sollte man sich an diesen orientieren. Emeis ist für helle Flächen: „Nicht umsonst gibt es in Griechenland wie auf Santorin vor allem weiße Häuser“

Helle Fassaden in Griechenland: Hier haben sich die Städte auf die Hitze eingestellt. Quelle: dpa

Auch Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer, findet, dass „wir vom Süden lernen können“. Seine Vorschläge: Heller statt dunkler Backstein oder grüne Oasen, in denen Bäume Schatten spenden. Auch Brunnen können helfen. Die wirken in der City „wie eine Klimaanlage“, meint Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft.

