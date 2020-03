Sieben Jahre ohne richtigen Winter in Hannover

Hannover

Mit dem Februar ist am Wochenende für die Meteorologen der Winter zu Ende gegangen. Die NP hat sich die Messdaten des Instituts für Meteorologie und Klimatologie (IMUK) der Leibniz-Universität für den Winter 2019/2020 in Hannover angeschaut und den Deutschen Wetter-Dienst (DWD) die drei Monate aus seiner Sicht bewerten lassen.

Die Uni-Erkenntnisse

Was wohl alle ahnen: Winter geht anders! Und das spiegelt sich in den aufgezeichneten Daten wieder: Von Dezember bis Februar gab es hier laut IMUK-Station in Herrenhausen keinen einzigen Eistag – im langjährigen Mittel wären dagegen zwölf Tage mit einer Höchsttemperatur unter Null Grad Celsius zu erwarten. Frosttage gab es 13 – im Schnitt sollten es 43 sein. Mit einer Durchschnittstemperatur von 6,0 Grad Celsius waren der Februar und Januar um 3,6 Grad zu warm, der Dezember mit 5,5 Grad um 2,8 Grad zu warm.

Der kälteste Wintertag in Hannover war demnach der 2. Januar, als in zwei Metern Höhe immerhin 4,1 Grad Celsius unter Null zu messen waren. Der wärmste Tag war der 16. Februar mit 18,3 Grad Celsius. Im Dezember war der 17. Mit 15,0 Grad Celsius der wärmste des Monats – am kältesten war der erste Tag, wofür immerhin minus 2,3 Grad Celsius verzeichnet worden sind. Und während der Weihnachtsmonat deutlich zu trocken war (es wurde nur etwas über 72 Prozent des zu erwartenden Niederschlags gemessen), zeigten sich Januar und Februar zusammengenommen recht ergiebig – die Regenmenge (Schnee gab es ja nicht wirklich) lag um 61 Prozent über dem langjährigen Mittel. Für das langjährige Mittel verwenden die hannoverschen Wetterkundler die Durchschnittswerte der Jahre 1981 bis 2010, da stecken also inzwischen schon ein paar der wärmeren Jahre drin. Der DWD arbeitet noch mit dem Referenzzeitraum 1961 bis 1990.

... und so sieht das Gesamtjahr aus

Unterm Strich war das Jahr 2019 mit 11,8 Grad Celsius in Hannover um 1,5 Grad Celsius wärmer als zu erwarten - wie schon das Vorjahr. Allerdings hatte es 2018 deutlich mehr Sonnenstunden gegeben: 35 Prozent mehr als zu erwarten, vergangenes Jahr gab es „nur“ 17,7 Prozent mehr Sonne. Überraschenderweise war 2019 der Mai aber um 1,5 Grad zu kühl, während Juni (um 4,5 Grad) und Februar (um 3,6 Grad) zu warm waren.

Immerhin 64 Sommertage - 38 mehr als zu erwarten - bot 2019 für Hannover – im Jahr zuvor waren es mit 101 solcher Tage mit Höchsttemperaturen über 25 Grad Celsius gar 63 Sommertage mehr. Und während es sehr viel Sommer gab, bot 2018 auch viel Kälte: Mit 58 Frosttage wurden zwei mehr verzeichnet als zu erwarten waren. Für 2019 dagegen verzeichnet die IMUK-Messstation nur 36 Tage mit Frost – 20 weniger als die erwartbaren 56.

Die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes

Der DWD wertete für die NP die Daten seiner Wetterstation am Flughafen Hannover in Langenhagen aus. Erste Erkenntnis: Im ganzen zurückliegenden Winter gab es keinen Tag, an dem eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter Höhe registriert worden ist. Laut DWD-Expertin Brigitte Haase gab es zuletzt in der Region Hannover einen „richtigen“ Winter mit einer Schneedecke 2012/13.

Haase zur NP: „Im Dezember 2012 lag an acht Tagen eine Schneedecke, im Januar 2013 an 16 Tagen, im Februar an 9 Tagen und im März an 12 Tagen.“ Immerhin gab es im Februar 2020 an sechs Tagen „reinen Schneefall“ (also nicht etwa Schneeregen oder Ähnliches). Die DWD-Expertin: „Im Januar 2020 fiel kein Schnee, in den zehn Jahren vorher gab es an drei bis 14 Tagen Schneefall im Januar und an bis zu 16 Tagen im Februar.“

Zweite Erkenntnis: Die Monatsmitteltemperaturen lagen aus DWD-Sicht am Flughafen Hannover im Dezember um etwa drei Grad, im Januar und Februar um rund fünf Grad Celsius über dem langjährigen Mittel der Referenzperiode 1961-1990. „Das letzte negative Monatsmittel gab es im Februar 2018 mit minus ein Grad - davor gab es das zuletzt im Dezember 2011 mit minus 3,6 Grad Celsius“, erklärt die Wetterexpertin.

Von Ralph Hübner