Hannover

Zwar war es an den vergangenen Tagen in der Region Hannover deutlich ruhiger, am Mittwoch sogar frühlingshaft mit viel Sonne, aber so ganz ist die Sturmzeit noch nicht beendet. Am Donnerstagnachmittag und am frühen Abend zieht die Kaltfront von Tief „Bibi“ über uns hinweg. Die Meteorologen warnen für den Raum Hannover vor Sturmböen von bis zu 80 km/h, wobei die Böen voraussichtlich im Süden der Region stärker ausfallen werden als in den nördlichen Bereichen. Mit der Kaltfront zieht auch ein Regenband über die Region hinweg.

Am Wochenende wird es schön

In den Abendstunden wird es dann aber schnell wieder ruhiger. Und nach einem durchwachsenen Freitag mit Regen- und Schneeschauern, örtlich sind auch Gewitter möglich, kündigt sich ein sonniges Wochenende an. Dann macht sich Hochdruckgebiet „Kai“ auch über der Region Hannover breit mit viel Sonnenschein. Allerdings wird es noch nicht so richtig warm: Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 7 Grad. Und in der Nacht zu Sonntag wird es unter klarem Himmel knackig kalt, die Meteorologen sinken unter den Gefrierpunkt auf minus 4 Grad, in ungünstigen Lagen auch tiefer.

Zum Wochenstart am Montag geht es dann erst einmal sonnig weiter.

Von Mathias Klein